Het wervingsproces van de EU gaat volledig digitaal.

En critici zeggen dat dat de meritocratie van Europa op het spel zet.

Toen het wervingsbureau van de EU onlangs plannen aankondigde om persoonlijke tests voor werving te schrappen, kwam de weerstand onder kandidaten snel en furieus, waarbij Facebook-groepen een broeinest van kritiek werden.

Het uitzendbureau stelt dat de verandering milieuvriendelijker en inclusiever is.

Maar sollicitanten voor banen in de EU zeggen dat gedwongen worden om toelatingsexamens thuis af te leggen gepaard gaat met dure hardware en irritante technische storingen, die nog erger worden gemaakt door een niet-reagerende Amerikaanse testaanbieder.

Dit schendt gelijke kansen, voedt ongelijkheid en verdrijft talent uit de EU-zeepbel, zeggen kandidaten.

Ze hebben geprobeerd te lobbyen bij de Europese Commissie, die toezicht houdt op het wervingsbureau EPSO, om terug te dringen tegen online testen. De Commissie blijft bij haar standpunt dat het nieuwe testproces op afstand gemakkelijker is voor kandidaten (om nog maar te zwijgen van de EU-begroting).

“Proctoring op afstand kan in het voordeel zijn van degenen die het geluk hebben de juiste technische apparaten te bezitten”, zegt Andrea Hajas, een EU-aannemer die onlangs de test online heeft afgelegd. Ze wijst erop hoe de sociaaleconomische status van een kandidaat zo zijn prestaties kan beïnvloeden. “Deze voorwaarden lopen het risico de EU-criteria voor gelijke kansen te schenden”, zegt Hajas, die een officiële klacht heeft ingediend bij het agentschap.

Ontevreden kandidaten verenigen zich onder TAO/AFI, een orgaan dat EU-werknemers vertegenwoordigt, om een ​​klacht in te dienen tegen het uitzendbureau die, indien afgewezen, zou kunnen leiden tot een beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Poorten die dichtslaan

Vóór de pandemie hadden de EU-instellingen weinig idee van testen op afstand — in 2019 voerde EPSO geen enkele virtuele test uit om ambtenaren uit te ziften. Maar COVID-19 dwong een verschuiving af, die in dit geval permanent zal worden.

Op 31 januari kondigde de aanwervende instantie van de EU plannen aan om uitsluitend te gaan testen op afstand voor de wedstrijd – het notoir strenge examen dat dient als poortwachter voor de EU-bureaucratie.

De Commissie beweert dat de meeste kandidaten de stap steunen en stelt dat de verandering haar deuren zal openen voor meer mensen – een topprioriteit bij het bestrijden van beschuldigingen dat het historisch gezien de voorkeur heeft gegeven aan kandidaten uit West-Europa.

Een woordvoerder van de Commissie vertelde POLITICO dat “ons doel is om sneller en moderner te zijn en tegelijkertijd bij te dragen aan het groene beleid van de EU”, aangezien kandidaten hun ecologische voetafdruk zullen verkleinen door niet te hoeven reizen om het examen af ​​te leggen.

De EU beweert ook dat virtueel testen haar selectieproces inclusiever zal maken, aangezien aanvragers geen geld hoeven uit te geven aan reizen, aangezien ze het examen van thuis uit kunnen afleggen.

Maar voor tal van kandidaten die de EU-zeepbel proberen binnen te dringen, is de test nu minder toegankelijk. Een aspirant-EU-functionaris schreef op Facebook dat “willekeurige” eisen individuen met een lager inkomen bestraffen.

Een andere kandidaat beweerde dat ze was gediskwalificeerd omdat de deur van haar kamer van getint glas was, terwijl een andere zei dat hij was weggestuurd omdat de online testbegeleider zijn schouders niet kon zien.

Verschillende sollicitanten vertelden POLITICO dat ze uit de procedure waren geschrapt omdat hun laptops niet aan specifieke criteria voldeden – wat aanleiding gaf tot beschuldigingen dat testen op afstand in strijd is met de eis van het bureau voor gelijke kansen.

Anderen klagen dat examens op afstand in strijd zijn met de privacyregels, vol zitten met technische storingen en onderhevig zijn aan willekeurige vertragingen door testsupervisors, waardoor kandidaten verschillende hoeveelheden tijd krijgen om het examen af ​​te ronden.

Ongeacht individuele klachten, zal het nieuwe testformaat ongetwijfeld de voorkeur geven aan technisch onderlegde kandidaten die het geluk hebben de juiste technologische apparatuur te bezitten – en daarbij het type persoon dat de EU-machtshallen mag betreden opnieuw definiëren, zeggen critici.

Vasiliki Andreou van de Katholieke Universiteit Leuven, die onderzoek deed naar testen op afstand, vertelde POLITICO dat dit type examen “leidt tot hogere niveaus van studentenangst, hoewel het geen grote invloed heeft op de testresultaten.”

Ze wijst er ook op dat verschillende internetsnelheden in de EU ertoe kunnen leiden dat kandidaten uit minder ontwikkelde landen worden benadeeld.

Uitbesteding misgelopen?

Tientallen sollicitanten wijzen boze vingers naar de in de VS gevestigde testaannemer Prometric, de uitbesteder van online tests van het bureau.

“Waarom laat EPSO de tests voor alle vergelijkende onderzoeken uitvoeren door een in de VS gevestigd bedrijf dat niet eens een fatsoenlijke klantenservice kan hebben in de Europese tijdzone(s)?” vroeg een Facebook-gebruiker, in navolging van klachten van collega’s die uren aan de telefoon zaten te wachten en niemand bij Prometric konden spreken.

Volgens twee contracten betaalde de Commissie bijna € 29 miljoen om de diensten van Prometric veilig te stellen. Het bedrijf, gevestigd in de buurt van Baltimore, Maryland, vertelde POLITICO dat het geen commentaar kan geven op EPSO-examens.

Een woordvoerder van de Commissie zegt dat klachten “een klein deel van de duizenden kandidaten vertegenwoordigen” en dat het nauw samenwerkt met Prometric om “IT-gerelateerde problemen tot een minimum te beperken”.

De meeste van de huidige topmannen van de EU kwamen de instellingen binnen als ze in de twintig waren nadat ze waren geslaagd voor de wedstrijdwat nog steeds de meest populaire manier is om EU-functionaris te worden.

Hoewel het sollicitatieproces notoir traag is, zijn succesvolle kandidaten in principe voor het leven verzekerd van een goedbetaalde en veilige baan.

In 2022 werden negen van dergelijke vergelijkende onderzoeken gehouden en meer dan 24.000 kandidaten schreven zich in, terwijl er in 2023 14 vergelijkende onderzoeken worden verwacht. Elk EPSO-examen heeft een ander slagingspercentage, afhankelijk van het vakgebied.

“De vereisten van proctoring op afstand kunnen de deelname van kandidaten met een lager inkomen belemmeren, wat mogelijk kan resulteren in een meer elitaire en ongelijke wervingsprocedure”, zegt Andreou.

De vrees bestaat dat de hindernissen die worden opgeworpen door tests op afstand, het rekruteringsproces van de EU kunnen scheeftrekken in de richting van Brusselse insiders die goed doordrenkt zijn met de testprocedure, wat uiteindelijk de diversiteit verstikt en de geografische ongelijkheid binnen de EU-gelederen aanwakkert.

“EPSO moet maatregelen nemen om gelijkheid voor alle kandidaten te waarborgen”, zegt Andreou.