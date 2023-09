De Republikein Mitt Romney is niet langer kandidaat voor de Amerikaanse Senaat – VS

Washington – De Republikeinse Amerikaanse senator en voormalig presidentskandidaat Mitt Romney heeft verklaard dat hij graag naar voren wil komen en verslag wil blijven doen van zijn politieke opvattingen. „The end of the day we waren in the middle of the 80s“, het verhaal van de 76-jarige partijintern-criticus van ex-president Donald Trump in een recente openbare video. “De hele tijd is er een tijd voor een nieuwe generatie politieke leiders.”