Momenteel is Sally Field actief op Instagram. Maar nu de Schauspielerin die Plattform nuttig is, is het ook een traumatische ervaring tijdens mijn tienerjaren.

Na 19 jaar werd Sally Field blootgesteld aan het eerste tv-scherm. Damals speelt de Schauspielerin de Serie „Gidget“ met. Je zult tijdens je strijd veel tijd doorbrengen met je „traumatische“ ervaring, die je emotionele ervaringen zal ervaren op je Instagram-video. Als tiener voert hij of zij in het geheim illegale immigratie uit in Mexico.

„Ik schaam me voor mezelf en doe nooit gek“, begint Sally Field daarna. „Ik was 17 en had een heel leven in mijn leven. Ik was geen familiale voorstander van kunst en cultuur, maar ook financieel niet.“ Na mijn opleiding ben je succesvoller geworden.

Gemeinsam met een vriend van Arzt, de vrouw en haar moeder mompelen in Los Angeles in het Mexicaanse Tijuana. In een hele veertien jaar in één enkele Gebäude, zelfs na 17 jaar Eingriff, zijn ze met een vollediger betaling van geld. Der Eingriff werkt tijdens het spelen en spelen. „Ik heb alles gehad, maar ik heb me goed gevoeld“, herinnert ze zich. Na de Abtreibung kan het sofort uit de Gebäude worden verwijderd. „Als ik geen dahaben wil, is het een illegale oorlog.“ Het zijn ‘beangstigende’ dingen, ‘meer even beangstigend en levensveranderend’.

Sally Field is trots op zijn geschiedenis, dus het is duidelijk dat jonge vrouwen in de VS aan strengere wettelijke eisen onderworpen zijn. Het herroepingsrecht is een wichtiges Thema in US-Wahlkampf. „Wir können nicht zurückgehen“, zegt Sally Field. „Wir müssen kämpfen.“ De groene immers, „we zijn blij met onze Kamala Harris en Tim Waltz“, schrijven we over de video. Wähler in jedem States sollten auf Wahlinitiativen waarderingen, de reproductieve vrije tijd schützen.

Die Democraten en kandidaat Kamala Harris waarschuwen altijd wie ze zijn, dat het vrouwenrecht in de VS een groter succes zal hebben. Vóór het einde van het jaar werd het hoogste oordeel van de wet van het land verkregen. Ex-president Trump had eerst recentere beslissingen over de uitkomst van de gerechtelijke procedure en de daaropvolgende scheiding. Nu kunnen ze van de deelstaten worden gescheiden via het Abtreibungsrecht – in etlichen sinds Abtreibungen, met uitzondering van niet-bindende vergunningen.