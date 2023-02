Jamie Dettmer is opinieredacteur bij POLITICO Europe.

In de weken voorafgaand aan de invasie van Rusland liepen hooggeplaatste politici van de Oekraïense oppositie en voormalige ministers over van frustratie. Ze hadden president Volodymyr Zelenskyy gesmeekt om hen te ontmoeten – iets wat hij niet meer had gedaan sinds zijn verpletterende verkiezing bijna twee jaar eerder.

Ze drongen er ook al maanden bij hem op aan de financiering van de strijdkrachten van het land te verhogen, en riepen om de oproep van de reservisten van Oekraïne, aangezien de waarschuwingen van Amerika voor een invasie intenser werden – een invasie die Zelenskyy nog steeds onwaarschijnlijk achtte. Ze wilden intensieve oorlogsplanning, inclusief het opstellen en publiceren van bevelen voor civiele bescherming, zodat mensen zouden weten wat ze moesten doen als de kanonnen brulden.

“Oekraïne zit gevangen met een nationale leider die niet strategisch denkt”, had Lesia Vasylenko, een wetgever en lid van de liberale en pro-Europese politieke partij Holos, me vijf dagen voor de invasie verteld.

“Ik denk dat dat hetgene is waar hij later de schuld van zal krijgen. Het gaat er niet om alles te weten. Het gaat erom dat je weigert experts in je omgeving te hebben die weten welke vragen je moet stellen, en dat je adviseurs hebt die je kunnen tegenspreken en uitdagen, en daar betalen we misschien een prijs voor,’ had ze woedend.

Natuurlijk zijn Zelensky’s misstappen – zoals Vasylenko en vele andere wetgevers van de oppositie ze zien – sindsdien vergeven, maar ze zijn niet vergeten. En deze misstappen vormen de basis van hun zorgen voor het naoorlogse Oekraïne. Ze zien een patroon dat nog verontrustender zal worden als de wapens stilvallen, met het argument dat de sterke punten van de president als een leeuwenhartige leider in oorlogstijd niet geschikt zijn voor vredestijd.

Oorlog heeft niets gedaan om Zelenskyy’s ongeduld te temperen met de complexiteit van het bestuur of met instellingen die niet zo snel bewegen als hij zou willen of niet snel genoeg in de pas lopen. Hij geeft de voorkeur aan het grote geheel, negeert details en vertrouwt graag op een intieme kring van vertrouwde vrienden.

Maar terwijl de komiek die president is geworden nu wordt geprezen – zelfs door een held wordt aanbeden – door een door sterren getroffen West vanwege zijn inspirerende retoriek in oorlogstijd, betoverende retoriek en vaardigheid in het veroveren van de harten van het publiek van Washington tot Londen en Brussel tot Warschau, botste Zelenskyy als president voordat Rusland binnenviel. Weinigen gaven hem veel kans om in 2024 herkozen te worden, aangezien zijn opiniepeilingen kelderden – zijn voorkeursscore was eind 2021 31 procent.

Hij had veel beloofd – waarschijnlijk te veel – maar weinig bereikt.

“Oekraïne heeft twee grote problemen: de oorlog in de Donbas en de angst voor mensen die in het land investeren”, zei Zelensky kort na zijn verkiezingsoverwinning. Maar zijn anticorruptie-inspanningen liepen vast en waren traag, terwijl zijn belofte om het probleem van de Donbas op te lossen nergens toe leidde. En in zijn vroege gretigheid om een ​​vredesovereenkomst te sluiten met de Russische president Vladimir Poetin, die een sit-down afsloeg, bekritiseerden sommigen Zelenskyy omdat hij te veel dacht aan zijn overtuigingskracht en charisma.

“Hij dacht dat het gemakkelijk zou zijn om vrede tot stand te brengen, omdat het enige wat je hoefde te doen was ‘in de ogen van Poetin kijken’ en oprecht met hem praten”, zei wetgever Mykola Kniazhytskyi.

“Hij werd president zonder enige politieke ervaring, of enige ervaring in het managen van staatsstructuren. Hij dacht dat het runnen van een staat eigenlijk vrij eenvoudig is. Jij neemt beslissingen en die moeten worden uitgevoerd”, vertelde Kniazhytskyi me. En als het misging, was zijn reactie altijd: ‘Het is de schuld van voorgangers, die moeten worden opgesloten’, zei Kniazhytskyi.

Maar terwijl de komiek die president werd nu wordt geprezen, botste hij als president voordat Rusland binnenviel | Chip Somodevilla/Getty Images

Toch is Zelenskyy’s transformatie van een teleurstellende leider in vredestijd tot, in de hyperbolische woorden van de Franse publieke intellectueel Bernard-Henri Lévy, “een nieuwe, jonge en magnifieke grondlegger” van de vrije wereld, verrassend geweest.

Zelfs zijn binnenlandse critici doen hun petje voor hem af vanwege zijn sterke punten als uitstekende communicator: zijn dagelijkse toespraken tot Oekraïners hebben hen gestabiliseerd, richting gegeven en het moreel gestimuleerd, zelfs wanneer de geest begrijpelijkerwijs verzwakt. En ze erkennen dat hij waarschijnlijk het land heeft gered door het aanbod van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, voor “een ritje” uit Kiev af te slaan.

“Hij is een overtuigende leider geworden”, zegt Adrian Karatnycky, een senior fellow bij de Atlantic Council en auteur van het aanstaande “Battleground Ukraine: From Independence to the Russian War.” Volgens Karatnycky passen Zelenskyy’s sterke punten als communicator bij de tijd. “Hij is goed in het kanaliseren van de publieke opinie, maar hij is nu effectiever omdat het land veel meer verenigd is en zekerder over zijn identiteit, belangen en doelstellingen. Hij is nog steeds dezelfde man die hij was – een acteur en artiest – maar dat maakt hem tot een ideale oorlogsleider omdat hij in staat is om de publieke impuls te belichamen,’ voegde hij eraan toe.

Maar wanneer normale politiek in het spel is en het publiek niet verenigd is, is Zelenskyy een inconsistente leider die het script verandert en het verhaal herschikt om de grillen en grillen van de publieke opinie te achtervolgen. “Als het publieke doel duidelijk is, heeft hij grote kracht, en in oorlogstijd heeft hij de absolute macht van de staat achter zich. Maar als de koets weer in een pompoen verandert, krijgt hij te maken met een heel andere wereld”, besluit Karatnycky.

En die wereld is niet echt verdwenen.

Binnenlandse politieke kritiek neemt toe – hoewel weinig opgemerkt door internationale media die nog steeds in vervoering zijn door Zelenskyy’s charismatische aantrekkingskracht en geboeid door het simpele verhaal van David versus Goliath.

Ondertussen, in de Verchovna Rada – het parlement van het land – neemt de frustratie toe, met wetgevers die klagen dat ze over het hoofd worden gezien door een regering die al voor de oorlog ongeduldig was en het nu bijna volledig schuwt. Zelensky heeft slechts één keer topoppositieleiders ontmoet sinds de invasie van Rusland – en dat was bijna een jaar geleden.

“De routine van ministers die door de Rada worden ondervraagd, is verlaten”, zei oppositiewetgever Ivanna Klympush-Tsintsadze, een lid van de Europese Solidariteitspartij en voormalig vice-premier in de vorige regering van voormalig president Petro Poroshenko.

“Oorlogstijd vraagt ​​wel om snelle besluitvorming en verkorte procedures. En dat is dus een beetje begrijpelijk, ‘zei ze. “Maar we zien dat beslissingen steeds meer gecentraliseerd en geconcentreerd worden in minder handen, en dit heeft een impact op de politieke machtsverhoudingen, en (het is) schadelijk voor het bestuurssysteem dat we proberen te ontwikkelen en de versterking van onze democratische instellingen. in overeenstemming met de door de EU opgestelde criteria voor convergentie.”

Klympush-Tsintsadze maakt zich zorgen dat de recente golf van anti-corruptie-arrestaties meer een oefening in rook en spiegels was in de aanloop naar de EU-Oekraïne-top in februari – en een die zou kunnen worden gebruikt als een kans om de macht nog verder te centraliseren. “Als iemand denkt dat centralisatie van de macht het antwoord is op onze uitdagingen, dan heeft iemand het mis”, voegde ze eraan toe. “Ik vind het belangrijk om heel goed te kijken hoe anti-corruptiezaken zich ontwikkelen, en of er transparante onderzoeken komen, en of de rechtsstaat goed wordt nageleefd.”

Volgens Kniazhytskyi mogen we niet uit het oog verliezen dat Zelenskyy een populistische politicus is en de persoonlijkheidsgerichte tekortkomingen van dit ras deelt. Wat de wetgever van de oppositie echter opvrolijkt, is hoe het Oekraïense maatschappelijk middenveld tijdens de oorlog tot bloei is gekomen, hoe lokaal zelfbestuur is versterkt dankzij vrijwilligerswerk in oorlogstijd en wederzijdse hulp, en hoe sommige overheidsinstanties hebben gepresteerd, met name de spoorwegen en de energiesector.

Het is dit – samen met een sterk gevoel van nationale verbondenheid gesmeed door het conflict – dat de basis zal vormen van een sterk naoorlogs Oekraïne, zei hij.