Een zeer technische demonstratie geven voor een live publiek van journalisten is altijd een riskante zet van een technologiebedrijf. Je kunt bijna garanderen dat technologie je in de steek laat op het moment dat je het nodig hebt om optimaal te presteren.

Maar deze keer niet. Adam Ferguson, hoofd productmarketing van Nokia, deed de moedige en ietwat gedurfde stap om de batterij van een van de drie nieuwe budgettelefoons van het bedrijf live op camera te vervangen, terwijl hij de toekijkende pers voortdurend commentaar gaf over wat hij precies aan het doen was en waarom het zo belangrijk is .

Ferguson beloofde dat het hem minder dan 5 minuten zou kosten om de batterijtransplantatie te voltooien, en hoewel we hoe dan ook over een paar seconden kunnen kibbelen, bewees hij fundamenteel een man van zijn woord te zijn.

“Als iemand zoals ik – die niet bijzonder goed is met zijn handen, zoals je waarschijnlijk hebt gezien aan mijn wankele handelingen daar – het kan doen terwijl hij met jullie allemaal praat, dan toont het hopelijk aan dat absoluut iedereen het kan, ” vertelde hij ons tijdens de demo, die virtueel plaatsvond, in de week voorafgaand aan het Mobile World Congress.

De Nokia G22, nu ontwaakt na een grote operatie uitgevoerd door een amateur voor onze ogen, is ontworpen met repareerbaarheid als kern. Dankzij een samenwerking met technisch reparatiebedrijf iFixit zullen eigenaren van deze telefoon, aangekondigd op MWC in Barcelona op zaterdag, worden uitgerust met gidsen en ondersteuning om hun telefoons zelf repareren wanneer de tijd daar is. Alles wat ze nodig hebben is een plectrum en een #00 schroevendraaier.

Het geeft Nokia, dat niet eens in de top vijf van wereldwijde smartphonemerken staat, deze week een voorsprong op ’s werelds grootste mobiele show, waar duurzaamheid een belangrijk thema is. In de context van de wereldwijde klimaatcrisis, is het probleem van elektronisch afval een steeds dringender punt van zorg geworden voor technologiebedrijven en consumenten. Ervoor zorgen dat de producten die we gebruiken een lange levensduur hebben en niet gemakkelijk kunnen worden weggegooid zodra onze batterij begint te floppen, is een belangrijke stap in het verminderen van de milieu-impact van ons technologiegebruik.

“We zien nu al dat mensen hun telefoon langer vasthouden”, zei Steven Moore in een interview tijdens de aanloop naar het Mobile World Congress. Moore is hoofd van klimaatactie bij GSMA, het orgaan van de mobiele industrie, dat MWC host. Hij zei dat de gemiddelde levensduur van een smartphone al oploopt van twee tot drie jaar. Bovendien, voegde hij eraan toe, tonen mensen meer interesse in het repareren van hun telefoons en staan ​​ze in de eerste plaats open voor het kopen van refurbished modellen.

Nokia is niet de eerste die dit doet. Sinds 2013 richt Fairphone, een Nederlandse sociale onderneming, zich op het maken van modulaire telefoons die een kleinere ecologische voetafdruk hebben. Sinds afgelopen april ondersteunt Apple ook mensen die doe-het-zelf-reparaties aan hun iPhones willen uitvoeren via zijn Zelfservice reparatieprogramma.

Maar het verschil op dit moment is dat doe-het-zelfreparaties beginnen te verschuiven van een niche-voordeel naar een belangrijk hoofdkenmerk van nieuwe telefoons. “Nu consumenten steeds meer duurzame en duurzame apparaten vragen, zal de mogelijkheid om smartphones gemakkelijk en betaalbaar te repareren een belangrijke onderscheidende factor in de markt worden”, aldus Ben Wood, hoofdanalist bij CCS Insight, in een verklaring.

Nokia is misschien niet de pionier van de herstelbaarheidstrend, maar het past de praktijk op een belangrijk moment toe. Dit jaar staat duurzaamheid op MWC voorop, aangezien bedrijven in het hele mobiele landschap ernaar streven hun impact op het milieu te verminderen in overeenstemming met de doelstelling van de GSMA om de mobiele industrie in 2050 een netto nul-koolstofuitstoot te laten bereiken.

Alle telefoonfabrikanten die dit jaar niet naar de show komen met een goed ingestudeerde reeks argumenten waarom ze geen controle krijgen over de herstelmogelijkheden voor hun apparaten, moeten voorbereid zijn op kritiek, zegt Emma Mohr-McClune, hoofdanalist en oefenleider bij analysebedrijf Global Data, zei in een verklaring.

“Momenteel houden operators zich buiten dit argument, maar op een gegeven moment zullen zelfs operators in dit opzicht meer keuze gaan eisen”, voegde ze eraan toe.

Met toenemende druk van consumenten en uit andere delen van de mobiele industrie, is het aan telefoonfabrikanten om te reageren door het gemakkelijker te maken om apparaatonderdelen zoals batterijen en schermen te vervangen, die vaak de dupe worden van langdurig gebruik. Maar het is belangrijk dat ze software ook niet verwaarlozen als onderdeel van dit gesprek.

Toen OnePlus werd uitgebracht de Oneplus 11 eerder deze maand verlengde het zijn ondersteuningsperiode tot vier jaar Android-updates en nog eens vijf jaar beveiligingsupdates. Zonder de belofte van beveiligingsupdates voor de lange termijn, zoals deze, kan een anderszins fatsoenlijke telefoon onbruikbaar worden.

Een goede toekomstbestendigheid vermindert ook niet de verantwoordelijkheid van telefoonfabrikanten om ervoor te zorgen dat apparaten al zo duurzaam mogelijk zijn voordat ze uw handen bereiken.

Volgens Moore is 80% van de ecologische voetafdruk van een mobiele telefoon al gebeurd voordat je hem uit de doos haalt. “Dat betekent echt dat we rekening moeten houden met de feitelijke belichaamde emissies en de milieu-impact binnen het apparaat”, zei hij.

De langetermijnvisie voor toekomstige telefoons, zoals uiteengezet in een GSMA-strategiedocument dat in november is uitgebracht, is dat onze apparaten op een dag zal 100% gerecycled en recyclebaar zijnen gemaakt met 100% hernieuwbare energie.

“Er is op dit moment geen apparaat dat aan die beschrijving voldoet, maar we zien al veelbelovende signalen van sommige fabrikanten hierover”, zei Moore. “Er is veel dat de industrie kan doen (en) ik denk dat we nog maar aan het begin staan.”