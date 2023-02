CNN

Een totempaal die meer dan een eeuw geleden van een inheemse begraafplaats werd verwijderd en tentoongesteld werd in een Canadees museum, is gerepatrieerd naar de Nuxalk Nation.

Meer dan 100 Nuxalkmc reisden meer dan 600 mijl van Bella Coola, British Columbia, naar Victoria om maandag hun totempaal terug te vorderen van het Royal BC Museum en terug te brengen naar zijn rechtmatige thuis.

Toen de totempaal uit het museum werd getild en op de grond neergelaten, de eerste keer dat hij terugkeerde naar Moeder Aarde, zong Nuxalkmc het Donderlied – gevolgd door vrouwen die de geest van de totem zegenden en weer tot leven wekten.

“We huilden allemaal toen het op de grond landde”, vertelde Nuxalk Hereditary Chief Deric Snow aan CNN. “Het was het gevoel wanneer je emoties het hoogste punt van je leven bereiken. Ik had nooit durven dromen dat we dit zouden kunnen.”

De totempaal werd halverwege de 19e eeuw uitgehouwen door Snow’s overgrootvader Snuxyaltwa Louie Snow, wiens geest in de totempaal blijft en niet zal rusten totdat hij is teruggebracht naar zijn voorouderlijk huis, zei de chef.

“De mensen die hun totempalen uithakten waren zo spiritueel, ze werden gekozen om beeldhouwers te worden, ze vroegen de boom zichzelf aan hen over te geven voordat ze hem uithakten, ze hadden visioenen over wat ze daar moesten neerzetten,” zei Snow. “Alles in het Royal BC Museum is heilig omdat ze zijn gemaakt door begaafde mensen en hun geest er nog steeds in zit.”

De totempaal, die werd gebruikt als ingangspaal voor een lang huis en vervolgens als grafpaal, werd volgens museumgegevens in 1913 van een begraafplaats verwijderd en voor 45 Canadese dollars aan het museum verkocht. De paal was een van de vele artefacten die werden achtergelaten toen de pokkenepidemie in 1900 de inheemse bevolking uit hun thuisland verdreef, aldus Snow.

Omdat de traditie zegt dat de geest van de beeldhouwer voor altijd in hun totempaal blijft, betekende het 110 jaar lang in een museum houden dat de geest van Snow’s overgrootvader vastzat in een galerieruimte, zei Snow.

“Voor ons zijn musea net als de residentiële scholen waar onze kinderen zijn vermoord”, zei Snow. “Ze hebben menselijke resten in het Royal BC museum, en de geesten van deze menselijke resten zijn daar. Het is een soort pijn die we niet onder woorden kunnen brengen.”

Tijdens zijn gevecht om de totempaal terug te krijgen van het museum – evenals een tweede totempaal en een oorlogskano die volgens hem ook door zijn overgrootvader is uitgehouwen – verloor Snow in 2022 zijn vrouw, broer en zus.

“Het was een heel moeilijke tijd en het was niet de bedoeling dat we aan het werk waren”, zei Snow. “Maar we zijn er doorheen gekomen door te onthouden voor wie we het doen en door het met liefde te doen. Ik weet dat mijn vrouw in de hemel naar beneden glimlacht en zich met ons verheugt. “

Snow vroeg voor het eerst om repatriëring van de totempaal nadat hij deze in 2019 in het museum had gezien. Na jaren van discussies spande hij in februari 2022 een rechtszaak aan tegen het museum in de hoop de terugkeer te bespoedigen.

“Het museum heeft zich ertoe verbonden de paal in 2019 te repatriëren, maar dit specifieke geval heeft voor een aantal uitdagingen gezorgd die het proces hebben verlengd”, vertelde het Royal BC Museum aan CNN. “Er was een ijverig proces om het eigendom te bevestigen en de noodzaak om een ​​plan te maken om de paal op de derde verdieping van het museum te verwijderen. Ook Covid-19 zorgde voor vertraging.”

Het museum zei dat het personeel nauw samenwerkte met Snow “om een ​​veilig plan te maken voor het verwijderen van de paal uit de First Peoples-galerij”, waarbij een team van ingenieurs, natuurbeschermers en experts betrokken was.

“We zullen de gesprekken over andere bezittingen met de Nuxalk Nation voortzetten zodra we daartoe in staat zijn”, zei het museum, eraan toevoegend dat ze repatriëringsverzoeken hebben van 30 andere inheemse stammen in de provincie.

Een konvooi van meer dan 60 auto’s volgde het voertuig met de totempaal tijdens de 14 uur durende rit terug naar huis. Onderweg stopten de Nuxalkmc om zeven andere First Nation-stammen te bezoeken, zodat ze de totempaal konden zien en de energie ervan konden voelen. en zegen het met salie en cederhout.

“Totempalen vertellen je alles in je leven en waarom je hier op Moeder Aarde bent. We zijn hier om te leven, maar ook om de stem van al het leven te zijn”, zei Snow. “We spreken voor elk levend wezen op Moeder Aarde, inclusief het water, de lucht, de bergen, het hele dierenrijk, en elke natie wordt daaraan herinnerd door er gewoon langs te gaan met een totempaal.”

Sommige stammen waren ook gastheer van de Nuxalkmc, die samen vierden met feesten, zingen, drummen en dansen om de herontwaakte geest te eren en zich te verheugen in de overwinning van de terugkeer van de totempaal.

“Dit is het begin,” vertelde Trevor Mack, een lid van de Tsilhqot’in Nation die een van de vieringen bijwoonde toen de paal zijn reis maakte, aan CNN. “Musea in de hele westerse wereld – of ze nu in Victoria, Chicago, New York, Londen, Parijs zijn – zullen zich erop moeten voorbereiden dat de gestolen voorwerpen in hun vitrines naar huis worden geroepen, waar ze thuishoren.”

Terwijl het genezingsproces voor inheemse volkeren de repatriëring omvat van alles wat van hen is afgenomen, zijn vieringen zoals die geïnspireerd door de terugkeer van de totempaal net zo belangrijk.

De impact was zichtbaar in het gelach en geschreeuw van de honderden stamleden die naar buiten kwamen om de reis van de paal te eren bij de Williams Lake First Nation in het Secwepemc-gebied, een van de stammen die het konvooi onderweg bezocht.

De viering begon buiten met twee vuren die werden aangestoken terwijl oudere stamvrouwen iedereen zegenden met een genezend lied. Ze namen toen bontbogen en zegenden de paal terwijl de oudsten trommelden.

“Terwijl we het welkomstlied trommelden, stonden de oudere vrouwen van ons land plotseling, ongevraagd, op en begonnen de welkomstdans te doen”, vertelde Williams Lake First Nation Chief Willie Sellars aan CNN. “Het heeft me gebroken. Het werd erg emotioneel voor veel mensen omdat we deze dingen niet vaak zien gebeuren.”

“De erfenis en geschiedenis van residentiële scholen en het trauma dat werd toegebracht aan mijn voorouders en ouderen die nog steeds in leven zijn, heeft ons nooit verlaten”, voegde hij eraan toe. “Om te zien dat ze onze tradities nog steeds kunnen vasthouden en doorgeven van generatie op generatie, maakt je zo trots om inheems te zijn.”

De laatste tijd waren de meeste grote bijeenkomsten in inheemse gemeenschappen voor begrafenissen, vooral na de Covid-19-pandemie, die inheemse gemeenschappen teisterde die moeite hadden om middelen en medische zorg te krijgen.

Voor zoveel verschillende stammen om zich te verenigen in vreugdevolle vieringen in plaats van rouw, zei Sellars, was het een “moment dat alles betekende”. Het was ook een herinnering aan hoe het leven er ooit uitzag voor hun voorouders voordat er zoveel van hen werd weggenomen.

“Historisch gezien kwamen we als naties bijeen en vierden we feest, totdat we de ceremonies niet meer mochten houden, onze taal niet mochten spreken of onze liedjes niet meer mochten zingen”, zei Sellars. “Het is zo emotioneel omdat het betekent dat we eindelijk de goede kant op gaan. Deze totempaal is een baken van hoop voor ons allemaal.”

De volgende dag werd de paal gezegend door ouderlingen van de Tsilhqot’in-gemeenschap van Tl’etinqox. Daarna trokken de paal en het konvooi over een besneeuwde bergweg terug naar Bella Coola.

De totempaal zal op de Acwsalcta-school in het reservaat in Bella Coola staan ​​totdat op 5 mei 2024 een laatste ceremonie plaatsvindt om Snow’s overgrootvader wakker te schudden, ter ere van zijn vrouw die vorig jaar op die datum is overleden. Daarna wordt de totempaal teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek in Bentinck Zuid.

“Elke keer dat er iets naar ons terugkeert, krijgen we meer en meer van onze verhalen terug”, zei Snow. “Het wordt tijd dat de Canadese regering ons als mensen gaat zien. Ze weten allemaal wat er is gestolen en ze moeten teruggeven wat ze hebben meegenomen.”