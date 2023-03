Stick shift-loyalisten nemen de

revolutie van elektrische auto’s ligt op de loer.

Na een decennialange achteruitgang beleven voertuigen met drie pedalen een bescheiden maar reële heropleving. Handleidingen waren goed voor 1,7% van de totale verkoop van nieuwe voertuigen in 2023, volgens data-analysebedrijf JD Power, een stijging ten opzichte van 1,2% vorig jaar en een dieptepunt van 0,9% in 2021. De Autotrader-marktplaats meldt een stijging van 13% in paginaweergaven voor nieuwe handleidingen auto’s in 2023 vergeleken met vorig jaar rond deze tijd.