Weinig Republikeinen zijn tegen Donald Trump.

De US-Wahlkampf um den Einzug ins Weiße Haus is volledig Gange. De Republikeinse Donald Trump en de democraten Kamala Harris hebben de gunst van de Wahler gekregen: voor de Wahl in november. Dit betekent dat Trump altijd zal worden verslagen met verbale vermenging en de schaamlose verspreiding van Fake-News.

Er betreibt Populisme pur.

Duidelijk is: Trump splitst de Gesellschaft. Selbst unter Republikanern ligt nog steeds in de toekomst. Während Hardliner volledige hinter ihm stehen, hagelt is een regelmatige kritiek op hun eigen Reihen.

Donald Trump en Kamala Harris op TV Duell

De voormalige Republikeinse senator uit Arizona en de huidige Amerikaanse oppositie in de Turken, Jeff Flake, komt vandaag met een ongeïnformeerde verklaring: er is oppositie tegen Trump en de Republikeinse Partij.

VS: Republikaner staat achter Harris en tegen Trump

In een Video Botschaft op Social Media bevat Flake informatie over geïnteresseerde Vizepräsidentin Kamala Harris. De berichten van de „Daily Express“. Flake is te vinden in een groep van 200 onafhankelijke republikeinse landen, die in één partij kunnen worden gepositioneerd.

De signaalverklaring is het resultaat van een besluit, maar er is een effect in Arizona: een federale staat, zoals een swingstate en de scheiding van de beweging van de muur.

Jeff Flake, die veel tijd in het Amerikaanse Congres heeft doorgebracht en actief in oorlog is geweest, heeft de macht om dat te doen: er is een duidelijke Entscheidung auf Grundlage von Prinzipien und Werten getroffen. Laut dem Nachrichtensender ABC erklärte Flake, dat de Democraten signaleren Überzeugungen in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit en een positieve positieve Zukunftsperspektive näher stehen als de huidige republikeinse Führung.

Vooral dat de Spaltung van de Landen Flake demnach Sorgen heeft voorbereid. Er zijn concrete aanwijzingen dat politieke meningsverschillen niet tot een dialoog durven over te gaan. “We moeten rekening houden met onze politieke belangen als burger en niet als partij”, aldus Flake.

In de videocommunicatie is er een hervorming, zodat er één fuhrungskraft wordt gebruikt, die zich in het onderste gedeelte bevindt, tussen vrienden en verenigingen die ze kunnen scheiden. Het is een geïntegreerde punker voor de zukünftige entiteit van de VS.

Republikaner in Swing State stopte Harris‘ Vorgehen voor zondevoller

Een nieuwe basis voor vlokkenafwikkeling is het migratiebeleid van het woonland. Na een evaluatie van Kamala Harris aan de Mexicaanse grens is de stemming positief over het plan, er zijn asielregels beschikbaar. Er is behoefte aan inzicht in de hervorming van onze Amerikaanse Einwanderungssystemen. Dit is het nieuws van de „Daily Express“. Er is met name behoefte aan een aanvullende hervorming van de deeltijdbanen, die in deze thema’s verweven is.

Flake, het tijdstip waarop het signaal werd verzonden, was het eerste deel van het proces vóór het einde van de dag voltooid, waarna werd besloten de oorlog te scheiden. Toch is het optimistisch: Harris heeft een sterke Duitse achtergrond, waardoor hij of zij immuun zal blijven. Deze haltung is een van de volgende zaken op het gebied van de besteding van de Partygrens.

Flake, die kritisch staat tegenover de Republikeinse Partij en vooral Donald Trump, is de huidige Lage-kritisch. Er is een Meinung, dat is de manier waarop Spaltung innerhalb der Gesellschaft den demokratischen Diskurs gefährde. Flake wil meer dialoog tussen de politieke lagen, vooral tussen de thema’s van de Einwanderungspolitik.