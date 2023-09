De religieuze identiteit van de Amerikaan is nimmt rasant ab

Lange tijd waren de Amerikanen religieuzer dan de Europeanen. Nu leren ze het zelf van Gotteshäuser in de VS. Weniger als de helft van de Amerikaner is niet langer een Kirche.

Ein Gottesdienst in Washington am Aschermittwoch (22 februari 2023). Chip Somodevilla/Getty

De religieuze identiteit van de Amerikaan is nimmt rasant ab. De Säkulararisierung, die in Europa zeer succesvol was, is nu ook in de VS te vinden. Na een Gallup-Umfrage zijn er sindsdien geen 47 Prozent der Citizens met een kerk, een synagoge of een moskee. Dit is de beste ervaring sinds het Meinungsforschungsinstitut al 80 jaar met deze ervaringen begon. 1999 gehörten noch 70 Prozent einer Kirche of einem anderen Gotteshaus an.