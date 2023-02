Een versie van dit verhaal verscheen in de wetenschappelijke nieuwsbrief Wonder Theory van CNN. Om het in je inbox te krijgen, meld je hier gratis aan.





Wetenschappers hebben lang geloofd dat onze planeet is gebouwd op vier lagen rotsen, mineralen en magma die gedurende miljoenen jaren van bestaan ​​zijn afgezet.

Maar onderzoekers denken nu dat de wereld vijf grote lagen heeft na het ontdekken van een voorheen ondetecteerbare 400-mijl brede ijzeren bal in de binnenste kern van de aarde. De onthulling zou experts kunnen helpen meer te begrijpen over de oorsprong van de plek die we thuis noemen.

En dan zijn er de verborgen lagen van de geschiedenis onder onze voeten – wegen, steden en manieren van leven die in de loop van de tijd zijn bedekt en vergeten.

Terwijl we in die verloren hoofdstukken graven, komen verhalen weer tot leven.

Toen ingenieurs onder de eeuwenoude architectuur van Amsterdam tunnelden om de Noord-Zuidlijn te bouwen, was het alsof je een stap terug in de tijd deed.

De moeizame operatie van 15 jaar resulteerde in een ondergronds treinsysteem – en een ondergronds museum gevuld met 10.000 artefacten die tijdens het proces werden ontdekt.

Archeologen doorzochten de modder die tijdens het project werd verplaatst en vonden talloze voorwerpen, waaronder 115.000 jaar oude schelpen, middeleeuwse relikwieën en zelfs vintage mobiele telefoons.

Bezoekers kunnen tentoongestelde voorwerpen zien op station Rokin, waar veel van de artefacten zijn gevonden die het verleden van Amsterdam onthullen.

Een klokvormige schimmel die de mens al eeuwenlang als vuurstarter gebruikt, kan nu zijn nut bewijzen in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Het winterharde organisme, bijgenaamd “tondelzwam”, zou op een dag sommige kunststoffen kunnen vervangen.

Een deel van de schimmel heeft een sterkte die vergelijkbaar is met multiplex of leer, maar weegt minder dan beide.

Wetenschappers denken dat de schimmel zou kunnen eindigen als schokdempers in sportartikelen en andere consumptiegoederen.

Astronomen hebben een ‘verboden’ planeet ontdekt buiten ons zonnestelsel.

De exoplaneet, TOI 5205b genaamd, is ongeveer zo groot als Jupiter, de grootste planetaire buur van de aarde. De ongewone wereld werd ontdekt in een baan om een ​​kleine, koele ster met slechts een fractie van het licht, de grootte en de warmte van onze zon.

Onderzoekers begrijpen niet hoe zo’n grote planeet rond de minuscule ster is ontstaan, vandaar het verboden bestaan. Maar de gasreus zorgt ervoor dat wetenschappers zich afvragen wat ze weten over hoe planeten ontstaan.

Ondertussen vonden wetenschappers een oude rivierbedding in de oudste, droogste woestijn op aarde die verrassend veel lijkt op de Jezero-krater op Mars.

Het graf van twee broers die meer dan 3000 jaar geleden in de bronstijd leefden, kan licht werpen op enkele medische mysteries uit de geschiedenis.

De broers, waarschijnlijk met een hoge status, woonden in de stad Megiddo in wat is nu Israël. Beide mannen hadden slopende chronische ziekten, volgens een nieuwe analyse van hun stoffelijk overschot.

Enige tijd nadat de jongere man stierf, onderging zijn oudere broer of zus een operatie. Er werd een vierkant gat in zijn schedel gesneden en hij stierf niet lang daarna. Nu, A onderzoeksteam puzzelt over de oude hersenoperatie en waarom de schedelstukken in het graf werden begraven.

Bij een ontdekking van nog verder terug in de tijd vonden archeologen bij het opgraven van een grot in Zuid-Frankrijk het oudste bewijs van het gebruik van pijl en boog door vroegmoderne mensen buiten Afrika.

Kleine witte hutten die oprijzen op de stranden van Zuid-Afrika en de kusteilanden zijn een beetje klein voor menselijke vakantiegangers, maar de woningen zijn precies goed voor een ander type enthousiaste strandganger.

De koepels hebben veel verkoopargumenten: ze zijn goed geventileerd en bieden een geweldig uitzicht op de zee. En bovenal bieden de structuren een veilige plek voor broedende pinguïns om te paren en hun eieren te beschermen.

Menselijke activiteit en de klimaatcrisis hebben ervoor gezorgd dat de Afrikaanse pinguïnpopulatie is gedaald. Daarom kwamen natuurbeschermers met het African Penguin Nest Project tussenbeide om kunstmatige nesten te creëren.

Het project begon in 2018. Binnen enkele minuten renden de met uitsterven bedreigde pinguïns hun nieuwe huizen binnen.

