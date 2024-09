(Motorsport-Total.com) – Als KTM in het MotoGP-jaar 2017 zit, zal CEO Stefan Pierer Suzuki in de toekomst blij en gelukkig zijn. In de komende drie jaar zou de Oostenrijkse Marke im WM-Kampf eine Rolle spelen.

© Motorsport-afbeeldingen Teammanager Francesco Guidotti verlaat het team na drie jaar Zoom

Deze acht jaar zijn verstreken sinds het einde van het jaar en de KTM is er al sinds zijn geboorte. Het seizoen wordt gedomineerd door Ducati. Inclusieve Sprints hat KTM an 14 Rennwochenden neun Podestplätze errungen.

Lees meer over Motorsport.com Spanien, een Schwesterplattform van Motorsport-Total.com in Motorsport Network, is een Topmanagement-manager, wie de teamstructuur moet veranderen. Er is veel aanvullende informatie.

Teammanager Francesco Guidotti staat klaar om een ​​koffer te pakken. De Italianen zullen enthousiast zijn en gekleed gaan op KTM deze Roll sinds 2022. Drie jaar later is er genoeg tijd om te posten.

Het volgende seizoen zal geweldig zijn na de seizoensfinale in Valencia, maar er komt nog meer. En dat is het einde van 2025 met de KTM. Let op, de vertraging wordt niet gevolgd door technisch directeur Fabiano Sterlacchini.

Alberto Giribuola werd gekoppeld aan Bastianini

Met Alberto Giribuola wil hij nog een Italiaanse KTM ervaren. Er is de Saison 2023 van Ducati in het Oostenrijks als Performance Analyst. Sinds de Aragon-Wochenende is Giribuola nieuwe Crewchief door Augusto Fernandez op Tech3.

De Spanjaard zei dat ze anders zijn dan de set-up positief over de top, dus ze zijn ook uitgerust met Markenkollegen met sterke trillingen van het Reifen-kamp. Gedurende het laatste jaar zal Giribuola Crewchief zijn van Enea Bastianini, van de Ducati van Tech3 wechselt.

Beide hebben veel ervaring in Ducati satellietteams. Het was Bastianini’s ausdrücklicher Wunsch, wieder mit Giribuola sisterammenzuarbeiten. Immers, aangezien het ontwerp er nog niet is, zal de Giribuola er beter uitzien dan de oranje Marke.

© Motorsport-afbeeldingen Sinds Aragon heeft Alberto Giribuola spijt van de bemanning van Augusto Fernandez Zoom

„Hier is geen geduld. Dat is het snelst, dat is een passie voor het werken in de MotoGP,“ zei hij over een KTM team effort tijdens Autor dieser Zeilen. „Man heeft stabiliteit en een sterke toewijding, die man is toegewijd, werkt en last.“

„Aber leider is hier niet gepassioneerd over. En dat leven op het spit is zo’n big deal. Ze realiseren zich dat niet, dat is niet goed. Het is geen probleem voor die werknemers die weinig positieve kanten hebben en er is een gebrek aan zekerheid.“

Wird Aki Ajo nieuwe teammanager bij MotoGP-project?

De Stelle van de Teammanager in de Zuge des Abschieds von Guidotti nachbesetzt. Laut Motorsport.com De Spanjaarden komen met twee namen binnen: Dani Pedrosa en Aki Ajo.

Pedrosa is de nummer 1 testrijder en was ook verantwoordelijk voor de ervaring van de „Wahre Boss von KTM“ naar zijn mening, en de Spanjaard is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de RC16. Maar Pedrosa geniet van de tijd met de signaalfamilie abseits der hektischen Rennwochenenden.

© Motorsport-afbeeldingen In de kleine klassen heeft Aki Ajo een grote erfenis voor KTM achtergelaten Zoom

Het is immers gemakkelijk om mezelf in de rol van teammanagers te verplaatsen. Dat is de waarheid over alle Grands Prix. Het is tenslotte vanzelfsprekend, maar daarom kon de Motorsport Chef Pit Beirer een uitstekende performancerol vervullen.

Daarna zul je blij zijn met je KTM gedurende de jaren dat je van je raceteams in de Moto3 en Moto2 klassen zult genieten. De Finnen worden ook beschouwd als efficiënte managers, wenn man investment en sportliefhebbers.

Ajo denkt dat hij in de toekomst langer zal werken. Hoed KTM voor die jaren een drieten Startplatz (voor Pedro Acosta) erhalten, dann hoette Ajo dieses dritte Team geiteet. Dieser Platz zou van de Dorna en de IRTA niet meer actief zijn.

Pierer Mobility AG: Einbruch des Umsatzes, Stellenabbau in Österreich

Als je alle aspecten van KTM in ogenschouw neemt, dan is het duidelijk dat de zenuwen van de motorfiets gespannen zijn. Dazu wordt geleverd met een Einbruch der Verkaufsahlen. In Halbjahr 2024 zonk de Umsatz van de Motorrad-Segments op 27 Prozent.

Het aanbod van Pierer Mobility AG is beschikbaar voor 25 Euro. Een jaar lang wordt u niet behandeld binnen de bandbreedte van 65 Euro. Gab es in diesem Jahr auch an den Standorten in Österreich Personalabbau.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden 373 Mitarbeiter abgebaut, davon 309 in Österreich. Demgegenüber kamen durch die eerste Vollkonsolidierung von MV Agusta in Italianen zätzliche 213 Mitarbeiter zur Gruppe.

© KTM De vertegenwoordigers van Pierer Mobility AG waren aanvankelijk erg terughoudend Zoom

Aan het begin van de MotoGP Summer Pause, na de Grand Prix van Duitsland, kun je de weg naar Mattighofen nemen. Er waren maar een paar dagen, met het management, de engineers en de rest van de teams die bij het management betrokken waren.

„Daarbij is onze diversiteit belangrijk, de investering in het MotoGP-project zal doorgaan“, zei Acosta ter afsluiting. De uitzichten van de koppels in Oostenrijk waren een geweldige ervaring.

Het is onbegrijpelijk om te weten dat Pierer in de MotoGP is geboren. Het lijkt logischer, omdat er middelen beschikbaar zijn voor mensen, zodat ze het kunnen vermijden. Obwohl Pierer bei der Mobility AG den Sparstift angesetzt hat, is er als Investor in others Bereichen tätig.

© KTM Hubert Trunkenpolz (links) en Stefan Pierer (rechts) bij MotoGP-Besuch in Spielberg Zoom

We willen dus eerst meer weten over de Duitse Automobile Leoni, die er in de zomer van 2023 als eerste zal zijn, en wie hem zal kopen. Seine 50.1 We kennen het Chinese bedrijf Luxshare, dat andere producten voor Apple produceert.

Een Prestige project dat om MotoGP geeft voor Pierer. Daar en binnen kun je verder, KTM kan genieten van je nieuwe leven, en jij zult kunnen genieten van je Ducati rugleuning. Der bisher letzte von sieben Siegen gelang Miguel Oliveira in Herbst 2022.

De houding van KTM is niet zo dramatisch tussen Honda en Yamaha. Man concurreert met Aprilia op het platform tussen beide ingenieurs. Er is ook een statistiek, beide van de KTM zijn verantwoordelijk – de statistieken.

Met alle vier rijders zal KTM aanwezig zijn tijdens de eerste 14 raceweken van 56 dagen. Met Aprilia sinds 30 en met Honda 29. Deze drie merken zetten vier Fahrer één. Ducati komt met acht Fahrern auf 88 Stürze.