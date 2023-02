Brown, Manchin en Tester hebben allemaal de moeilijke cyclus van 2018 van hun partij overleefd nadat de toenmalige president Donald Trump hun staten verder naar rechts had geduwd. Daarvoor wonnen ze herverkiezing in 2012 terwijl ze de stemming deelden met de toenmalige president Barack Obama. Nu staart het trio van Democraten hun zwaarste politieke uitdaging tot nu toe aan: een Susan Collins trekken.

De gematigde GOP Mainer heeft met succes de kiezers van haar staat overgehaald om hun tickets in een presidentieel jaar te splitsen; Collins won de herverkiezing met 8 punten in 2020, zelfs toen Biden Trump met 9 punten versloeg in haar staat. Willen de Democraten hun meerderheid van 51 zetels behouden, dan hebben ze optredens in Collins-stijl nodig van ten minste twee van hun drie gevestigde exploitanten in de rode staat in een tijdperk van afnemende kiezers met gedeelde tickets.

Terwijl Brown en Tester er allemaal bij zijn, heeft Manchin nog niet besloten of hij opnieuw zal meedoen, en Biden heeft het ook nog niet officieel gemaakt. Dat maakt de herverkiezingsbeslissing van Tester des te kritischer voor de partij – hij is waarschijnlijk de enige democraat uit Montana met een kans. Op dit moment berust de hoop van de Democraten om de Senaat te behouden grotendeels op Tester en Brown die de politieke neigingen van hun staten trotseren.

Tien jaar geleden was het splitsen van tickets een veel vaker voorkomend politiek fenomeen: Democraten wonnen in 2012 overal Senaatsraces, van Missouri tot Indiana tot North Dakota, zelfs toen Obama die staten verloor. Senator Gary Peters (D-Mich.), de campagnevoorzitter van de partij, erkende dat in de huidige omgeving “het een beetje moeilijker is om jezelf te onderscheiden”, maar als iemand het kan, zijn het zijn gevestigde exploitanten.

“Kijk eens hoe deze mensen zijn gekozen. Jon Tester liep ver boven de presidentiële race. Manchin heeft dat gedaan’, zei Peters in een interview. “De kandidaten die zich kandidaat stellen, hebben al laten zien dat ze een uniek plan hebben, een heel geïndividualiseerd merk. En dat merk zal uiteindelijk zegevieren.”

Peters ‘GOP-tegenhanger in 2024-campagnes, Montana Sen. Steve Daines, voorspelde dat kiezers iets eenvoudiger zouden zien van Democraten in de rode staat die naast Biden lopen: “Ze rennen bang. En ze rennen weg.” In 2020 versloeg Daines een sterke Democratische kandidaat, Steve Bullock, ook al presteerde de voormalige gouverneur in Montana aanzienlijk beter dan Biden.

‘In West Virginia, weet je, maakt het geen verschil’, zegt senator Joe Manchin. ‘Joe Biden zal hoe dan ook verslagen worden in mijn staat. Ik ben het maar. Ik ga geen campagne voeren voor of tegen iemand anders.” | Francis Chung/POLITICO

Van de drie democraten in de rode staat lijkt Manchin het meest op Collins wat betreft het afstand houden van de presidentskandidaten van hun partijen. Manchin steunde Obama niet in 2012, trok bijna zijn steun van Hillary Clinton in 2016, en hoewel hij Biden in 2020 steunde, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij in 2024 hoe dan ook vocaal zal zijn.

‘In West Virginia, weet je, maakt het geen verschil,’ zei Manchin. “Joe Biden zal zo hard worden geslagen, wat er ook gebeurt in mijn staat. Ik ben het maar. Ik ga geen campagne voeren voor of tegen iemand anders.”

Een verdeelde regering zal Manchins macht op de proef stellen. Hij pleit voor een revisie van energievergunningen die vorig jaar niet is gelukt en zet de regering-Biden onder druk om de energie-, belasting- en gezondheidszorgrekening uit te rollen die hij vorig jaar heeft helpen schrijven. Maar elk van de drie rode senatoren van de partij heeft een prominente positie om meer prestaties te genereren voordat ze tegenover de kiezers komen te staan: Brown is voorzitter van de bankcommissie, Manchin is voorzitter van de energiecommissie en Tester is voorzitter van de Veterans Affairs Committee.

Ondertussen zullen de Republikeinen proberen het succes van de drie senatoren te beperken en een wig te drijven tussen Biden en de Democraten in de Senaat. De Republikeinen van de kamer beramen afkeuringsstemmen over federale regelgeving met betrekking tot duurzame investeringen, emissies door vrachtwagens, waterreguleringen en milieuprestaties van het Pentagon.

Biden zal zeker een veto uitspreken over die GOP-inspanningen als ze zegevieren, maar hun politieke bedoeling is duidelijk: Squeeze Democrats. Tegelijkertijd bieden die stemmen een kans voor senaatsdemocraten om zich af te scheiden van de president.

“Er zijn duidelijk (democratische gevestigde exploitanten) die aandacht besteden aan de politiek in eigen land”, zei Minority Whip John Thune (RS.D.).

Hoe uitdagend de kaart van 2024 ook is voor de senaatsdemocraten, het is niet zo ruw als 2018, toen ze 10 zetels moesten verdedigen die Trump net had gewonnen. De presidentiële overwinning van Biden ondersteunde het merk van de Democraten in Pennsylvania, Wisconsin en Michigan, en als ze die staten weer op presidentieel niveau kunnen winnen, is dat goed nieuws voor hun hoopvolle Senaat.

Dat legt een intensere focus op Ohio, West Virginia en Montana als de staten die de meerderheid zullen beslissen. En Republikeinen kijken naar de basis wiskunde: in 2020 won Trump West Virginia met 39 punten, Montana met 16 punten en Ohio met 8 punten.

De rest van de Senaatsraces op het slagveld van volgend jaar zijn in staten die Biden heeft gewonnen, zij het in sommige gevallen vrij nipt: Wisconsin, Michigan, Nevada, Pennsylvania en Arizona. Democraten in die staten zullen eerder met Biden meegaan dan als een controle op hem – hoewel de Copper State een drievoudige race zou kunnen meemaken als de onafhankelijke senator Kyrsten Sinema een tweede termijn zoekt.

In een interview vatte senator Tammy Baldwin (D-Wis.) haar herverkiezingsthema samen en citeerde Bidens recente State of the Union: “Tussen het Huis, de Senaat en deze president is er een uitzonderlijke prestatie geleverd. Maar we zijn nog niet klaar met de klus.”

Zelfs in Ohio zei Brown dat hij zou “ervan uitgaan” dat hij campagne zal voeren met Biden, zelfs als het onwaarschijnlijk is dat de president zijn staat als een must-win beschouwt.

“Ik loop mijn eigen race en mijn eigen merk. Dus ik ga niet wegrennen voor Biden”, zei Brown. “Hij heeft ook meer geleverd dan welke president dan ook in de recente geschiedenis.”

Zelfs Manchin lijkt veel op Brown of Baldwin als hij bespreekt wat de Democraten tijdens het vorige congres hebben bereikt. Maar omdat Biden niet populair is in West Virginia, is het aan hem om de kiezers te overtuigen wat ze eruit hebben gehaald.

‘Er komt meer voor de staat West Virginia vanwege wat we hebben gedaan. Nu gaan ze die eer niet aan een democratische president geven’, zei Manchin.

Manchin steunde Collins in 2020, toen de Mainer Trump niet steunde en grotendeels op haar lange staat van dienst liep. Haar herverkiezingsrace laaide aanvankelijk op met liberale verontwaardiging over haar stem voor rechter Brett Kavanaugh van het Hooggerechtshof en culmineerde in een van de duurste senaatsraces van het land.

Door dit alles liep Collins achter in de peilingen toen de toenmalige minderheidsleider Chuck Schumer een agressief bod deed om haar stoel om te draaien. Maar uiteindelijk schoten de Democraten tekort bij het nationaliseren van de race in een staat met weinig voorbijgaande kiezers.

Het aanbieden van wat advies uit die ervaring aan Manchin, Brown en Tester – allemaal even bekend thuis, net als zij – zei Collins het zo: “Mensen kennen mij persoonlijk. En toen Chuck Schumer gemene advertenties liet zien, geloofden mensen het gewoon niet.”