De UBS-Credit Suisse deal, visueel uitgelegd

UBS, de grootste bank van Zwitserland, zal zijn belegerde rivaal Credit Suisse kopen in de grootste deal tot nu toe bedoeld om de zenuwen van wereldwijde investeerders te kalmeren, die al zenuwachtig waren sinds het faillissement van Silicon Valley Bank in februari.

Hier is een blik op hoe belangrijk Credit Suisse is, hoe de val lang in de maak was en hoe de deal eruit zal zien.

Credit Suisse is de 45e grootste bank ter wereld in termen van totale activa, volgens S&P Global met ongeveer $ 1,1 biljoen in activa. UBS had vanaf 2021 ongeveer $ 1,5 biljoen aan activa. Credit Suisse is een van de banken die door de Financial Stability Board – die toezicht houdt op het internationale banksysteem – als “systeemrelevant” wordt beschouwd, gezien zijn connecties met de wereldeconomie.

Credit Suisse is een van de slechts 30 banken die die onderscheiding krijgen, samen met JPMorgan Chase in de VS, TD Bank in Canada en een handvol banken in China.

De ondergang van Credit Suisse komt nadat het faillissement van de bank in Silicon Valley een koude rilling veroorzaakte over het wereldwijde bankwezen, maar de doodsteek van de eerste laat al lang op zich wachten.

De bank was verbonden met twee financiële bedrijven die in 2021 binnen enkele weken omvielen. Het faillissement van Greensill Capital en Archegos Capital Management bezorgde de bank een klap ter waarde van miljarden dollars.

Sindsdien zijn het een paar tumultueuze jaren geweest voor de 187-jarige instelling. Vorig jaar stond het bijvoorbeeld in het middelpunt van de belangstelling berichten in de media dat suggereerde dat onder de klanten van de bank mensenrechtenschenders, fraudeurs en mensen met sancties waren.

Fast forward naar dit jaar. Na de val van Silicon Valley Bank verspreidde de angst zich over de gezondheid van de financiële instellingen in de wereld. Bezorgde beleggers begonnen hun geld van de Zwitserse geldschieter terug te trekken en de aandelenkoersen daalden drastisch. Een reddingsoperatie van de Zwitserse Nationale Bank ter waarde van meer dan 68 miljard dollar vorige week was niet genoeg om investeerders te kalmeren.

UBS zal Credit Suisse kopen voor 3 miljard Zwitserse frank (ongeveer $ 4,4 miljard Cdn), en de aandeelhouders van UBS zullen een enorme klap krijgen. Aandeelhouders krijgen één UBS-aandeel voor elke 22,48 aandelen Credit Suisse.

“Het is een historische dag in Zwitserland, en eerlijk gezegd hadden we gehoopt dat die dag niet zou komen”, zei UBS-voorzitter Colm Kelleher tegen analisten tijdens een telefonische vergadering.

“Ik wil duidelijk maken dat we weliswaar geen gesprekken hebben gevoerd, maar dat we van mening zijn dat deze transactie financieel aantrekkelijk is voor de aandeelhouders van UBS.”

De deal wordt naar verwachting eind 2023 afgerond.