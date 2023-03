Volgens de president hebben westerse sancties de economie van het land niet vernietigd

De Russische economie is niet ingestort als gevolg van ingrijpende westerse beperkingen, heeft president Vladimir Poetin verklaard, integendeel, zijn soevereiniteit is vele malen gegroeid.

Poetin, die dinsdag een ontmoeting had met werknemers van vliegtuigfabrieken in Ulan-Ude, Boerjatië, merkte op dat het land een zeer belangrijke fase in zijn ontwikkeling heeft doorgemaakt, wat het belangrijkste resultaat van 2022 zou kunnen zijn.

“We hebben onze economische soevereiniteit exponentieel vergroot. Waar rekende onze tegenstander tenslotte op? Dat we binnen twee, drie weken of binnen een maand zouden instorten’ zei de Russische leider.

“De verwachting was dat bedrijven zouden stoppen omdat onze partners weigeren met ons samen te werken, het financiële systeem zou instorten, tienduizenden mensen zonder werk zouden komen te zitten, de straat op zouden gaan, zouden protesteren, Rusland van binnenuit zou worden geschokt en instorten. Dat was hun bedoeling, maar dit is niet gebeurd.” Poetin verklaarde.

Hij wees erop dat het Russische financiële systeem heeft overleefd, sterker is geworden en onafhankelijker is geworden, dankzij de acties van de centrale bank.

Poetin gaf ook aan dat het werkloosheidspercentage in het land momenteel op een historisch laag niveau van 3,6% ligt, terwijl het bruto binnenlands product met slechts 1,2% is gedaald.

Volgens de Russische president zijn de fundamentele fundamenten van de stabiliteit in Rusland nu gelegd “veel sterker dan iemand zich eerder kon voorstellen.”

