De Republikeinen in Florida zetten voorzitter Christian Ziegler onder druk om af te treden vanwege beschuldigingen van verkrachting

Een leider van de Republikeinse Partij van Florida roept op tot een spoedvergadering om te overwegen hoe om te gaan met de beschuldigingen van verkrachting die vorige week naar boven kwamen tegen de voorzitter van de partij, Christian Ziegler, die tot nu toe heeft geweigerd af te treden onder toenemende druk en een politieonderzoek.

“Het is met pijn in het hart dat ik u deze e-mail schrijf”, schreef Evan Power, vice-voorzitter van de Republikeinse Partij in Florida, in een e-mail die maandagavond naar de partijleiders werd gestuurd. “De afgelopen dagen hebben we het nieuws gezien en telefoontjes van de pers ontvangen over de situatie met onze voorzitter.”

Regering Ron DeSantis behoort tot de Republikeinse leiders die Ziegler hebben opgeroepen af ​​te treden, een lijst waarop ook de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Renner en de voorzitter van de Senaat, Kathleen Passidomo, staan, die beiden zeiden dat Ziegler een stap opzij moest zetten.

“Ik zie niet hoe we door kunnen gaan met dat lopende onderzoek, gezien de ernst van deze situaties. Ik denk dat hij een stap opzij moet zetten”, zei DeSantis vorige week na een debat met de Californische gouverneur Gavin Newsom. “Ik denk dat hij daar de neiging toe moet hebben.”

DeSantis wordt vergezeld door beide Republikeinse wetgevende leiders uit Florida, een toenemend aantal gewone leden van de wetgevende macht en voormalige partijfunctionarissen.

“Het kiezen van Republikeinen gaat verder dan persoonlijkheden. Niemand mag in de weg staan ​​om ervoor te zorgen dat Florida de beste kans heeft om de volgende president te kiezen”, zei Mike Grissom, voormalig uitvoerend directeur van de GOP in Florida, tegen NBC News. “Christen moet een stap opzij zetten.”

Samen met de presidentiële race staat de Republikeinse senator Rick Scott uit Florida klaar voor herverkiezing in 2024.

Scott vertelde NBC News dat de beschuldigingen “zeer verontrustend” zijn.

“Ik maak me grote zorgen over de rapporten die ik heb gelezen. De beschuldigingen zijn zeer verontrustend. Iedereen verdient zijn dag in de rechtbank en Christian en Bridget zijn mijn hele carrière vrienden van mij geweest”, zei Scott. “De partij heeft een zeer belangrijke beslissing voor zich liggen, en de beslissing moet worden genomen over wat het beste is om de verkiezingen in 2024 te winnen. Ik zie niet hoe Christian succesvol kan blijven optreden als voorzitter terwijl deze wolk boven hem hangt. Ik bid voor iedereen die hierbij betrokken is.”

De kern van de beschuldigingen, volgens een beëdigde verklaring van een huiszoekingsbevel die voor het eerst werd verkregen door het onpartijdige Florida Center for Government Accountability en gedeeld met NBC News, is dat Christian en zijn vrouw, Bridget, op 2 oktober van plan waren een seksuele ontmoeting met wederzijds goedvinden te hebben. met een vrouw die ze al twintig jaar kenden.

De politie van Sarasota heeft de authenticiteit van de beëdigde verklaring niet bevestigd of ontkend, maar er is wel veel over bericht.

De politie heeft vorige week een zwaar geredigeerd rapport van 13 pagina’s vrijgegeven over het Ziegler-onderzoek, waarin melding wordt gemaakt van “verkrachting” en “seksueel mishandeld … op 10/02/2023.”

De vrouw probeerde af te zeggen toen Bridget besloot niet te komen, maar Christian Ziegler werd op de band gezien terwijl hij aankwam bij het appartement van het vermeende slachtoffer, en hij stond “buiten in de gang” toen ze de deur opende om haar hond uit te laten.

Volgens de beëdigde verklaring van het huiszoekingsbevel ging Christian Ziegler vervolgens haar appartement binnen en verkrachtte haar op een barkruk.

Tijdens het onderzoek nam Ziegler vervolgens op sociale media contact op met de vrouw, waar ze zei dat ze het “niet oké” vond met wat er was gebeurd.

“Oh. Dat is niet goed. Jij bent mijn vriend. Ik ken je al twintig jaar,’ antwoordde Ziegler. “Lol.”

Aanbevolen

De vrouw bleef hem vertellen dat wat hij deed ‘niet cool’ was en dat ze ‘niet meer had kunnen werken sinds jij langskwam’.

“Ik kan nu echt niet eens met je praten”, zei ze, volgens een samenvatting van het gesprek op sociale media in de beëdigde verklaring.

Ziegler heeft het slachtoffer ook meerdere keren gebeld; de gesprekken zijn opgenomen. Toen ze hem vertelde dat hij haar seksueel had misbruikt, antwoordde Ziegler: “Dat zijn grote woorden, alsjeblieft niet, nee dat heb ik niet gedaan. Je hebt me uitgenodigd, dat is alles.”

Het onderzoek begon met een telefoontje naar de politie van een vriendin van de vrouw, die de politie vertelde dat ze niet op haar werk verscheen en dat er zorgen waren dat ze drugs en alcohol was gaan gebruiken.

“Ze neemt niemand anders op haar werk op, behalve ik, maar ze vertelde me dat ze gisteren is verkracht en dat ze bang is om haar huis te verlaten”, zei de beller, volgens audio gepubliceerd door het Florida Center for Government Accountability, dat heeft ook niet bevestigd door de politie van Sarasota.

In een interview met onderzoekers gaf Ziegler toe seks te hebben gehad met het vermeende slachtoffer, maar hij zei dat dit met wederzijdse toestemming was gebeurd. Hij zei ook dat hij de seksuele ontmoeting had opgenomen, maar onderzoekers hebben de opname “niet kunnen lokaliseren”.

Anthony Sabatini, voormalig vertegenwoordiger van de staat Florida, die zich kandidaat stelt voor het Congres en tevens voorzitter is van de Republikeinse Partij van Lake County, zei dat het conservatieve echtpaar moest aftreden.

“Hij moet aftreden op basis van wat door zowel hem als zijn vrouw onder ede in de beëdigde verklaringen is toegegeven”, zei Sabatini. “De beschuldigingen van verkrachting moeten nog worden onderbouwd en vormen een aparte kwestie.”

Bridget Ziegler is op zichzelf een bekende politieke figuur. Ze is een nationaal erkend pleitbezorger voor schoolkeuze en heeft meegeholpen aan de oprichting van Moms for Liberty, een groep die zich erop richt om conservatieve vrouwen verkozen te krijgen in schoolbesturen. Ze is ook een door DeSantis goedgekeurd lid van de Sarasota County School Board en werd door hem benoemd tot lid van het Central Florida Tourism Oversight District, dat toezicht houdt op een groot deel van de bedrijfsactiviteiten van Walt Disney World. De oprichting van het bord werd verdedigd door DeSantis te midden van een politiek gevecht met Disney.

Bridget Ziegler vertelde de rechercheurs, volgens de beëdigde verklaring, dat ze meer dan een jaar geleden één seksuele ontmoeting had met het slachtoffer en haar man.

Christian Ziegler heeft wangedrag ontkend en zei in zijn eigen uitdagende brief aan de partijleiders afgelopen weekend dat hij niet zou aftreden ondanks oproepen van DeSantis – die functioneel het hoofd van de partij is – en anderen.

“We hebben een land om te redden en ik laat niet toe dat valse beschuldigingen van een misdaad die missie op de bank zetten terwijl ik wacht tot dit proces is afgerond”, schreef hij.

De door Power gezochte spoedvergadering zou een “discussie en passende maatregelen voor afkeuring of discipline” van Ziegler omvatten, volgens de e-mail die hij maandag stuurde. Straf zou kunnen bestaan ​​uit het aanstellen van een speciale onderzoekscommissie, het opschorten van de autoriteit van Ziegler tijdens het onderzoek, het opschorten van zijn loon en een formele motie van wantrouwen.

De voorgestelde tijd voor de bijeenkomst is 17 december in Orlando.