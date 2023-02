Het idee dat Santos, zodra hij zijn ambt verlaat, van zijn verhaal zou kunnen profiteren met een boek- of filmcontract, is privé doorgesijpeld onder – en geïrriteerde – Republikeinen van het Huis.

Het wetsvoorstel zou “leden van het Huis van Afgevaardigden die zijn veroordeeld voor misdrijven met betrekking tot financiële of campagnefinancieringsfraude verbieden om een ​​vergoeding te ontvangen voor biografieën, optredens in de media, of expressieve of creatieve werken, en voor andere doeleinden”, aldus de tekst.

Afzonderlijk dringt D’Esposito een resolutie aan waarin soortgelijke wijzigingen in de huisregels worden voorgesteld. Een woordvoerder van D’Esposito weigerde commentaar te geven.

De stap onderstreept het acuut slechte bloed onder de Republikeinen in New York, van wie sommigen ook hebben opgeroepen om Santos uit het Congres te zetten. Maar het is onduidelijk hoeveel andere GOP-leden zich bij de inspanning zouden aansluiten, aangezien velen hun woede hebben geuit over de acties van Santos, maar hebben aangegeven dat ze van plan zijn afstand te houden.

Een woordvoerder van Santos protesteerde tegen de verhuizing en riep zijn GOP-collega’s op om hun aandacht in plaats daarvan op de Democraten te richten, evenals op zaken als inflatie en misdaadcijfers die hen naar de meerderheid brachten.

Santos kreeg te maken met een bijna domino-achtig effect toen zijn GOP-collega’s hem opriepen af ​​​​te treden – voornamelijk eerstejaarsstudenten van de New Yorkse Republikeinen, naast eerstejaars Rep. Max Miller (R-Ohio) – begin januari na een reeks interviews waar hij was’ niet in staat om de lucht over zijn achtergrond te zuiveren – en soms zelfs aanvullende vragen te stellen over hoe hij zijn geld verdiende.

Sindsdien heeft Santos zich grotendeels op zichzelf gehouden en zelfs aan zijn collega’s aangekondigd dat hij zichzelf tijdelijk uit zijn twee toegewezen commissies zou verwijderen totdat er duidelijkheid was, te midden van federale en House Ethics-onderzoeken.