Het moorden gaat door, twee decennia later. Alleen al in februari stierven in Irak minstens 52 burgers bij schietpartijen, bombardementen of andere aanvallen. Het geweld is een echo van de oorlog in Irak, die de Verenigde Staten begonnen in de nachtelijke uren van 19-20 maart 2003.

Irak kon weinig doen tegen een “shock and awe”-campagne van een door de VS geleide “coalitie van bereidwilligen”, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Australië en Polen.

Binnen drie weken waren Saddam Hoessein en zijn meedogenloze dictatuur verdwenen. Drie weken later, op 1 mei, kondigde een triomfantelijke president George W. Bush aan dat “missie volbracht” was vanaf het dek van het vliegdekschip, de USS Abraham Lincoln.

Vanaf het vliegdekschip USS Abraham Lincoln verklaarde George W. Bush dat de strijd in Irak voorbij was en noemde het ‘één overwinning in een oorlog tegen het terrorisme’ Afbeelding: Stephen Jaffe/AFP/Getty Images

Tot dat moment hadden de VS en hun bondgenoten volgens het Pentagon 29.166 bommen en raketten gedropt. Grote delen van de infrastructuur van Irak lagen in puin. Volgens Iraq Body Count, een Britse ngo, kwamen meer dan 7.000 burgers om het leven.

Het was het einde van grote gevechtsoperaties, maar het begin van een lange en dodelijke strijd. In totaal zijn minstens 200.000 mensen – en misschien wel een miljoen, afhankelijk van de schatting – overleden. In 2006 kwam de Lancet, een medisch tijdschrift, uit op een aantal van 650.000 ‘extra sterfgevallen’.

Amerikaanse troepen vertrokken in 2011, maar kwamen terug om te helpen bij de strijd tegen de zogenaamde Islamitische Staat, een meedogenloze islamistische groepering die ontstond in de ruïnes van het Baath-regime van Hoessein. Volgens het Duitse ministerie van Defensie zijn er vandaag 120 Bundeswehr-soldaten in Irak gestationeerd.

De oorlog winnen, de vrede verliezen

Het militaire avonturisme was “een van de laatste soorten hoogmoedige uitingen van het westerse geloof dat ze een land en een regionale orde konden hervormen om aan hun voorkeuren te voldoen”, vertelde Dan Smith, de directeur van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), aan DW. .

De leider van Irak, Saddam Hoessein, werd in 2003 gevangengenomen Afbeelding: AP

Irak omvormen tot een democratie naar westerse stijl bleek moeilijker dan de Amerikaanse beleidsmakers aanvankelijk suggereerden. Iraks sociale lappendeken van etnische en religieuze complexiteit overweldigde een onvoorbereid bezettingsbestuur. Een autobomaanslag op het VN-complex in Bagdad op 19 augustus 2003, waarbij 22 mensen om het leven kwamen, markeerde het startpunt van een meedogenloze en dodelijke opstand.

“Als de missie was om Irak te bevrijden van terreur, het land te herbouwen en de veiligheid op alle niveaus te verbeteren, was dat een absolute mislukking”, schreef Javier Solana, een voormalige secretaris-generaal van de NAVO, in een commentaar voor het platform, Project Syndicate, in 2018. .

Schending van internationaal recht

De oorlog in Irak was “gebruik van geweld in strijd met het internationale recht en een schending van het VN-handvest”, vertelde Kai Ambos, een juridisch expert aan de Georg-August-Universiteit in de centraal Duitse stad Göttingen, aan DW. “De invasie van Irak was niet gebaseerd op een VN-resolutie. Dat laat alleen de mogelijkheid van zelfverdediging voor het gebruik van geweld over.”

Er was geen reden voor zelfverdediging, voegde Ambos eraan toe. De toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, deelde deze mening en noemde de oorlog in Irak illegaal volgens internationaal recht.

Duitsland weigerde deel te nemen aan de oorlog. Duitsland steunde hun offensief echter door het verlenen van overvliegrechten, de bescherming van Amerikaanse militaire bases op Duitse bodem en door het verstrekken van inlichtingen en financiële bijdragen. Daarmee was Berlin volgens Ambos ‘medeplichtig aan een daad die in strijd is met het internationale recht.

Ten tijde van de invasie schreef Jürgen Habermas, een vooraanstaande Duitse filosoof, in het nationale dagblad FAZdat een van de gevolgen van het besluit van de VS om het internationaal recht te schenden door door te gaan met de oorlog, was om “supermachten een rampzalig voorbeeld” te geven om te volgen.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer (l) en bondskanselier Gerhard Schröder waren tegen de oorlog tegen Irak Afbeelding: Campbell/dpa/picture alliantie

Marteling en oorlogsmisdaden

De wereldwijde reputatie van Amerika ging verder bergafwaarts met de onthulling van oorlogsmisdaden en marteling. Begin 2004 kende de wereld de naam Abu Ghraib: een beruchte gevangenis onder Saddam Hoessein die weinig veranderde toen de Amerikaanse troepen het overnamen. Er kwamen foto’s tevoorschijn waarop te zien was hoe ze daar gevangenen martelden.

Er waren ook incidenten van geweld tegen burgers. Amerikaanse mariniers schoten en doodden in 2005 24 ongewapende mensen in Haditha, een stad in west-centraal Irak. In 2007 openden werknemers van de particuliere, Amerikaanse beveiligingsaannemer Blackwater in Bagdad het vuur op een menigte, waarbij 17 mensen om het leven kwamen. Wikileaks heeft een video vrijgegeven van een Amerikaanse aanvalshelikopter die op burgers schiet, waarbij 12 mensen om het leven komen, onder wie een journalist van Reuters.

De reputatie van de VS kreeg een zware klap toen bleek dat Amerikaanse bewakers gedetineerden in de Abu Ghraib-gevangenis in Irak hadden mishandeld Afbeelding: AP/foto-alliantie

Valse oorlogsgrondgedachte

De twee redenen die de VS naar voren brachten om de oorlog te rechtvaardigen, waren leugens. Er werden geen massavernietigingswapens (WMD) gevonden na de invasie en Irak speelde geen rol bij de aanslagen van 9/11, noch had Saddam Hoessein banden met Osama bin Laden of zijn terreurgroep Al Qaeda. De informatie die werd gebruikt om deze beweringen te doen, was onjuist of overdreven.

“Het was een geval waarin ze de beslissing hadden genomen dat ze het wilden doen en vervolgens probeerden redenen te bedenken”, legt Stephen Walt, een professor aan de Kennedy School van Harvard, uit. “Het is niet zo dat de intelligentie de beslissing informeert. Ze manipuleerden het of vormden het om te rechtvaardigen wat ze al besloten hadden te doen.”

Het hoogtepunt van deze publieke beïnvloedingscampagne kwam op 5 februari 2003, toen de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell naar de Verenigde Naties ging om “bewijs” te presenteren van Iraks massavernietigingswapenprogramma’s, waaronder pogingen om kernwapens te verwerven.

Nadat hij de regering-Bush had verlaten, werd Powell een van de weinige Amerikaanse functionarissen die spijt had van zijn rol bij het voeren van een oorlog in het land, en noemde dat VN-adres een “smet” op zijn palmares.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell presenteerde vermeend ‘bewijs’ bij de VN Afbeelding: AFPI/dpa/picture alliantie

Irak is al lang een Amerikaans doelwit

Regimeverandering in Irak was al heel lang een beleid van de VS, dat in ieder geval teruggaat tot de Iraq Liberation Act in 1998. De regering-Bush dacht er al over om met het Hussein-regime om te gaan toen het maanden voor de aanslagen van 9/11 aantrad.

“Saddam vertegenwoordigde verzet tegen de Verenigde Staten, simpelweg door te overleven na de Perzische Golfoorlog. De Verenigde Staten hadden gehoopt dat hij zou worden omvergeworpen, maar hij bleef op zijn plaats”, vertelde Stephen Wertheim, een senior fellow bij de Carnegie Endowment for International Peace. DW.

“Hij was een obstakel voor de uitoefening van de Amerikaanse hegemonie in het Midden-Oosten”, voegde hij eraan toe.

De aanslagen van 9/11 waren de gelegenheid om de regering-Bush “ruime vrijheid te geven om de publieke woede te kanaliseren en de reactie vorm te geven”, zei Wertheim.

Dat tijdperk viel samen met het hoogtepunt van Amerika’s macht na de Koude Oorlog, die volgens Walt van Harvard in strijd is met de ‘op regels gebaseerde wereldorde’ die de VS anders voorstaan.

“Het is een reeks regels waar we een enorme rol in hebben gespeeld, en die we natuurlijk vrij voelen om te overtreden wanneer het ons niet uitkomt om ze te volgen”, zei hij.

Die inconsistentie is volgens de Duitse jurist Ambos een reden dat – twee decennia later – veel landen, zoals Brazilië, Zuid-Afrika en India, afstand houden van de oproep van de VS om Oekraïne te steunen tegen de niet-uitgelokte invasie van Rusland, en deelnemen aan sancties.

“Het ‘Global South’ is zich terdege bewust van deze schijnbare dubbele standaard,” zei hij. “En dat is nu thuiskomen om te slapen.”

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.