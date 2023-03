De scholen leven weer met het geluid van muziek, maar de pandemie eiste zijn tol

Jewel Casselman, muzieklerares uit Winnipeg, is weer in haar element. Ze leidt basisschoolleerlingen in zang en begeleidt hen op muziekinstrumenten na drie jaar van pandemische beperkingen en aangepaste lessen. Haar studenten krijgen bijvoorbeeld eindelijk de ukeleles in handen die ze in 2019 heeft gekocht, en ze hebben er veel plezier in.

“Je mag muziek maken. Dat doe je niet echt tijdens de wiskundeles”, merkte de 11-jarige Arun Sharma op, een leerling van groep 5.

“Toen we (muziekles) niet konden doen tijdens de pandemie, was ik een beetje overstuur”, voegde Anna Lockerby, leerling van groep 4, die bijna 10 is, toe.

De pandemie legde het traditionele muziekonderwijs het zwijgen op met een hele reeks beperkingen – onder andere niet zingen, geen blaasinstrumenten bespelen, beperkingen op indoorsessies en geen instrumenten delen.

Zelfs nadat andere vakken en activiteiten weer normaal waren, hadden muzieklessen op school, bands en ensembles dat niet, en sommigen pas dit schooljaar. Die onderbreking heeft een duidelijke impact gehad, zeggen muziekdocenten: een lacune in muziekvaardigheden, een reeks verslechterende, onbespeelde instrumenten en meerdere cohorten die geen muziekles hebben meegemaakt of uit hun leven hebben laten verdwijnen.

Toch slaan gepassioneerde studenten, docenten en advocaten de band op om Canadezen te herinneren aan de waarde van muziek in de klas.

KIJK | Muziek is terug op Canadese scholen, maar de pandemie heeft zijn tol geëist, zeggen onderwijzers: Muziekprogramma’s worstelen met gebrek aan financiering, verouderde instrumenten Veel muziekprogramma’s zijn nu hervat op scholen in heel Canada nadat ze door de pandemie waren stopgezet. Maar sommige leraren zeggen dat een gebrek aan financiering en verouderde instrumenten het moeilijk maken om deze programma’s effectief uit te voeren.

Muziek verliezen op school was voor velen moeilijk, zei Casselman, wiens leerlingen momenteel tweede- en derdeklassers zijn die door de pandemie nauwelijks hebben gezongen, evenals groep 5 die sinds hun lagere school niet meer hebben gezongen.

“Muziek zit in hen en het is overal om hen heen – en toen ze het niet konden spelen, zingen of dansen, was het echt moeilijk”, zei de 35-jarige veteraan in het onderwijs. “(We hebben) moesten teruggaan en teruggaan en dingen opnieuw leren.”

Muziek leren “kan je met veel meer dingen helpen dan alleen zingen. Het kan je helpen bij het vinden van een ritme of het horen van dingen die misschien wat moeilijker zijn, en het identificeren van geluiden”, zei de negenjarige Brian Huggard, een van Casselman’s Grade 4 studenten. “Soms kan het echt heel goed klinken.”

Casselman, midden, wordt gezien met leerlingen van groep 4 en 5, waaronder, van links, Brian Huggard, Arun Sharma, Anna Lockerby en Smayana Sharma. De ervaren docent werd op de Junos uitgeroepen tot MusiCounts-leraar van het jaar 2023. (Randall McKenzie/CBC)

Vanaf de kleuterschool stimuleert het leren van muziek de geest van leerlingen en “komt hun hersengroei en hun creativiteit ten goede”, zei Casselman, die tijdens de Juno Awards van vorige week werd uitgeroepen tot MusiCounts-leraar van het jaar 2023.

Het kruist ook andere vakgebieden, voegde ze eraan toe, en inspireert nieuwe muziekfans, concertgangers, muzikanten, producers en meer.

“Als je muziek leert, kun je in de muziekles je stem vinden”, zegt leerling Smayana Sharma (9) van groep 4.

‘Een kernvak’

De muziekeducatieprogramma’s van het Canadese openbare schoolsysteem deden al pijn vóór COVID-19, “dus toen de pandemie toesloeg, creëerde het gewoon een situatie die bijna onhoudbaar was”, zegt Kristy Fletcher, president van MusiCounts, de nationale liefdadigheidsinstelling voor muziekonderwijs die is aangesloten bij De Canadian Academy of Recording Arts and Sciences.

MusiCounts-president Kristy Fletcher neemt in december 2018 deel aan een van de Band Aid Celebration-evenementen van het goede doel met singer-songwriter en muzikant Dallas Green van City and Color in Toronto. (Brandan Albert/MusiCounts)

Ze prijst Canadese docenten voor hun creativiteit bij het onderwijzen van het muziekcurriculum, terwijl ze gebonden zijn aan beperkingen op het gebied van zingen en blaasinstrumenten bespelen. Ze merkt echter op dat een andere pandemische regel – het niet delen van instrumenten – de schoolmuziek in de toekomst ook ernstig heeft belemmerd.

“Het delen van instrumenten is van fundamenteel belang voor het muziekprogramma, omdat docenten niet genoeg instrumenten hebben. Muziekprogramma’s hebben niet genoeg instrumenten voor elke student om zijn eigen instrumenten te hebben,” zei Fletcher.

Met instrumenten op veel scholen die meestal 20 jaar of ouder zijn, deden muziekleraren al wat mogelijk was om die verouderde inventaris te repareren en speelbaar te houden, vervolgde ze.

Voeg daar een pauze van een paar pandemische jaren aan toe en nu, “op veel scholen heb je gewoon instrumenten die letterlijk onbespeelbaar en onbruikbaar zijn.”

Volgens Fletcher ontvangen Canadese scholen gemiddeld minder dan $ 500 per jaar voor muziekprogramma’s. Sommigen hebben geen geld voor een muziekprogramma en hebben fondsenwerving nodig om te kunnen functioneren.

MusicCounts levert instrumenten, apparatuur en middelen aan Canadese scholen en “we kunnen momenteel misschien een op de zes scholen helpen, dus we hebben nog een weg te gaan”, zei ze.

Sophie Grégoire Trudeau, staande van links, zangeres Ruth B., Fletcher en muziekleraar Natalie Andrews van de St. Elizabeth Elementary School poseren met leerlingen van de Ottawa-school tijdens een MusiCounts-evenement in 2017. ‘STEM-programma’s zijn ongelooflijk belangrijk’, zei Fletcher. ‘Maar dat geldt ook voor muziek. Dat geldt ook voor de kunsten.’ (Barry Roden/MusiCounts)

Na talloze gesprekken met bestuurders begrijpt Fletcher dat muziekprogramma’s regelmatig het laatste regelitem zijn op zeer krappe schoolbudgetten. Toch vindt ze dat ze absoluut meer aandacht verdienen.

“We praten veel over STEM en natuurlijk zijn STEM-programma’s ongelooflijk belangrijk… Maar dat geldt ook voor muziek. Dat geldt ook voor kunst,” zei ze.

Minder studentmuzikanten tijdens COVID-19

De terugkeer van muzieklessen heeft de “uitzonderlijk stille” schoolgangen van de afgelopen jaren doorbroken, zei Lani Sommers, muziekleraar op de middelbare school in Ottawa.

Laggy online sessies, logge bandpraktijken in de buitenlucht of onhandige lessen via videoconferenties zijn grotendeels verdwenen, maar muziekdocenten staan ​​voor een nieuw obstakel: een merkbare daling van het aantal leerling-spelers in vergelijking met pre-pandemische tijden.

“Studenten hebben zich niet aangemeld voor muziekles om thuis of online te spelen. Ze hebben zich aangemeld om samen te spelen en muziek te maken”, zei Sommers.

Dat is van belang omdat blootstelling en ervaring op school studenten een gelijke kans geeft om te leren. “De effecten van het twee jaar lang geen elementaire instrumentale muziek hebben gehad, zijn echt doorgesijpeld naar de middelbare school”, zei ze. “Niet iedereen kan privé muzieklessen betalen.”

Behalve dat het de cognitieve ontwikkeling, motorische vaardigheden, hand-oogcoördinatie en creativiteit van studenten ten goede komt, wees Sommers erop dat muziekonderwijs ook een positieve invloed kan hebben op sociaal-emotionele groei: het vermogen van studenten om naar anderen te luisteren en samen te werken, doelen te stellen, veerkracht op te bouwen, een gemeenschapsgevoel en meer.

‘We moeten een beetje lawaai maken en ervoor zorgen dat mensen weten wat er verloren is gegaan (vanwege de pandemie),’ muziekleraar Lani Summers op de middelbare school in Ottawa. ‘Als je nooit bandstudent bent geweest en niet hebt meegedaan, dan weet je niet wat je mist.’ (Patrick Callaghan/CBC)

“We moeten een beetje lawaai maken en ervoor zorgen dat mensen weten wat er verloren is gegaan, want… als je nooit een bandstudent was en niet meedeed, dan weet je niet wat je mist”, zei hij. Sommers, die ook vrijwilliger is bij de Ontario Band Association.

“Muziek is echt een universele taal die iedereen kan leren.”

Muziek ’90 procent over samenwerking’

Isla Rennison, laatstejaars van de middelbare school in Ottawa, speelt fluit sinds groep 7 en voegde niet lang daarna percussie toe via haar cadettentroep, maar ze realiseerde zich echt niet hoe belangrijk muziek voor haar leven was totdat de pandemie toesloeg. Door online lag kon ze niet synchroon presteren met klasgenoten. Het alternatief – iedereen behalve de dirigent op mute of meespelen met opnames – zorgde ervoor dat ze zich volkomen geïsoleerd voelde.

“Luisteren naar andere mensen, werken aan mijn dynamiek, werken aan mijn timing … dat leer je niet zonder met iemand anders in de kamer te spelen”, zei ze. “Muziek draait voor 90 procent om samenwerking.”

De Ottawa-fluit- en percussioniste Isla Rennison, die gewend was om samen met andere studenten muziek te maken, zei dat alleen optreden thuis of in laggy online sessies haar een ongelooflijk geïsoleerd gevoel gaf. (CBC)

De 17-jarige probeert vooruit te komen en probeert nu snel haar vaardigheden te verbeteren en tegelijkertijd het tekort aan muzikale leeftijdsgenoten aan te pakken. Net als Sommers heeft ze gezien dat studenten tijdens COVID-19 muziek lieten vallen – inclusief vrienden die jarenlang speelden, maar verder gingen nadat ze niet langer deel uitmaakten van pandemische lessen.

“We hebben niet genoeg studenten om een ​​seniorensemble te vormen, dus moeten we Grade 11s, zelfs Grade 10s, aan de mix toevoegen om ons ensemble een boost te geven, wat betekent dat we niet in staat zijn om die stukken te spelen die echt zijn uitdagend voor ons”, zei ze, gezien het ervaringstekort van de jongere spelers, wier gelederen ook dunner zijn geworden.

“(We hebben) twee jaar verloren van het opbouwen van die vaardigheid, samenwerken, vooruitgang boeken, leren.”

Rennison heeft samen met Sommers een bezoek gebracht aan basisscholen in de omgeving van Ottawa om op te treden, kinderen kennis te laten maken met verschillende instrumenten en hen hopelijk te inspireren om te spelen.

“Veel mensen hebben niet het gevoel dat ze muziek kunnen nastreven”, zei de tiener, die naast het spelen in schoolensembles en bij cadetten ook een punkband met vrienden is begonnen.

“Je hoeft geen toekomst in de muziek (professioneel) te hebben om muziek na te streven… Ik denk niet dat ik ooit zal niet muzikant worden’, zei ze. ‘Muziek brengt me veel vreugde.’