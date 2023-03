Gönül Tol is de oprichter en directeur van het Turkije-programma van het Middle East Institute. Zij is de auteur van “Erdoğan’s War: A Strongman’s Struggle at Home and in Syria.”

De belangrijkste leider van de Turkse oppositiepartij, Kemal Kılıçdaroğlu, is alles wat president Recep Tayyip Erdoğan niet is.

Bijgenaamd “Gandhi Kemal”, staat de zachtaardige en kalme manier van doen van de leider van de Volksrepublikeinse Partij (CHP) in schril contrast met Erdoğans bombast en onbezonnenheid – een stijl die de zittende president de titel van reisof leider, onder zijn bewonderaars.

Naast hun contrasterende persoonlijkheden hebben de twee mannen ook radicaal verschillende visies op het land.

Tijdens zijn ambtsjaren heeft Erdoğan de macht in eigen handen gecentraliseerd en een personalistische autocratie opgebouwd en een persoonlijkheidscultus aangemoedigd. Kılıçdaroğlu wil de macht verspreiden en de Turkse democratie nieuw leven inblazen – een taak die de oppositiecoalitie van het land hem deze week officieel heeft opgedragen en hem hun presidentskandidaat heeft genoemd in wat volgens velen make-or-break-verkiezingen in mei zullen zijn.

Maar nu de Turkse Gandhi zich nu officieel klaarmaakt om het opperhoofd op zich te nemen, is de vraag die Turken stellen: kan hij winnen?

In een land waar sterke leiders worden vereerd vanwege hun vermogen om volgelingen te mobiliseren met hun energieke en emotionele politieke stijl, zijn velen sceptisch over de vooruitzichten van Kılıçdaroğlu. Zijn schoolse en vaak bezadigde manier van doen wordt door sommigen beschouwd als een aansprakelijkheid jegens een populistische brandstapel die bekend staat om zijn histrionics als Erdoğan – maar Kılıçdaroğlu blijft zelfverzekerd.

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 in het land werd de oppositieleider geplaagd door een nieuwslezer op een regeringsgezinde zender omdat hij had gezegd dat de CHP de grote steden van Turkije zou overspoelen. Kılıçdaroğlu had gereageerd met een vriendelijke glimlach en zei: “Je zult zien dat ik je de waarheid vertel.” En uiteindelijk won de CHP bijna alle grote steden, wat de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) van Erdoğan een grote klap toebracht.

De president belt regelmatig zijn tegenstander Baai Kemal (Mr. Kemal) – een bijnaam om de spot te drijven met wat Erdoğan beweert dat Kılıçdaroğlu’s bevoorrechte en westerse achtergrond was. Zijn opvoeding was allesbehalve. Kılıçdaroğlu was een van de zeven kinderen die werden geboren in een gezin uit de historisch vervolgde alevitische minderheid in de oostelijke provincie Tunceli. Zijn vader, een officier van justitie, en moeder, een huisvrouw, hadden moeite om rond te komen.

Terwijl Erdoğan vandaag geniet van zijn paleis met 1000 kamers in Ankara, woont Kılıçdaroğlu nog steeds in een bescheiden appartement vol versleten apparaten en verouderd meubilair. Gebruikers van sociale media hebben zijn keuken, waar hij video’s opneemt voor zijn supporters, vergeleken met die van hun grootmoeders.

Ondanks zijn bescheiden achtergrond studeerde Kılıçdaroğlu af aan een van de beste universiteiten in Ankara met een diploma economie. Hij bekleedde vervolgens topposities in de Turkse bureaucratie en won in de jaren negentig de prijs “Bureaucraat van het jaar”. Terwijl Erdoğan bureaucratie ziet als een belemmering voor effectief bestuur, denkt Kılıçdaroğlu dat bekwame bestuurders de sleutel zijn bij het aanpakken van de vele prangende problemen van het land.

Recep Tayyip Erdogan woont de groepsbijeenkomst van zijn partij bij in de Turkse Grote Nationale Vergadering in Ankara | Adem Altan/AFP via Getty Images

Een van zijn verkiezingstoezeggingen is om de Turkse instellingen weer op te bouwen en de macht te verspreiden door over te schakelen van het presidentiële systeem van Erdoğan naar een hervormd parlementair systeem. En miljoenen vertrouwen hem de klus toe.

Kılıçdaroğlu staat bij zijn voor- en tegenstanders bekend als een eerlijk man. Erdoğan leidt een staat die diep verwikkeld is in corruptie, terwijl Kılıçdaroğlu carrière maakte in de strijd tegen omkoping.

Een rapport dat hij schreef over het voorkomen van corruptie in de publieke sector maakte de weg vrij voor zijn opkomst in de CHP-gelederen, en bracht de toenmalige leider Deniz Baykal ertoe om hem überhaupt uit te nodigen om lid te worden van de partij. Hij werd verkozen tot parlementslid in 2002 – het jaar waarin de AKP van Erdoğan aan de macht kwam – en maakte naam door achter regeringsfiguren aan te gaan voor wat volgens hem corrupte en illegale activiteiten waren.

Kılıçdaroğlu’s stijgende profiel hielp hem ook partijleider te worden in 2010, toen Baykal gedwongen werd af te treden vanwege een uitgelekte sekstape. En sindsdien heeft Kılıçdaroğlu de onwankelbaar seculiere partij naar een meer gematigde en inclusieve politiek geleid.

Ondanks protesten van enkele partijleden sloot Kılıçdaroğlu in 2014 een alliantie met de extreemrechtse Nationalistische Actiepartij en steunde Ekmeleddin Ihsanoğlu – een islamitisch ingestelde intellectueel – als de presidentskandidaat van de oppositie tegen Erdoğan. Ihsanoğlu verloor, maar Kılıçdaroğlu ging gracieus om met de terugslag van zijn aanhangers en gaf toe dat zijn partij het slecht deed, maar verzette zich tegen oproepen om af te treden.

De kritiek op zijn leiderschap groeide opnieuw in 2017, toen Kılıçdaroğlu zijn aanhangers overhaalde om niet de straat op te gaan, nadat een controversieel referendum Erdoğan uitgebreide bevoegdheden had verleend, waardoor het land zonder serieuze checks and balances in een presidentieel systeem veranderde.

Kılıçdaroğlu legde later uit dat hij had gehoord dat Erdoğan-aanhangers gewapend waren en dat hij niet verantwoordelijk wilde zijn voor enig geweld dat zou kunnen volgen. Sommige partijleden beschuldigden hem van passiviteit, maar Kılıçdaroğlu reed de storm uit.

Datzelfde jaar, terwijl hij nog steeds werd aangevallen omdat hij niet sterk genoeg was in het uitdagen van Erdoğan, lanceerde Kılıçdaroğlu een “Mars voor Gerechtigheid” om te protesteren tegen de veroordeling van Enis Berberoğlu – een CHP-wetgever, die werd veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens het naar verluidt onthullen van staatsgeheimen. aan journalisten over het transporteren van wapens naar jihadisten in Syrië. De mars van 280 mijl toonde aan dat hoewel Kılıçdaroğlu niet de revolutionair was die sommigen in de oppositie wilden dat hij was, hij een stille kracht kon zijn.

Al die tijd heeft Kılıçdaroğlu zijn inspanningen voortgezet om de aantrekkingskracht van de CHP te vergroten. Om conservatieve kiezers bij de verkiezingen te betrekken, kondigde hij onlangs aan dat hij wetgeving zou invoeren om het recht van vrouwen op het dragen van een hoofddoek in veel staatsinstellingen te beschermen. De stap leidde tot een golf van boze reacties van seculiere Twitter-gebruikers, vrouwenorganisaties en oppositiepartijen. Maar nogmaals, Kılıçdaroğlu weigerde standvastig om zich terug te trekken ondanks intern gemopper.

De enige opmerkelijke uitzondering op deze pogingen om het imago van zijn partij te verzachten, is echter zijn voorzichtige benadering van de Koerden. Het Turkse nationalisme is een sterke stroming die de partijgrenzen overschrijdt. En hoewel Kılıçdaroğlu heeft gezworen het tientallen jaren oude geschil vreedzaam op te lossen, wordt hij vaak bekritiseerd door de Koerden omdat hij niet genoeg doet om verzoening vorm te geven.

In 2016 stemde zijn partij voor een amendement dat door de AKP was voorgesteld om parlementsleden hun onschendbaarheid van vervolging te ontnemen, wat de weg vrijmaakte voor de processen van de pro-Koerdische wetgever Erdoğan die werd beschuldigd van banden met de verboden separatistische Arbeiderspartij van Koerdistan. En Kılıçdaroğlu’s behoedzaamheid voor een nationalistische terugslag heeft hem er ook van weerhouden de pro-Koerdische Democratische Volkspartij op te nemen in de huidige oppositiecoalitie van zes partijen.

Als voormalig bureaucraat maakt de voorzichtigheid van Kılıçdaroğlu deel uit van zijn publieke persoonlijkheid, en dat mag worden verwacht. Wat velen om hem heen verbaast, is zijn doorzettingsvermogen ondanks tegenslagen en jarenlange kritiek. “Ik ben een erg geduldige man”, vertelde hij me in 2020.

Kılıçdaroğlu heeft zijn inspanningen voortgezet om de aantrekkingskracht van de CHP te vergroten. Conservatieve kiezers betrekken | Adem Altan/AFP via Getty Images

Toen ik hem vervolgens de frustratie overbracht van mijn 80-jarige vader – – over wat hij zag als de “incompetentie van de partij om Erdoğan te verslaan”, glimlachte Kılıçdaroğlu bijna verlegen. Hij vroeg of ik tegen mijn vader wilde zeggen dat hij hem wat meer tijd moest geven. “Hij zal niet te lang wachten op een democratisch land. Dat is mijn belofte aan eerlijke mensen zoals je vader,’ zei hij.

Dus, zal Kılıçdaroğlu zijn belofte kunnen nakomen? Kan de geleerde, zachtaardige stille kracht de gewetenloze populist verslaan?

Erdoğans trage en slecht gecoördineerde reactie op de verwoestende aardbeving die Zuid-Turkije een maand geleden trof, lijkt zijn imago van sterke man te hebben geschaad. In het land waar deze charismatische populist die aan de macht kwam en belooft dingen voor elkaar te krijgen, de kiezers misschien eindelijk klaar zijn voor een oncharismatische man die belooft orde op zaken te stellen.