De uitzetting van George Santos is slechts de laatste daad in een tumultueus jaar voor het Huis van Afgevaardigden

WASHINGTON – Verdeeld bestuur is gebruikelijk en vaak rommelig. Maar het huidige Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft misschien wel het meest tumultueuze jaar in de moderne tijd achter de rug.

De door de Republikeinen geleide kamer begon het jaar waarin vijftien stembiljetten nodig waren om een ​​voorzitter te kiezen, het hoogste aantal sinds 1860. Negen maanden later werd het het eerste Huis in de geschiedenis van de VS dat de middenzitting van de spreker omver wierp, wat een ongekende periode van 21 dagen van onzekerheid veroorzaakte. drie genomineerden voordat de partij een weinig bekend congreslid koos.

En vrijdag ging het Huis van Afgevaardigden de laatste maand van 2023 in door de buitengewone stap te zetten door een van zijn eigen leden, de nu voormalige vertegenwoordiger George Santos, RN.Y., voor de derde keer sinds de Burgeroorlog uit te zetten, nadat hij heeft een groot deel van zijn biografie verzonnen en nu wordt hij geconfronteerd met een federale aanklacht van 23 punten wegens een scala aan vermeende misdaden. (Hij heeft niet schuldig gepleit).

Het was de laatste in een reeks ongelukkige onderscheidingen voor het 116e Congres, die wrok en chaos hebben verheven tot niveaus die in generaties ongezien zijn. Eén reden daarvoor is de krappe meerderheid van de Republikeinse Partij, die vrijdag werd teruggebracht van vier naar drie stemmen.

Santos reageerde op de historische stemming door door de deuren van het Capitool te stormen en zijn collega’s te treiteren door te zeggen dat ze “slechts een nieuw, gevaarlijk precedent hadden geschapen” dat hen zou kunnen bijten, voordat hij wegreed. Veel van zijn collega’s waren niet onder de indruk.

Voormalig vertegenwoordiger George Santos loopt vrijdag van zijn kantoor naar het Capitool. Mandel Ngan / AFP via Getty Images

“Niemand haalt hier vreugde uit. Dit is duidelijk een enigszins historisch moment – ​​ongekend. En dat is in een notendop de verkiezing van George Santos”, zei vertegenwoordiger Mike Lawler, een van de New Yorkse Republikeinen die leiding gaf aan de poging om Santos af te zetten. “Ik geloof fundamenteel dat hij ongeschikt is om een ​​openbaar ambt te vervullen, of het nu hondenvanger is in zijn lokale gemeenschap of hier in de zalen van het Congres.”

Afgevaardigde Anthony D’Esposito, RN.Y., een mede-Long Islander en een van de 105 Republikeinen die voor uitzetting stemden, zei dat Santos het verdiende omdat hij zich een weg naar het Congres had gelogen en zijn kiezers had bedrogen.

‚Helaas hebben ze op iemand gestemd die – ze wisten niet eens wie het was. Het had net zo goed een Disney-personage kunnen zijn, want het was geen echte persoon”, aldus D’Esposito.

Afgevaardigde Jamie Raskin, D-Md., zei dat Santos slechts zijn signalen overnam van de leider van de Republikeinse Partij, de voormalige president en de belangrijkste koploper van 2024, Donald Trump.

“Waar haalde George Santos het idee vandaan dat je kon liegen, bedriegen, stelen, je ambt kon corrumperen en toch succes kon hebben in de Republikeinse Partij? Waar komt dat vandaan? Het komt van de top, omdat het Donald Trump is die de standaard van corruptie voor de Republikeinse Partij heeft bepaald”, zei Raskin na de stemming op de trappen van het Capitool.

En de wervelwind zou tot volgende week kunnen aanhouden als de Republikeinse Partij van het Huis van Afgevaardigden een stemming overweegt om een ​​afzettingsonderzoek tegen president Joe Biden goed te keuren. Rep. Kevin McCarthy, R-Calif., lanceerde eenzijdig het onderzoek voordat hij uit het kantoor van de spreker werd gezet, maar een stemming zou het meer gewicht geven.

Raskin zei dat een afzettingsonderzoek tegen Biden geen verdienste heeft en voerde aan dat de Republikeinen dit alleen nastreven omdat ze geen regeringsagenda voor het land hebben.

“Hun partij, vandaag opnieuw met George Santos, is in ongenade gevallen”, zei hij. “Ze hadden drie, vier weken niet eens een spreker. Ze zijn in complete chaos en in een kannibalistische bui, en nu besluiten ze dat ze Joe Biden willen afzetten.”