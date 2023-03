Na de donder en bliksem van de uitbarsting van Antonio Conte, waarin hij de spelers van Tottenham beschuldigde van ‘egoïstisch’ te zijn, graaft het bestuur van de club door het puin en probeert het een pad voorwaarts te vinden op basis van pragmatisme in plaats van emotie.

De staf en ploeg zijn twee dagen vrij geweest, een pauze die vooraf was gepland, ongeacht het resultaat tegen Southampton. Het was het perfecte tonicum voor de woede van de hoofdcoach: Conte laten kalmeren, de hiërarchie om de volgende stappen te berekenen en spelers een adempauze bieden uit een ongelukkige omgeving.

Met Champions League-voetbal op het spel en nog maar 10 wedstrijden te gaan, probeert voorzitter Daniel Levy de vergelijking op te lossen of vasthouden of draaien met de Italiaan een grotere garantie is om de top vier veilig te stellen.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Tottenham-hoofdcoach Antonio Conte zegt dat de club verantwoordelijkheid moet nemen voor de huidige situatie en vindt dat zijn spelers niet onder druk willen spelen



Conte gaf zaterdag misschien zelf het antwoord: “Sommige mensen denken dat we kunnen vechten. Waarvoor vechten met deze geest, deze houding, deze toewijding? Wat? Voor de zevende, achtste, tiende plaats?”

Als dat het niveau is waarop de hoofdcoach gelooft in wat dit team nu onder hem kan bereiken, zijn de spelers dan bereid om te bewijzen dat hij ongelijk heeft? Heeft Levy geloof dat ze dat zouden willen?

De reactie van de spelers

Zelfs voordat Conte de spelers robuust uitkleedde, hadden verschillende van hen contact gehad met Mauricio Pochettino om hem aan te sporen terug te keren naar de club. Er is ontgoocheling geweest over het gebrek aan identiteit op het veld, progressief voetbal en ontwikkeling van talent sinds de Argentijn in november 2019 werd ontslagen.

Afbeelding:

Voormalig Tottenham en PSG-baas Mauricio Pochettino





De publieke berisping van Conte viel niet in goede aarde in de kleedkamer. Hoewel spelers verantwoordelijkheid nemen voor prestaties, is het grote sentiment dat de actie van de hoofdcoach op zaterdag een geval van zelfbehoud was. De ploeg is zich ervan bewust – en weet dat al sinds januari – dat Conte deze zomer niet bij Tottenham zal blijven als zijn contract afloopt.

Zoals de zaakwaarnemer van een speler vertelde Sky Sports-nieuws: “Elke keer als hij praat, is het alsof hij de jongens en de Spurs een dienst bewijst door nog steeds hier te zijn. Hij zette vraagtekens bij hun houding en inzet toen het al lang duidelijk is dat hij niet eens bij de club wil zijn.”

Conte suggereerde dat de onzekerheid over zijn toekomst is gebruikt als een “alibi” voor ondermaatse prestaties van de spelers.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



De spelers van Tottenham verwachten dat het ‘slechts een kwestie van tijd’ is voordat Antonio Conte de club verlaat na zijn tirade na de wedstrijd in het weekend



Een tegenwerping was dat de hoofdcoach met de meeste financiële steun in de geschiedenis van Tottenham er niet in is geslaagd een progressieve aanpak te implementeren die kan worden overgenomen door het team en de supporters, terwijl hij de meeste doelpunten van de top 12 incasseerde.

De club haalde dit seizoen alleen al 10 rekruten binnen voor een gecombineerde vergoeding van meer dan £ 150 miljoen. Heeft Conte zijn best gedaan om de goederen uit deze groep te halen, of is de boodschap hoeveel beter hij is dan zij?

De reactie van de club

De hoofdcoach die moest verduidelijken dat zijn tirade uitsluitend gericht was op de spelers en niet op de hiërarchie, was leerzaam. Conte, die werd gecompenseerd door Chelsea na een lange juridische strijd over zijn ontslag, wil niet beschuldigd worden van het in diskrediet brengen van Tottenham.

Hoewel de club deze positie accepteerde – de volledige transcriptie ondersteunt Conte’s standpunt dat zijn enige doelwit de selectie was – zijn ze totaal niet onder de indruk van de kracht, implicaties en timing van zijn tirade.

Er zijn efficiëntere manieren om spelers op te winden dan ze publiekelijk te spiesen, zelfs zonder rekening te houden met de contractsituatie van Harry Kane. Een van de belangrijkste gedachten bij de club is waar ze dit seizoen zouden hebben gestaan ​​zonder de aanvoerder van Engeland – zijn invloed en impact is groter dan die van de hoofdcoach.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Melissa Reddy met het laatste nieuws, aangezien de toekomst van Harry Kane onopgelost zou kunnen zijn op weg naar het venster van januari en Tottenham niet bereid is hem deze zomer te verkopen



Spurs weten dat Conte weg wil en ze zijn erg gevoelig geweest voor de moeilijke maanden die hij op persoonlijk vlak heeft doorgemaakt.

Ze zijn ook wijs voor zijn gewoonte om de aarde te verschroeien als hij weggaat – maar dat komt meestal nadat hij succes heeft behaald.

Tottenham betaalt Conte een salaris van £ 15 miljoen per jaar vanwege zijn status als winnaar – de Spurs zijn achteruitgegaan onder hem.

Een snelle blik in Noord-Londen en het werk dat Mikel Arteta op en naast het veld heeft gedaan, spreekt boekdelen. Conte signaleert misschien het cultuurprobleem van Tottenham Hotspur, maar hij heeft geen investering om het daadwerkelijk op te lossen.

Had Conte een punt?

Afbeelding:

Clement Lenglet van Tottenham Hotspur reageert op een gemiste kans tijdens de Premier League-wedstrijd in St Mary’s Stadium, Southampton. Datum foto: zaterdag 18 maart 2023.





Gezien de geschiedenis van de ‘Lads, it’s Tottenham’-lijn en het ‘Spursy’-concept, kan er geen volledige afwijzing van Conte’s punten zijn.

Maar door vol te houden dat zijn verbale volley alleen in de richting van de spelers werd gelobd, mist de tirade van Conte verdienste. Ze dicteren het wervingsbeleid niet en zijn niet verantwoordelijk geweest voor het niet op het juiste moment verkopen voor veel geld, waardoor oudheid werd bevorderd. Het is niet de ploeg die hoofdcoaches aanstelt of de richting van de club bepaalt.

Door zichzelf en de hiërarchie vrij te pleiten van elke schuld voor de huidige stand van zaken, vallen de woorden van Conte plat.

In deze context is het de moeite waard om te onthouden dat de Spurs een hoofdcoach hadden die hen naar een Champions League-finale bracht, ondanks blessures, onrust in het stadion en geen enkele investering in een selectie. Pochettino had ze regelmatig in de top vier, en in de slotfase van de nationale bekers, waar ze voornamelijk verloren van de meer middelen Chelsea en Manchester United.

Tottenham had een identiteit en een proces waar de spelers en fanbase zich in verdiepten en waar ze trots op waren.

Wie, of wat, de volgende voor Spurs?

Afbeelding:

Mauricio Pochettino en Thomas Tuchel





Als Sky Sports-nieuws gemeld, Levy zal niet worden vertroebeld door emotie bij het kiezen van de opvolger van Conte. Hoewel het bestuur volhoudt dat ze de redenen voor het ontslag van Pochettino niet zijn vergeten, kan de Argentijn het gebrek aan vernieuwing omcirkelen dat hij sinds 2016 benadrukte als verklaring voor zijn einde.

Pochettino blijft de onbetwiste populaire en verenigende keuze voor de club, maar hem opnieuw aannemen zou een almachtige erkenning zijn van ongelijk van Levy.

Thomas Tuchel en Luis Enrique zijn beoordeeld, maar het aanstellen van een andere voormalige Chelsea-hoofdcoach wordt niet gunstig onthaald, en de ervaring van laatstgenoemde buiten Spanje illustreert risico’s.

Roberto De Zerbi wordt sterk bewonderd, maar wil in ieder geval nog een seizoen bij Brighton blijven. Ruben Amorim van Sporting, Ange Postecoglou van Celtic en Luciano Spalletti van Napoli zijn ook in verband gebracht.

Tottenham heeft gewisseld tussen een proceshoofdcoach als Pochettino naar “gecertificeerde winnaars” Mourinho en Conte, met hun shortlist die suggereert dat de club nog steeds niet zeker weet welk pad ze moeten volgen tussen die twee kruispunten.

Afbeelding:

Sporting Lissabon-manager Ruben Amorim is in verband gebracht met de rol





Een andere complicatie is dat de eigen toekomst van voetbaldirecteur Fabio Paratici onzeker is. De man die de opvolger van Conte in de schijnwerpers moet zetten, gaat in beroep tegen een schorsing van 30 maanden uit het Italiaanse voetbal na een onderzoek naar de boekhoudpraktijken bij zijn voormalige club Juventus.

Als het beroep van Paratici niet slaagt, kan een wereldwijde schorsing van kracht worden.

Tottenham zweet zich uit over hun hoofdcoach, hun sterspits en hun directeur voetbal. Levy heeft meer problemen dan Conte om op te lossen, maar hij is de meest directe en het groeiende gevoel is dat de 53-jarige niet in functie zal zijn voordat zijn contract afloopt.