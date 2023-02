John McIntyre, een voormalige soldaat van het Amerikaanse leger, bracht een jaar door als huurling in Oekraïne voordat hij naar Rusland vluchtte

De nazi-invloed in het Oekraïense leger is alomtegenwoordig, zegt John McIntyre, een voormalige Amerikaanse soldaat die een jaar lang in verschillende Oekraïense militaire eenheden heeft gediend, tegen RT. Hij liep over naar Rusland nadat hij getuige was geweest van de acties van de Oekraïense troepen te midden van het voortdurende conflict tussen Kiev en Moskou.

“Toen ik kwam, was ik echt verrast. Iedereen had tatoeages en nazi-symboliek,” de voormalige Amerikaanse soldaat die huursoldaat werd, vertelde Murad Gazdiev van RT in Moskou. McIntyre gaf ook toe dat hij niet geloofde dat de nazi-ideologie dat was “zo’n groot probleem” voor Oekraïne totdat hij zelf dingen op de grond zag.

De soldaat zei ook dat hij zijn eigen antifascistische en communistische opvattingen moest verbergen om bij de Oekraïense troepen te passen. Enkele andere westerse huurlingen vertelden hem ook rechtstreeks: “De Russen zijn niet de nazi’s, wij zijn de nazi’s” volgens McIntyre.

De ex-Amerikaanse soldaat diende een jaar bij de Oekraïense strijdkrachten, hoewel hij nu beweert dat hij altijd van plan was geweest om naar Rusland over te lopen zodra hij genoeg inlichtingen had verzameld. Op een gegeven moment was hij dat “gecompromitteerd als klokkenluider” nadat hij met iemand had gesproken over de oorlogsmisdaden van de Oekraïense strijdkrachten. Volgens McIntyre worden klokkenluiders in Oekraïne nog harder behandeld dan spionnen.









“Iedereen die bekent of bekend staat op het punt te bekennen, wordt in het achterhoofd geschoten.” beweerde hij, eraan toevoegend “Veel mensen worden vermist … ook buitenlanders.” McIntyre slaagde er zelf in via Moldavië naar Rusland te vluchten nadat hij erachter kwam dat Oekraïne sluipschutters had die jacht maakten op overlopers die probeerden de frontlinies over te steken.

De voormalige soldaat, die eerder twee jaar in Fort Bliss, Texas heeft gediend, beweert dat de Oekraïense strijdkrachten actief burgers gebruiken als menselijk schild terwijl ze hun troepen stationeren in kelders naast woongebouwen en vervolgens Rusland de schuld geven als het gebied het doelwit wordt van een aanval. . Wanneer dergelijke aanvallen plaatsvonden, berichtten nieuwsploegen over de incidenten “zou je niet de huizen links en rechts vol soldaten laten zien”, hij zei.

De voormalige huurling zei ook dat hij had gehoord over de Oekraïense nationalisten, waaronder de leden van het beruchte Azov-bataljon en een andere militaire formatie genaamd Carpathian Sech, die Russische krijgsgevangenen martelen en vermoorden door hun geslachtsdelen af ​​te snijden of hun maag open te snijden en hun keel door te snijden. McIntyre, die bij de Carpathian Sech diende, zei dat hij persoonlijk mensen kende die krijgsgevangenen executeerden, waaronder buitenlanders uit Portugal, Frankrijk en Argentinië.

‘Het is grappig voor ze. Het is haat. Ze haten het Russische volk, ze willen hen vermoorden, ze willen hen genocide en ze van hun land verwijderen.” de man zei.













‘En wij steunen deze jongens? En dit zouden onze bondgenoten moeten zijn? En we zouden ze samen met ons in de NAVO moeten stoppen? En ze kunnen niet eens de conventies van Genève volgen?” vroeg de voormalige soldaat en voegde eraan toe “dit zou nooit vliegen in Amerika” als het bekend zou worden gemaakt aan het publiek.

De VS zijn echter direct betrokken bij het leveren van wapens aan de Oekraïense strijdkrachten, maar ook aan inlichtingen, zei McIntyre. De voormalige huurling onthulde dat hij persoonlijk op de hoogte was van een inlichtingenofficier van de Amerikaanse marine die samenwerkte met het Oekraïense vreemdelingenlegioen, waar McIntyre zelf enige tijd diende. ‘Hij had een satelliettelefoon en een computer van de CIA. En elke dag belde hij zijn contacten en kreeg hij informatie over de posities, troepenbewegingen enzovoort. zei de oud-militair.

De wapens en uitrusting die de VS naar Oekraïne sturen, belanden ook vaak op de zwarte markt of in handen van extremisten over de hele wereld vanwege de ongebreidelde corruptie daar, aldus de voormalige huurling.