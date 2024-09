Waren de sanitaire taken in het Giuseppe-Meazza-Stadion gerechtvaardigd voor de finale van de Champions League in 2027? De UEFA krijgt een nummer en valt in een aparte entscheidung.

De Finale der Fußball-Champions-League 2027 werd niet in het Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion, in het Volksmund häufig San Siro, gespeeld. De inhoud van de Europäische Fußball-Union UEFA na de bijeenkomst van de Exekutivkomitees in Praag. Dat de stad Mailand niet gegarandeerd kon worden, dat de sanering van de Arena en het milieu zou resulteren in de Zeitpunkt des Männer-Endspiels abgeschlossen seien, entschloss sich dat Uefa, de Finale en niet de Italiaanse Metropole (ronde 1,35 Millionen Einwohner) zou vergeten worden.

De Ausschreibung voor een geeigneten Austragungsort was nieuw, kwam later in de Mitteilung terecht. Een scheiding vindt plaats over de nieuwe einddatum vóór mei/juni 2025.

De finale van het Champions League-seizoen vindt plaats op 31 mei 2025 in de Münchner Allianz Arena. Een jaar later wordt de eindwedstrijd van de koningsklasse in de jonge stad Boedapest afgerond.