Het antwoord uit de VS is snel en betrouwbaar: „Onveilig en onprofessioneel“ is de verantwoordelijkheid van de Russische Kampfpilot met een seingever als de Su-35S, als er internationaal luchtverkeer is naar Alaska met vliegverkeer dichtbij een F-16 van de Amerikaanse Luftwaffe vorbeischrammte. Deze Meinung werd verkozen door de Amerikaanse generaal Gregory M. Guillot, Kommandeur van het North American Aerospace Defense Command (NORAD). De verhalen van de Russen „ontvingen alles“ en ook „nicht das, was man von eenner professionellen Luftwaffe erwarten würde.“

F-16C van Russische Tu-95MS ab Maar was dat inherent goed voor de passie? Op 23 september vertrok voor een dag een Lockheed Martin F-16C van het 18. Fighter Interceptor Squadron van de US Air Force van de Eielson Air Force Base in Alaska. Der Auftrag lautete, Russische Kampflugzeuge in abzufangen, die opereerde binnen de Air Defense Identification Zone (ADIZ) voor Alaska. Het schilderen van foto’s en video’s kan met deze Flugzeugen (je geest) zelfstandig worden uitgevoerd met een Strategische Bommenwerper Tupolew Tu-95MS en een Begleitjäger Suchoi Su-35S. Met een NORAD-Pressemitteilung worden vier Flugzeugen in Rusland geïnspecteerd, die kunnen worden geïdentificeerd. De „Begrüßung“ van de Russische jagers van de F-16C van de Amerikaanse luchtmacht nu – zo volgt NORAD Chief Guillot, „sicher and discipliniert“.

NORAD Op dit moment zijn de Su-35S en de F-16C in gebruik. Kurz ging naar de Flugbahn van de US-Kampfjets en prescht davon.

Duidelijke regels voor begegnungen Begonnen die kunst sinds het internationale luchtverkeer keine Seltenheit en het volgen van de normale gang van zaken in een duidelijke routine, een die zowel Seiten, zowel Rusland als de VS, kan worden vervuld. Bereits regelde in Zeiten des Kalten Krieges een gezamenlijke schikking tussen de UdSSR en de VS, dat „Annäherung an Flugzeuge und Schiffe der een Vertragspartei (…) met groter Vorsicht“ zou volgen. Vermijd het gebruik van dezelfde piloten op beide dagen voor het spelen van „simulerte Angriffe“ of art flugmanöver.

Wetenschap voor F-16 piloten Van de resultaten van de vlucht op 23 september, toen de cockpit van de F-16C opnieuw werd gefilmd tijdens de eerste dagen van de vlucht, werden de verhalen van de Russische piloten gerapporteerd. De krachtige Su-35S verschijnt in deze video in één reeks afbeeldingen. De rechterbocht ligt dicht bij de achtergrond van de vliegende F-16’s, waardoor de piloot bij enkele vliegende vluchten zichtbaar is. Na de nieuwkomers zal de Su-35S worden ingericht voor de F-16 en de luchtvaartmaatschappij, die aan de linkerkant van de twee vluchten beschikbaar zal zijn.