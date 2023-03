De e-commercetak van Sea Limited, Shopee, draaide voor het eerst een positieve aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal van 2022. De groep boekte ook zijn allereerste positieve nettowinst in het kwartaal. Rafaël Henrique | Sopa-afbeeldingen | Lichtraket | Getty Images

gevestigd in Singapore Zee Beperkt sloot dinsdag meer dan 20% hoger nadat de technologiegigant zijn allereerste positieve nettowinst boekte sinds de oprichting in 2009. De totale nettowinst voor het vierde kwartaal van 2022 bedroeg $ 422,8 miljoen, een stijging ten opzichte van een negatieve $ 616,3 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden. gerelateerd beleggingsnieuws Dat is deels te danken aan een verlaging van de verkoop- en marketingkosten van $ 746 miljoen, aangezien het management beloofde de kosten te verlagen tijdens het inkomstenrapport van het voorgaande kwartaal. De kosten die zijn gemaakt om inkomsten te verkrijgen, daalden ook met $ 157 miljoen in het kwartaal. Shares of Sea sloot dinsdag 21,78% hoger op de New York Stock Exchange. “Recente kostenbesparende maatregelen zoals het bevriezen van salarissen en personeelsbezetting (hebben) Sea’s voorraad wat broodnodig uitstel gegeven. Bovendien zou de positieve verrassing in de resultaten van het vierde kwartaal van 2022 moeten zorgen voor een aanhoudend opwaarts momentum voor Sea, vooral nu de weg naar winstgevendheid iets duidelijker is”, zegt Jonathan Woo, senior onderzoeksanalist bij Phillip Securities.

We verwachten dat de groei van Garena in de toekomst zal blijven afnemen, gezien het ontbreken van een sterke gamespijplijn en het aanhoudende downloadverbod op Free Fire in India. Jonathan Woo Senior onderzoeksanalist, Phillip Securities

“Er zijn echter nog steeds enkele macro-economische tegenwind en dalende trends in de bruto handelswaarde (GMV) die de weg naar winstgevendheid verder kunnen vertragen”, aldus Woo. GMV verwijst naar de totale dollarwaarde van verkochte goederen en diensten gedurende een bepaalde periode. Sea’s kernactiviteiten zijn digitaal entertainment (Garena), e-commerce (Shopee), evenals digitale betalingen en financiële diensten (SeaMoney). De voorzitter en groeps-CEO van Sea Limited zei dinsdag dat 2022 “weer een jaar van evolutie voor ons” was. “Gezien de macro-onzekerheden hebben we eind vorig jaar een beslissende draai gegeven om ons te concentreren op efficiëntie en winstgevendheid”, zei Forrest Li tijdens de winstoproep. “Als gevolg hiervan begonnen we betekenisvolle verbeteringen in de bottom line te zien.”

“Ten eerste hebben we onze focus verscherpt op de gebieden met het grootste potentieel in al onze activiteiten. We hebben activiteiten in niet-kernmarkten stopgezet of afgeslankt, onze game-pijplijn gestroomlijnd met desinvesteringen en projectafsluitingen, en minder prioriteit gegeven aan niet-kerninitiatieven”, aldus de CEO. .

Garena: digitaal entertainment

De omzet van zijn gaming-eenheid Garena daalde in het kwartaal met 32,9% tot $ 948,8 miljoen, terwijl het in dezelfde periode een jaar geleden $ 1,41 miljard was.

Gezien de macro-onzekerheid en onze recente sterke wending, houden we de marktomgeving nauwlettend in de gaten en zullen we ons tempo blijven aanpassen en onze activiteiten dienovereenkomstig afstemmen Bos Li voorzitter en CEO van de groep, Sea Limited

“We verwachten dat de groei van Garena in de toekomst zal blijven afnemen, gezien het ontbreken van een sterke gamespijplijn en het aanhoudende downloadverbod op Free Fire in India”, zei Woo van Phillip Securities, eraan toevoegend dat driemaandelijkse actieve gebruikers en betalende gebruikers zijn gedaald in de laatste vijf kwartalen.

Shopee en SeaMoney

Ondertussen bleven e-commercebedrijf Shopee en digitale betalingstak SeaMoney een sterke groei zien in 2022. De aangepaste EBITDA van Shopee werd voor het eerst positief op $ 196,1 miljoen in het vierde kwartaal, met verbeteringen in omzet en bedrijfskosten. Positieve EBITDA, of winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, verwijst naar het bedrijf dat op een winstgevend niveau opereert. “In onze Aziatische markten zullen we werken aan het verder versterken van onze leidende positie en winstgevendheid. In Brazilië zullen we ons concentreren op het naar winstgevendheid leiden van het bedrijf om de aanzienlijke kansen in deze nieuwe markt te benutten”, zei Li tijdens het inkomensgesprek. Shopee vond succes in Brazilië na verschillende proeven en exits op Europese markten. Volgens de Maleisische minister van internationale handel en industrie, Tengku Zafrul Aziz, heeft het onlangs aangekondigd dat het zijn aanwezigheid in Maleisië zal uitbreiden.

Woo verwacht dat Shopee in de toekomst de belangrijkste inkomstenbron zal blijven. “Zijn aanhoudende dominantie in veel van zijn volwassen markten zou het bedrijf ook in staat moeten stellen om zijn acceptatiegraad te blijven verhogen, zelfs als GMV en het totale aantal bestellingen vertragen”, aldus Woo. De aangepaste EBITDA van SeaMoney werd ook voor het eerst positief tot $ 75,6 miljoen voor het vierde kwartaal, gedreven door verbeteringen in inkomsten en verkoop- en marketingkosten. SeaMoney boekt grote vooruitgang bij het verbeteren van zijn productaanbod en de kwaliteit van zijn leningenportefeuille, wat beide goede tekenen zijn voor een bedrijf dat nog in de kinderschoenen staat, zei Woo.

