Tyrrell Hatton produceerde vijf birdies op rij om de leiding in het clubhuis te nemen en het back-nine scorerecord te evenaren bij TPC Sawgrass tijdens de laatste ronde van The Players Championship

Tyrrell Hatton gaf toe dat zelfs hij verrast was door de finish die hem naar een indrukwekkende tweede plaats bij The Players bracht.

Hatton ging de laatste ronde negen slagen van het tempo in en was buiten de top-30 toen een bogey op de par-vijf negende hem op zondag 36 zag draaien, om vervolgens het klassement te stijgen met een buitengewone back-negen bij TPC Sawgrass.

De Engelsman volgde een 20-voet birdie op de 10e door om te zetten van 1,8 meter op de berijdbare 12e, waarbij Hatton reageerde op een gemiste kans van 3 meter op de volgende door elk van de laatste vijf holes te birdieen om het laagste back-nine totaal te evenaren in de toernooigeschiedenis.

Hatton’s back-nine 29 zag hem het doel van het clubhuis op 12 onder zetten, wat genoeg was voor de tweede plek toen Scottie Scheffler een indrukwekkende overwinning van vijf schoten behaalde om een ​​terugkeer naar de nummer 1 van de wereld veilig te stellen.

Toen hem werd gevraagd of hij zo’n sterk einde van het paradepaardje van de PGA Tour voor ogen had, zei Hatton tegen verslaggevers: Nee, vooral met hoe ik het vanaf de tee op de eerste negen sloeg! Ja, ik denk dat ik uiteindelijk twee en een half uur behoorlijk gek was, vanaf het moment dat ik op de 10e tee stond.

“Echt blij met hoe het is verlopen. Ja, goed werk. Als je had gezegd dat je als tweede zou eindigen in het toernooi en je niet bij de achterste negen hoeft te spelen, dan denk ik dat je dat zou accepteren!

Het sterke resultaat van Hatton volgt op een plaats in de top zes op de WM Phoenix Open in februari en een gedeelde vierde plaats op de Arnold Palmer Invitational, waarbij de 31-jarige naar verwachting in de top 30 van het FedExCup-klassement terechtkomt.

“Ik heb aan het begin van deze week een opmerking gemaakt dat het teleurstellend was om na net zo lang in het toernooi op Bay Hill te hebben gezeten als zondag, om slechts 110 (FedExCup) punten te behalen”, voegde Hatton eraan toe.

“Elk jaar proberen we allemaal zoveel mogelijk punten te verdienen. Dit jaar is dat niet anders. Het zou het zesde FedEx-evenement van het seizoen kunnen zijn, dus ik speel een inhaalslag op veel jongens die behoorlijk hebben gespeeld. al een beetje golf.

“Het is duidelijk dat sommige Europese jongens in hetzelfde schuitje zitten waar we DP World-dingen spelen aan het einde van het kalenderjaar en we missen enkele evenementen in de Verenigde Staten. Dus ja, ik probeer hier gewoon wat te verdienen zoveel mogelijk punten halen en proberen mezelf goed op te stellen voor volgend jaar.”

Scheffler nam een ​​voorsprong van twee schoten op de laatste dag en gaf nooit de top af tijdens een dominante overwinning, met vijf birdies en twee bogeys tijdens een drie-onder-69 waarmee hij een zesde PGA Tour-titel veiligstelde in een tijdsbestek van 13 maanden.

“Hij (Scheffler) is erg indrukwekkend”, zei Hatton. “Ongelooflijk consistent. Hij heeft een geweldig stuk golf gespeeld. Afgelopen zondag met hem gespeeld en het was duidelijk dat hij die dag niet zijn best deed, maar hij hing nog steeds rond en had daar op het einde een kans.

“Het is behoorlijk moeilijk om daar te zijn als je niet je beste golf hebt en jezelf toch een kans geeft om te winnen. Dus ja, het is erg indrukwekkend wat hij doet.”