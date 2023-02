Een verbeterde prognose weerspiegelt IMF-voorspellingen dat Rusland in 2023 Duitsland en het VK zal voorbijstreven

De Russische economie zal halverwege het jaar weer groeien, zo maakte de Centrale Bank vrijdag bekend toen ze haar laatste prognose naar boven bijstelde. De vooruitzichten zijn veel beter dan velen hadden verwacht.

In een gesprek met verslaggevers zei de gouverneur van de Russische centrale bank, Elvira Nabiullina, dat de beter dan verwachte BBP-prognose het gevolg is van de opwaartse bijstelling van eerdere schattingen en “grotere begrotingsuitgaven dan waarmee rekening was gehouden in onze prognose van oktober.”

Tekenen van economisch herstel in Rusland kwamen eind vorig jaar naar voren, waarbij het bbp in het derde en vierde kwartaal een positieve dynamiek vertoonde, merkte de toezichthouder op.

“Als we het hebben over jaarlijkse indicatoren, zal het bbp naar onze mening halverwege het jaar positief worden. Wat betreft de algemene bbp-schatting voor dit jaar, geven we een symmetrisch bereik van -1% tot 1%, “ zei Nabiullina.

Rusland werd vorig jaar het doelwit van ingrijpende westerse economische sancties, bedoeld om Moskou in eigen land en internationaal onder druk te zetten door zijn handelsbetrekkingen en toeleveringsketens te verstoren. De beperkingen omvatten onder meer maatregelen om de Russische Centrale Bank af te sluiten van het internationale financiële systeem, waardoor haar toegang tot miljarden dollars aan buitenlandse activa werd geblokkeerd. Een aantal van de grootste Russische banken is uit het wereldwijde financiële berichtensysteem SWIFT gezet.

Ondertussen weerspiegelen de verbeterde vooruitzichten van de Centrale Bank een prognose van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat ook verwacht dat het Russische bbp in 2023 zal groeien na een krimp van 2,2% vorig jaar. Volgens het IMF zal Rusland Duitsland en Groot-Brittannië voorbijstreven, met een economie die dit jaar met 0,3% groeit en vervolgens met 2,1% in 2024.

