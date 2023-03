Voorbij zijn de dagen van met de neus naar de televisie zitten om elk detail en elk moment van de actie te zien. Nu zijn grotere tv-schermen niet alleen populair bij enthousiaste cinefielen, maar ze zijn ook een populaire keuze en toegankelijker voor meer consumenten dan ooit tevoren.

Naarmate de grootte van de gemiddelde schermen thuis is geëvolueerd, is ook de technologie erop geëvolueerd. Dit biedt gebruikers meer detail, kleur en beweging, zodat inhoud er in dit grotere formaat nog briljanter uitziet.

Het tijdperk van premium weergave inluiden met Neo QLED 4K

In de voorhoede van premium schermen liggen Samsung Neo QLED’s — met state-of-the-art Mini LED en Quantum dot-technologie die een superieur contrast en levendige, nauwkeurige kleurweergave biedt. De uitzonderlijke beeldkwaliteit van de Neo QLED’s is nog duidelijker wanneer ze naar een groter scherm worden gebracht.

De QN100B 98” — De Neo QLED 4K van Samsung — biedt consumenten het toppunt van ultrafijne lichtregeling dankzij Quantum Matrix Technology aangedreven door een enorm raster van Quantum Mini LED’s. Hierdoor kunnen kijkers elk detail op het scherm zien, zelfs in de donkerste scènes, met diepere kleuren en contrasten. Subtiele nuances in licht en kleur worden geanalyseerd en scène voor scène verschoven, zodat elk frame van de hoogste kwaliteit is.

Naast zijn ongeëvenaarde prestaties als televisie voor de favoriete films, shows en games van consumenten, wordt dit scherm ook door veel experts uit de industrie en gebruikers geprezen. IMAX prees onlangs de enorme 98-inch Neo QLED 4K voor zijn prestaties in hun kritieke referentieomgeving en produceerde een zeer nauwkeurig nauwkeurig beeld.

“Na het kalibreren en beoordelen van dit nieuwe model tv, kan ik u vertellen dat we verheugd waren om te zien hoe goed de beeldkwaliteit overeenkomt met onze referentie-masteringmonitor die we gebruiken bij postproductie-afwerking”, aldus Bruce Markoe, de SVP en hoofd van Postproductie bij IMAX Corporation. “We zien waarde in het gebruik van zeer grote, hoogwaardige displays bij het masteren van content voor IMAX Enhanced masters. Het hebben van een groot scherm met de juiste beeldkwaliteit is de beste manier om onze DMR-technologie toe te passen en te gebruiken tijdens het masteringproces.”

Een referentiemonitor is een gespecialiseerd weergaveapparaat dat wordt gebruikt voor kleurcorrectie tijdens postproductie. Referentiemonitors moeten een zeer nauwkeurig beeld produceren, zodat teams de meest nauwkeurige output van hoge kwaliteit kunnen creëren.

Om een ​​uitstekende bioscoopervaring te bieden, worden IMAX-films geproduceerd met camera’s tot een resolutie van 16K, wat betekent dat de gebruikte mastering-monitor uiterst nauwkeurig moet zijn om de bedoeling van de makers nauwkeurig weer te geven.

Verhoog de premium kijkervaring met Neo QLED 8K

Consumenten gaan verder dan de toch al goed presterende Neo QLED 4K en vinden Samsung Neo QLED 8K. Deze schermen bieden de oogverblindende beeldkwaliteit die gebruikers van Samsung gewend zijn in een nog briljantere 8K-resolutie. Aangedreven door Neo Quantum Processor 8K, zorgen de state-of-the-art upscaling neurale netwerken ervoor dat alle inhoud met uiterste precisie en onberispelijke beeldkwaliteit wordt weergegeven.

Nu streamingplatforms inhoud beginnen aan te bieden die is geoptimaliseerd voor een grotere schermverhouding van 1,9:1, perfect voor een meeslepende bioscoopervaring, is het hebben van een 8K-tv met eersteklas beeldkwaliteit een onfeilbare manier om een ​​home-entertainmentsysteem toekomstbestendig te maken.

De verkoop van premium tv’s zit in de lift met Neo QLED 4K en 8K

Sterker nog, meer inhoud, betere functies en meer dingen om te doen op je tv betekenen dat de trend om steeds grotere tv-schermen te kopen naar verwachting niet alleen maar zal blijven groeien. Volgens Omdia zal de tv-markt van meer dan 80 inch naar verwachting groeien van 2,8 miljoen stuks in 2022 naar 3,5 miljoen stuks in 2023 — ruim 24%.

Samsung’s premium tv-assortiment heeft ook bijgedragen aan het verstevigen van zijn leiderschap in de tv-industrie gedurende een indrukwekkende 17 jaar. In 2022 verkocht Samsung maar liefst 9,65 miljoen exemplaren van QLED- en Neo QLED-tv’s, wat de cumulatieve verkoop op 35 miljoen brengt sinds de lancering van het QLED-product in 2017.

Samsung domineerde ook het ultragrote tv-segment in 2022, met een marktaandeel van respectievelijk 36,1% en 42,9% voor tv’s van meer dan 75 inch en 80 inch.

“Neo QLED biedt een van de meest hoogwaardige kijkervaringen voor grote schermen van meer dan 75 inch, en wij geloven dat ze de toekomst van home entertainment zijn”, zegt Seokwoo Yong, Executive Vice President en Deputy Head of Visual Display Business bij Samsung Electronics. “Naarmate er meer inhoud en functies beschikbaar komen voor consumenten, zullen Neo QLED 4K- en 8K-tv’s consumenten helpen het meeste uit deze nieuwe inhoud te halen, terwijl ze adembenemende beelden bieden boordevol levensechte details.”