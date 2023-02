CNN

—



De Engelse Premier League-club Liverpool FC is niet te koop, zegt eigenaar John Henry tegen de Boston Sports Journal in een zondag gepubliceerd interview.

Henry’s Fenway Sports Group (FSG) is eigenaar van het Amerikaanse honkbalteam de Boston Red Sox en van Liverpool FC, de eersteklas voetbalclub die ze in 2010 kochten.

“Ik weet dat er veel gesprekken en citaten zijn geweest over LFC (Liverpool Football Club), maar ik blijf bij de feiten: we hebben alleen een doorlopend proces geformaliseerd”, vertelde Henry aan Boston Sports Journal in een vraag-en-antwoordsessie via e-mailen.

“Zullen we voor altijd in Engeland zijn? Nee. Verkopen we LFC? Nee. Praten (we) met investeerders over LFC? Ja. Gaat daar iets gebeuren? Ik geloof van wel, maar het zal geen verkoop zijn. Hebben we de afgelopen 20+ jaar iets verkocht?” Henry toegevoegd aan de Boston Sports Journal.

In november 2022 bracht FSG een verklaring uit waarin stond “we zouden nieuwe aandeelhouders overwegen als het in het belang van Liverpool als club was”, maar antwoordde niet direct of de club te koop stond.

Liverpool ontvangt dinsdag Real Madrid in de eerste etappe van de Champions League-wedstrijd van de laatste 16 in het Anfield Stadium.