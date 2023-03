Astrofysicus en civiele Top Gun-instructeur Charlie Blackwood was adembenemend voor Maverick en hun verhaal was eeuwenlang een filmisch liefdesverhaal… of in ieder geval de jaren tachtig, aangezien McGillis zei dat ze niet was gevraagd om in het vervolg te spelen. En ze haalde ook bijna de eerste film niet.

“Ik wilde het niet doen”, herinnert ze zich De beschermer in 2001. “Maar omdat ik het gedaan had Getuige, was ik Paramount nog een film verschuldigd, en mijn agent zei: ‘Je moet dit doen.’ Ik wierp er een blik op en zei: ‘Dit is als een western in de lucht – ik wil dit niet doen.’ Het ging niet om acteren, het ging erom een ​​stripfiguur te zijn. Je weet wat ik bedoel? Ik had het geblinddoekt kunnen doen. Ik was dankbaar voor het feit dat het me kansen gaf die ik anders niet had gehad. Maar ik kwam opdagen op mijn werk, deed mijn steentje bij, hing rond met een stel jongens, speelde honkbal en ging naar huis. Het was alsof ik op kamp was. Waarom ze mij hebben ingehuurd, zal ik nooit weten.”

McGillis portretteerde vervolgens een officier van justitie die gerechtigheid zocht voor een slachtoffer van verkrachting, gespeeld door de uiteindelijke Oscarwinnaar Jodie Foster in De beschuldigde. Ze bleef acteren in de wil van De Babe, noorden en veel kleinere films en tv-films, maar ze opende ook een restaurant in Florida met haar jachtmagnaat tweede echtgenoot, Fred Tilmanin de jaren negentig en zette acteren op een laag pitje.

Ze heeft twee dochters met Tillman, van wie ze in 2002 scheidde. Ze kwam in 2009 uit de kast als homo en had een burgerlijke huwelijksceremonie met Melanie Leïs in 2010, maar het jaar daarop gingen ze uit elkaar.

“Ik denk dat alleen mijn prioriteiten in het leven zijn veranderd,” vertelde McGillis Amusement vanavond in 2019 vanuit huis in North Carolina. “Het was geen belangrijke beslissing die ik nam om te vertrekken (acteren), het was gewoon dat andere dingen belangrijker werden. Ik hou van acteren, ik hou van wat ik doe, ik hou van theater doen, maar ik weet het niet. Voor mij werden mijn relaties met andere mensen veel belangrijker dan mijn relatie met roem.”