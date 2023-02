CNN

Een verdachte die ervan wordt beschuldigd vijf mensen te hebben vermoord bij een schietpartij in een LGBTQ-nachtclub in Colorado Springs, kan terechtstaan, oordeelde een rechter donderdag.

Anderson Lee Aldrich, beschuldigd van meer dan 300 tellingen in verband met de schietpartij op 19 november in Club Q – inclusief beschuldigingen van moord met voorbedachten rade – zal in de gevangenis worden vastgehouden terwijl de zaak aanhangig is, oordeelde de rechter ook.

Video van de schietpartij werd aan de rechter getoond tijdens de voorbereidende hoorzitting, die woensdag begon, maar de video werd niet afgespeeld in de openbare rechtszaal, vertelde officier van justitie Michael Allen aan verslaggevers na de beslissing van de rechter donderdag in El Paso County, Colorado.

“We proberen zowel de belangen van de slachtoffers als het recht van de beklaagde op een eerlijk proces te beschermen”, zei Allen. “Er zijn bij ons zorgen geuit over het feit dat dit in het openbaar wordt gepubliceerd.”

Aldrich, die ook wordt beschuldigd van poging tot moord met voorbedachten rade, mishandeling en door vooringenomenheid gemotiveerde misdaden die lichamelijk letsel veroorzaken, moet nog een pleidooi indienen.

Aanklagers verwachten dat Aldrich op 30 mei een pleidooi zal houden tijdens een voorgeleiding, zei Allen.

Het kan maanden duren voordat het proces begint, zei Allen.

“Er is een behoorlijk goede kans dat het volgend jaar zou kunnen zijn,” zei Allen.

Autoriteiten beweren dat Aldrich Club Q eind 19 november binnenkwam met een wapen in AR-stijl en een pistool en het vuur opende, waarbij hij Daniel Aston, Raymond Green Vance, Kelly Loving, Ashley Paugh en Derrick Rump doodde. Minstens 19 anderen raakten gewond, zei de politie, van wie de meesten schotwonden opliepen.

Aldrich zou levenslang in de gevangenis kunnen krijgen zonder voorwaardelijke vrijlating als hij wordt veroordeeld voor moord met voorbedachten rade.

Club Q, dat sinds de schietpartij gesloten is, heeft plannen aangekondigd om dit jaar weer open te gaan.