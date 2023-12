De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Bolivia, Manuel Rocha, wordt ervan beschuldigd decennialang voor Cuba te hebben gespioneerd

Washington – Een voormalige Amerikaanse topdiplomaat die meest recentelijk de Amerikaanse ambassadeur in Bolivia was werd vrijdag gearresteerd en beschuldigd van het optreden als buitenlandse agent van Cuba, volgens gerechtelijke documenten.

Al in 1981 begonnen en tot op de dag van vandaag spioneerde Victor Manuel Rocha – een genaturaliseerd Amerikaans staatsburger geboren in Cuba en momenteel woonachtig in Miami – namens de inlichtingendienst van de eilandstaat, waarbij hij de VS ‘de vijand’ noemde. en het ondersteunen van Cuba’s clandestiene missie voor het verzamelen van inlichtingen, aldus aanklagers.

Hoewel de aanklacht geen details geeft over de informatie die aanklagers beweren dat Rocha deelde met de Cubanen gedurende de decennia dat hij ervan wordt beschuldigd met hen samen te werken, beschrijven de aanklachtdocumenten een voortdurende relatie die hij koesterde met Cubaanse afhandelaars.

Rocha werkte samen met niet bij naam genoemde samenzweerders binnen de Cubaanse inlichtingengemeenschap en zou “ermee hebben ingestemd op te treden en heeft gehandeld als een clandestiene agent van de Cubaanse regering”, zo blijkt uit aanklachtdocumenten.

Ten eerste klom Rocha als politiek functionaris bij de Amerikaanse ambassade in de Dominicaanse Republiek op via verschillende diplomatieke posten in de regio, volgens documenten, onder meer als directeur van Inter-Amerikaanse Zaken voor de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad. Die rol gaf hem volgens de aanklagers een bijzondere verantwoordelijkheid voor het Cubaanse beleid.

Onderzoekers zeiden dat Rocha als medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken toegang had tot gevoelige informatie, geheimhoudingsovereenkomsten had ondertekend en ‘zijn loyaliteit aan de Verenigde Staten en het ontbreken van geheime activiteiten namens welke vreemde natie dan ook moest bevestigen’.

En van 2006 tot en met 2012 was Rocha adviseur van de commandant van het gezamenlijke commando van het Amerikaanse leger in de regio, waartoe ook Cuba behoorde.

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat niet-gespecificeerd bewijsmateriaal uit het onderzoek, in combinatie met talloze ontmoetingen in de afgelopen jaren tussen Rocha en een undercover FBI-agent, de aanklagers ertoe hebben aangezet de aanklacht in te dienen.

Tijdens drie bijeenkomsten in 2022 en 2023 beweren onderzoekers dat Rocha zijn decennialange samenwerking met de Cubaanse inlichtingendienst besprak, waarbij hij de undercoveragent tijdens hun eerste ontmoeting buiten een kerk in Miami vertelde: “Mijn eerste prioriteit was … elke actie van de kant van Washington die zou het leven van de leiding in gevaar brengen… de revolutie zelf.”

“Ik moet beschermen wat we hebben gedaan, want wat we hebben gedaan… het cement dat de afgelopen veertig jaar sterker is geworden”, zou Rocha tijdens hun tweede ontmoeting tegen de undercoveragent hebben gezegd. “Wat we hebben gedaan… het is enorm. … Meer dan een Grand Slam.”

Deze afbeelding, verstrekt door het ministerie van Justitie en opgenomen in de beëdigde verklaring ter ondersteuning van een strafrechtelijke klacht, toont Manuel Rocha tijdens een ontmoeting met een undercovermedewerker van de FBI. Ministerie van Justitie / AP



En in juni 2023, tijdens hun laatste ontmoeting, vroeg de undercoveragent aan Rocha of hij ‘nog bij ons’ was.

“Ik ben boos. Ik ben pissig… Het is alsof ik mijn mannelijkheid in twijfel trek”, zou Rocha hebben geantwoord.

Rocha zal maandagmiddag voor de federale rechtbank verschijnen voor een eerste optreden in Miami.

Procureur-generaal Merrick Garland zei maandag tijdens een evenement: “Deze actie legt een van de meest verstrekkende en langstdurende infiltraties van de Amerikaanse regering door een buitenlandse agent bloot.”

De Cubaanse ambassade heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar, en de advocaat van Rocha heeft ook niet onmiddellijk een verzoek om commentaar teruggestuurd.

Rocha’s eerste verschijning voor de rechtbank vond maandag plaats en hij zal later deze maand worden aangeklaagd.

De aanklachten tegen Rocha komen bijna een jaar nadat een Cubaanse spion na meer dan twintig jaar achter de tralies uit de gevangenis werd vrijgelaten. Ana Montes, een voormalig analist voor de Defense Intelligence Agency, spioneerde zeventien jaar lang voor Cuba en onthulde de identiteit van de undercover-inlichtingenofficieren van de Verenigde Staten en hun zeer gevoelige verzamelcapaciteiten, tot haar arrestatie in 2001.

Trendnieuws