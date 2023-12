De Senaat bevestigt honderden militaire promoties nadat Tuberville de wacht houdt

Washington – De Senaat bevestigde dinsdag de promoties voor honderden militaire officieren nadat de Republikeinse senator Tommy Tuberville zijn vertraging had laten vallen hun nominaties maandenlang.

Senatoren keurden 425 promoties goed door middel van gesproken stemmen, uren nadat Tuberville had gezegd dat hij zou toestaan ​​dat alle officieren onder de rang van vier sterren zouden worden genomineerd. Meerderheidsleider van de Senaat, Chuck Schumer, zei dat de stemming betekende dat “honderden militaire families in het hele land opgelucht kunnen ademhalen.”

“Ik ben blij dat we na zoveel onnodig uitstel door één senator eindelijk vooruitgang hebben geboekt en deze mannen en vrouwen de promoties hebben gegeven die ze verdienen, en we zullen eraan werken om de rest van de genomineerden die in de wacht stonden zeer binnenkort te bevestigen”, zei Schumer. gezegd.

Klik hier om gerelateerde media te bekijken. Klik om uit te breiden



De traditie van de Senaat staat elke senator toe een nominatie te blokkeren door gebruik te maken van een hold, een informele praktijk waarbij leden hun voornemen kenbaar kunnen maken om vloeracties te blokkeren die anders unaniem zouden kunnen worden goedgekeurd. Sinds Tuberville in februari zijn greep begon uit protest tegen het abortusbeleid van het Pentagon, groeide de achterstand aan nominaties uit tot meer dan 450 officieren.

“Ik ga de promoties van deze mensen niet langer tegenhouden”, zei Tuberville dinsdag tegen verslaggevers. “We hebben ze net vrijgelaten, ongeveer 440 stuks. Iedereen behalve tien of elf viersterren.”

In een verklaring waarin hij de bevestigingen prees, noemde president Biden de greep van Tuberville ‘politiek gemotiveerd’.

‘Deze bevestigingen hadden al veel eerder moeten plaatsvinden en hadden überhaupt nooit mogen worden uitgesteld’, zei Biden. “Onze servicemedewerkers vormen de ruggengraat van ons land en verdienen het om het loon en de promoties te ontvangen die ze hebben verdiend. Uiteindelijk was dit allemaal zinloos.”

Perssecretaris van het Pentagon Brig. Generaal Patrick Ryder zei dat het Pentagon “aangemoedigd was door het nieuws”, maar drong er bij de Senaat op aan om ook actie te ondernemen tegen de resterende benoemingen van bijna een dozijn viersterrenofficieren. Ryder merkte op dat tot de belangrijkste viersterrengenomineerden de hoofden van de US Pacific Fleet, US Pacific Air Forces, US Northern Command, US Cyber ​​Command en US Space Command behoren.

Senator Tommy Tuberville spreekt met verslaggevers in het Amerikaanse Capitool op 7 november 2023 in Washington, DC Drew Angerer / Getty Images



John Kirby, een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, zei tegen CBS News dat het Witte Huis blij was dat de impasse voorbij was, maar sprak ook de noodzaak uit om viersterrengeneraals ‘zo snel mogelijk’ te bevestigen.

“Allereerst zijn we natuurlijk blij om te zien dat het ruim wordt opgeheven”, zei Kirby. ‘Dat zal deze honderden officieren bevrijden. Ze gaan nu verder met hun leven, nemen nieuwe opdrachten aan, leiden onze troepen in cruciale missies. Maar we moeten die vier sterren ook bevestigd zien te krijgen, want ze leiden op het hoogste niveau. Het hoogste leiderschapsniveau. Zij zijn verantwoordelijk voor een aantal zeer, zeer strategische kwesties over de hele wereld.”

De greep van Tuberville was een manier om te protesteren tegen het beleid van het Pentagon inzake abortus, waarbij reiskosten worden vergoed van militairen die moeten reizen voor een abortus of andere vormen van reproductieve gezondheidszorg. Maandenlang zei Tuberville dat hij zijn greep zou laten vallen als het Pentagon zijn beleid zou wijzigen.

Hij zei dat de leiding van de Senaat de viersterrennominaties nu één voor één ter sprake zal brengen.

De afgelopen maanden heeft Tuberville te maken gekregen met toenemende druk om zijn bezwaar te laten vallen, zelfs van zijn Republikeinse collega’s. In november kwam een ​​groep GOP-senatoren ging de vloer op om Tuberville te vertellen dat ze het weliswaar eens waren met zijn bezwaar tegen dit beleid van het Pentagon, maar dat ze het er niet mee eens waren dat een wachtstand de manier is om het op te lossen.

Nadat het Hooggerechtshof de zaak Roe v. Wade in 2022 vernietigde, sommige staten ertoe aanzetten abortusverboden uit te vaardigen, kondigde het Pentagon aan dat het de reiskosten zou vergoeden van militairen die moeten reizen om een ​​abortus of andere vormen van reproductieve gezondheidszorg te zoeken.

Minister van Defensie Lloyd Austin heeft erop gewezen dat militairen niet mogen beslissen waar ze gestationeerd zijn, en dat veel bases in de VS zich in staten bevinden, zoals Alabama, waar de toegang tot abortus steeds beperkter wordt.

Het beleid betaalt niet voor abortussen. Een bepaling van de federale wet, bekend als het Hyde Amendement, verhindert dat faciliteiten van het ministerie van Defensie abortussen uitvoeren, behalve in het geval van verkrachting, incest of om de gezondheid van de moeder te beschermen.

Trendnieuws