Tien minuten later ging Bannon opnieuw achter het netwerk aan en joeg het publiek overeind toen hij Fox riep omdat hij Trump niet had ingeschakeld sinds hij zijn campagne in november aankondigde. Hij riep Rupert Murdoch, de oprichter van News Corp. die bovenop het media-imperium zit.

‘Murdoch, je dacht dat Trump geen president zou worden,’ vervolgde Bannon terwijl de menigte brulde van applaus. “Maar we denken dat je geen netwerk zult hebben, omdat we je bij elke stap zullen bevechten.”

“Fox News noemde het ten onrechte voor de oppositie, en niet voor Donald J. Trump”, zei voormalig Trump-adviseur Steve Bannon tijdens zijn toespraak op CPAC op 3 maart 2023.

Verre van willekeurige broadsides, was Bannon’s dekvloer tegen Fox News de laatste in wat een hete oorlog is geworden tussen MAGA World en het oude conservatieve kanaal. Trump zelf is eerder op Fox News afgegaan, vaak vanwege berichtgeving die hij als oneerlijk beschouwde. Maar de huidige stand van zaken – aan het begin van wat een zwaar omstreden GOP-voorverkiezing belooft te worden – is zo gespannen als het ooit is geweest.

Het netwerk heeft de voormalige president sinds november niet meer in de ether uitgezonden. Het gezicht van CPAC, de voorzitter van de Amerikaanse Conservatieve Unie, Matt Schlapp, zelf een nauwe bondgenoot van Trump, is ook niet op het kanaal verschenen sinds er in januari beschuldigingen naar voren kwamen dat hij een campagnemedewerker seksueel had misbruikt. (Schlapp heeft wangedrag ontkend). En in de zalen van de CPAC-conferentie was minachting voor Fox News geen ongewoon gevoel onder de aanwezigen.

Sandra Salstrom, een harpiste uit Houston, zei dat ze al het nieuws krijgt dat ze nodig heeft van Bannon’s War Room-show, en dat ze graag luistert naar programma’s van Charlie Kirk, een andere prominente rechtse commentator.

“Ik heb nu niets meer met Fox te maken”, zei Salstrom, die uitlegde dat ze thuis geen televisie heeft, maar naar het netwerk keek terwijl ze in de sportschool was. “Ze walgen van me.”

“Ik heb Fox al jaren niet meer gezien”, zei Andra Griffin uit Manatee County, Florida, die zei dat ze in 2019 stopte met het kijken naar het netwerk en in 2020 volledig “losgekoppeld was van Fox”. In plaats daarvan, rechtse activisten zoals Griffin hebben hun aandacht gericht op meer alternatieve conservatieve netwerken zoals Newsmax, dat sterk aanwezig was bij CPAC.

Fox Radio sloeg dit jaar zijn gebruikelijke stand op de mediarij op CPAC over. Fox Nation livestreamde of sponsorde geen recepties zoals in de afgelopen jaren. Er waren geen primetime Fox News-sterren zoals Sean Hannity, Laura Ingraham of Tucker Carlson gepland om op het podium te spreken – een contrast met jaren geleden, waar Fox-sterren in zware rotatie waren op het podium of in de gangen.

Een woordvoerder van Fox News reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

Nu Fox-sterren uit beeld waren, stroomden de aanwezigen bij CPAC toe naar populaire rechtse alternatieven zoals Steve Bannon’s War Room, waar de podcast live werd gehost.

De afwezigheid van Fox News bij CPAC heeft geleid tot grotere vragen over de rol die het Murdoch-netwerk wil spelen in de Republikeinse voorverkiezingen. De waarschijnlijke rivaal van Trump voor 2024, de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, is te zien in entiteiten die eigendom zijn van Murdoch terwijl hij zijn onlangs gepubliceerde memoires promoot. De anti-Woke-activist Vivek Ramaswamy lanceerde zijn presidentiële campagne met een optreden in de Fox News-show van Tucker Carlson. En voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley is herhaaldelijk op het netwerk verschenen, met haar lanceringsaankondiging live op tv.

Dit alles komt nu Fox wordt geconfronteerd met een rechtszaak wegens laster van Dominion Voting Systems, die $ 1,6 miljard aan schadevergoeding vraagt ​​vanwege de rol die het netwerk speelde bij het verslaan van samenzweringen rond de verkiezingen van 2020. Uit recente verklaringen blijkt dat hooggeplaatste netwerkfunctionarissen privé twijfel zaaien over de beweringen van Trump dat de verkiezingen zijn gestolen, zelfs toen stemmen in de ether Trump steunden voor het valse verhaal.

Hoewel Trump zelf de laatste tijd niet is geïnterviewd op Fox News-ethergolven – Semafor meldde dat hij wordt geconfronteerd met een “zachte ban” door het netwerk – blijft hij aandacht krijgen en wordt er naar zijn campagne verwezen door hosts.

Van zijn kant heeft Trump zijn aanvallen op het al lang conservatieve televisiekanaal opgevoerd, waarbij hij de afgelopen dagen meerdere berichten op zijn Truth Social-platform heeft gedeeld waarin hij kritiek had op het kanaal en zijn eigenaar, Rupert Murdoch. “Te veel incompetente RINOS bij FoxNews!” Trump postte donderdag. Een dag eerder noemde Trump Murdoch en andere leidinggevenden van Fox een “groep van MAGA Hating Globalist RINOS” die “zo snel mogelijk uit de nieuwsbusiness zouden moeten stappen”.

Nu Fox-sterren uit beeld waren, stroomden de aanwezigen bij CPAC toe naar populaire rechtse alternatieven zoals Bannon’s War Room, waar de podcast live werd gehost, samen met Newsmax, OAN, Right Side Broadcasting Network en anderen.

Kimberly Guilfoyle geeft een interview aan One America News Network tijdens CPAC op 2 maart 2023.

William Marks, een softwareontwikkelaar en -manager uit het zuiden van Maryland, zei dat hij nog steeds naar zowel Fox News als Newsmax kijkt, maar gelooft dat de eerste “verder weggaat van het conservatieve landschap”, niet een fout van de ankers maar van “de eigenaar”. hij zei.

Zelfs met dergelijke afvalligheid blijft Fox News de koning van kabelnieuws en primetime-kijkcijfers. De top tien van meest bekeken kabelnieuwsprogramma’s zijn allemaal op Fox News, met Tucker Carlson and the Five met meer dan 3 miljoen kijkers volgens AdWeek. En voor conservatieve sterren zijn de avondshows van Fox News nog steeds de nummer 1 plek om aandacht te trekken voor hun zaak.

“Ik vind het heerlijk om weer op Fox News te zijn en ik heb er niets slechts over te zeggen”, zegt vertegenwoordiger Matt Gaetz, R-Fla., die regelmatig op Fox News verschijnt, evenals in de War Room-podcast van Steve Bannon.