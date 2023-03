CNN

—



De advocaten van Alex Murdaugh zullen donderdag hun slotpleidooi houden in zijn moordproces, omdat ze proberen redelijke twijfel te zaaien over de vraag of hij zijn vrouw en zoon in 2021 heeft vermoord.

De aanklager hield woensdag zijn slotargumenten en zei dat Murdaugh de enige persoon was die het motief, de middelen en de gelegenheid had om hen te vermoorden – en dat zijn leugens hem daarna verraden.

Volgens hen was het motief Murdaughs poging om het onderzoek naar zijn groeiende financiële problemen af ​​te leiden en te vertragen. De middelen waren twee familiewapens, voerden aanklagers aan. En de kans was de aanwezigheid van Murdaugh op de plaats delict, zoals onthuld in een cruciale video en bevestigd door zijn eigen getuigenis, minuten voor de moorden.

“Deze beklaagde … heeft iedereen voor de gek gehouden, iedereen, iedereen die dacht dicht bij hem te staan”, zei aanklager Creighton Waters tegen de jury. ‘Iedereen die dacht te weten wie hij was, heeft ze allemaal voor de gek gehouden. Hij hield ook Maggie en Paul voor de gek, en ze betaalden het met hun leven. Laat je ook niet voor de gek houden.’

Murdaugh, 54, wordt beschuldigd van het dodelijk neerschieten van zijn vrouw, Margaret “Maggie” Murdaugh, en zoon Paul Murdaugh door de hondenkennels van de familie op hun uitgestrekte terrein bekend als Moselle in Islandton, South Carolina, in de nacht van 7 juni 2021. Hij heeft onschuldig gepleit aan twee moorden en twee beschuldigingen van wapens.

Juryleden hoorden meer dan 70 getuigen gedurende zes weken voordat ze woensdagochtend de Moselle bezochten.

De focus van de aanklager op het financiële motief en de leugens van Murdaugh onderstreept het ontbreken van enig direct bewijs, zoals een moordwapen, bebloede kleding of ooggetuigen, dat Murdaugh in verband brengt met de moorden. In plaats daarvan hebben ze hun zaak gebaseerd op indirect bewijs, inclusief de daaruit voortvloeiende video waarin Murdaugh die avond op de plaats delict werd geplaatst.

De verdedigingszaak werd benadrukt door Murdaugh zelf, die vorige week gedurende twee dagen een dramatische getuigenis aflegde waarin hij ronduit ontkende dat hij zijn vrouw en zoon had vermoord. Tegelijkertijd gaf hij toe dat hij vlak voor de moorden tegen onderzoekers had gelogen over zijn verblijfplaats. Hij gaf verder toe dat hij miljoenen dollars had gestolen van zijn voormalige cliënten en advocatenkantoor en had gelogen om zijn sporen uit te wissen.

De vreemdeling-dan-fictie-zaak heeft nationale aandacht getrokken – inclusief Netflix- en HBO Max-documentaires – over Alex Murdaugh, de voormalige letselschadeadvocaat en lid van een dynastieke familie in Lowcountry in South Carolina, waar zijn vader, grootvader en overgrootvader dienden als de lokale officier van justitie achtereenvolgens van 1920 tot 2006.

De familie werd de afgelopen jaren gevolgd door een reeks sterfgevallen, waaronder die van Murdaughs vrouw en zoon; de dood in 2018 van hun huishoudster, Gloria Satterfield; de dood van de 19-jarige Mallory Beach in 2019 nadat een boot, naar verluidt bestuurd door Paul Murdaugh, was neergestort; en de onopgeloste dood in 2015 van de 19-jarige Stephen Smith, wiens zaak werd heropend op basis van informatie die was verzameld tijdens het onderzoek naar de dood van Maggie en Paul Murdaugh.

Alex Murdaugh was letselschadeadvocaat voor een advocatenkantoor met zijn naam erop. Maar die bekendheid was in tegenspraak met onderliggende problemen, en de moorden op zijn vrouw en zoon werden gevolgd door beschuldigingen van verduisterd geld, zijn ontslag, een bizar vermeend zelfmoordcomplot en verzekeringszwendel, een verblijf in een ontwenningskliniek voor drugsverslaving, tientallen financiële misdaden, zijn schorsing en, uiteindelijk, de aanklacht wegens moord.

Hij wordt afzonderlijk geconfronteerd met 99 aanklachten in verband met vermeende financiële misdaden die tijdens een later proces zullen worden berecht.

Zie wat er gebeurde toen Alex Murdaugh het standpunt innam

Als slotargumenten schetste Waters eerst een tien jaar durende tijdlijn van Murdaughs financiële wandaden om zijn motief voor de moorden aan te tonen.

Ten eerste getuigde de chief financial officer van zijn advocatenkantoor dat ze Murdaugh op de ochtend van 7 juni 2021 had geconfronteerd met het missen van geld.

Ten tweede werd Murdaugh geconfronteerd met een rechtszaak van de familie van Beach, de jonge vrouw die in februari 2019 om het leven kwam toen de boot die naar verluidt door Paul werd bestuurd en eigendom was van Murdaugh, crashte. Een hoorzitting in die civiele zaak was gepland voor 10 juni 2021 en had het potentieel om zijn financiële problemen aan het licht te brengen, voerden openbare aanklagers aan.

“De druk op deze man was ondraaglijk en ze bereikten een hoogtepunt op de dag dat zijn vrouw en zoon door hem werden vermoord”, zei Waters.

Vervolgens probeerde Waters aan te tonen dat Murdaugh die avond in de kennel was geweest en erover had gelogen.

Murdaugh had lang ontkend dat hij die avond naar de kennels was gegaan, maar een video die om 20:44 uur met Pauls telefoon is gemaakt, bevat audio van Murdaughs stem op de achtergrond. Nadat ongeveer een dozijn vrienden en familieleden zijn stem op de video hadden geïdentificeerd, nam Murdaugh het standpunt in en gaf toe dat hij daar was en dat hij tegen de politie had gelogen.

“Die (video) heeft alles veranderd. Waarom heeft het alles veranderd? Mogelijkheid. Op de plaats van de misdaad zijn toen de moorden plaatsvonden, ‘zei Waters. ‘Wat nog belangrijker is, het blootleggen van de leugens van de beklaagde over het belangrijkste dat hij de politie had kunnen vertellen. ‘Wanneer heb ik mijn vrouw en kind voor het laatst levend gezien?’ Waarom zou een onschuldige, redelijke vader en echtgenoot daarover in vredesnaam liegen en er zo vroeg over liegen? Hij wist niet dat (video) er was.”

Verder zei Waters dat Murdaugh de “middelen” had om de moorden te plegen, in het bijzonder de wapens in de misdaad. Maggie werd gedood door een Blackout-geweer en Paul werd gedood door een jachtgeweer, en Waters zei dat beide familiewapens waren.

Ten slotte nam de aanklager Murdaughs reeks leugens over de zaak door, met name over zijn aanwezigheid in de kennels. Murdaugh, zei hij, “liegt overtuigend en gemakkelijk en hij kan het in een handomdraai doen.”