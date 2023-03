CNN

De goedkeuring door het Witte Huis van een wetsvoorstel dat de regering Biden nieuwe bevoegdheden zou geven om TikTok in de Verenigde Staten te beperken of te verbieden, markeert een belangrijke verschuiving in de benadering van het Witte Huis van de Chinese app voor sociale media.

Het is ook een zet waar het Witte Huis al weken actief over nadenkt terwijl het samenwerkte met wetgevers op Capitol Hill om de wetgeving op te stellen, zeiden democratische en republikeinse assistenten.

Een tiental Amerikaanse senatoren hebben dinsdag wetgeving onthuld, de Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology (RESTRICT) Act. Het wetsvoorstel richt zich niet specifiek op TikTok voor een verbod. Maar het is bedoeld om de Amerikaanse regering nieuwe bevoegdheden te geven, tot en met een verbod, tegen met het buitenland verbonden producenten van elektronica of software die het ministerie van Handel beschouwt als een risico voor de nationale veiligheid.

Het wetsvoorstel is opgesteld in nauw overleg met de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis en met de ministeries van Handel, Financiën en Justitie, volgens medewerkers die bekend zijn met het proces.

De Nationale Veiligheidsraad en het ministerie van Justitie stelden specifieke wijzigingen in de tekst van de wetgeving voor, waarvan sommige werden aangenomen, volgens een democratische en een republikeinse assistent.

De betrokkenheid van het Witte Huis bij het opstellen van het wetsvoorstel markeerde een verschuiving, na meer dan twee jaar waarin de commissie voor buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten, of CFIUS, van de regering heeft geprobeerd te onderhandelen over een deal met TikTok om de bezorgdheid over de Amerikaanse nationale veiligheid over Chinees eigendom van de populaire app voor sociale media.

Die gesprekken moeten nog tot een deal leiden. En de nieuwe wetgeving zou het Witte Huis een aanzienlijk nieuw hefboomeffect kunnen geven in die gesprekken of de regering eenvoudigweg in staat stellen de situatie eenzijdig op te lossen.

De snelle goedkeuring van het wetsvoorstel door het Witte Huis kwam in de vorm van een verklaring van de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan, die zei dat het de regering zal machtigen “om te voorkomen dat bepaalde buitenlandse regeringen technologiediensten die in de Verenigde Staten actief zijn exploiteren op een manier die vormt risico’s voor de gevoelige gegevens van Amerikanen en onze nationale veiligheid.”

De betrokkenheid van het Witte Huis bij het opstellen van de wetgeving en de goedkeuring van het wetsvoorstel komt te midden van toenemende druk op Capitol Hill om een ​​agressievere houding aan te nemen, waaronder een wetsvoorstel van senator Marco Rubio dat TikTok ronduit zou verbieden.

Een democratische assistent zei dat het Witte Huis de noodzaak van actie van het congres inzag en besloot hun steun te geven aan de aanpak van de democratische senator Mark Warner en de Republikeinse senator John Thune, die de regering meer macht zou geven zonder dat ze de app zou moeten verbieden.

“We stellen het op prijs dat sommige leden van het Congres bereid blijven om opties te onderzoeken om nationale veiligheidsproblemen aan te pakken die niet het effect hebben dat ze miljoenen Amerikanen censureren”, zei Brooke Oberwetter, een woordvoerder van TikTok, in een verklaring over de wetgeving. “Een Amerikaans verbod op TikTok is een verbod op de export van Amerikaanse cultuur en waarden naar de meer dan een miljard mensen die onze service wereldwijd gebruiken.”

Terwijl TikTok geconfronteerd wordt met toenemend toezicht in de Verenigde Staten, heeft het ook te maken met toezicht in het buitenland.

TikTok probeerde woensdag Europese gebruikers gerust te stellen dat hun persoonlijke informatie beschermd zal worden tegen nieuwsgierige blikken met een reeks stappen die het bedrijf neemt om die gegevens binnen de Europese Unie te houden.

TikTok zal dit jaar beginnen met het verplaatsen van EU-gebruikersgegevens naar servers in Ierland en Noorwegen, zei het bedrijf in een blogpost, met als doel die migratie in 2024 te voltooien. De lokale gegevensopslag kost het bedrijf naar verwachting 1,2 miljard euro per jaar , aldus het bedrijf.

Bovendien zei TikTok dat het van plan is om werknemers die toegang zoeken tot EU-gebruikersgegevens te verplichten om door “beveiligingsgateways” en “aanvullende controles” te gaan om misbruik van de informatie te voorkomen.

De veranderingen van het bedrijf in Europa maken deel uit van een initiatief dat het “Project Clover” noemt, een analoog aan het op de VS gerichte “Project Texas” dat het bedrijf heeft onthuld om voorzorgsmaatregelen te nemen voor Amerikaanse TikTok-gebruikers en Amerikaanse beleidsmakers ervan te overtuigen dat het bedrijf geen nationaal veiligheidsrisico.

“Project Clover is een programma gericht op het creëren van een veilige enclave voor Europese TikTok-gebruikersgegevens”, zei TikTok in de blogpost. “Dit initiatief zal een aantal nieuwe maatregelen introduceren om de bestaande bescherming te versterken en onze algemene benadering van databeheer verder af te stemmen op het principe van Europese datasoevereiniteit.”