“Door naleving van deze maatregelen te eisen, heeft (Binnenlandse Zaken) alle mogelijke middelen gebruikt om milieuschade door het geselecteerde alternatief te voorkomen of tot een minimum te beperken en zal een monitoring- en handhavingsprogramma voor deze vereisten implementeren”, aldus de afdeling in haar verslag van de beslissing.

Ryan Lance, voorzitter en CEO van ConocoPhillips, noemde het in een verklaring “de juiste beslissing voor Alaska en ons land”.

“Willow past binnen de prioriteiten van de Biden-regering op het gebied van milieu- en sociale rechtvaardigheid, het faciliteren van de energietransitie en het verbeteren van onze energiezekerheid, terwijl tegelijkertijd goede vakbondsbanen worden gecreëerd en voordelen worden geboden aan inheemse gemeenschappen in Alaska”, zei Lance.

De stap van het ministerie van Binnenlandse Zaken vertegenwoordigt de laatste concessie van president Joe Biden aan de olie- en gasindustrie en Republikeinse critici die zijn klimaat- en energiebeleid de schuld hebben gegeven van de piek in energieprijzen vorig jaar na de Russische invasie van Oekraïne. Maar milieugroeperingen hebben de beslissing over een olie- en gasproject dat is gestegen tot de status van Keystone XL en andere infrastructuurplannen als een politiek voetbal vernietigd.

“Dit moet stoppen”, zegt Kristen Miller, uitvoerend directeur van Alaska Wilderness, een milieugroep die zich al lang tegen het project heeft verzet. “Er is geen versie van dit project die niet de deur opent naar 30 jaar klimaatbedreigende uitstoot van broeikasgassen.”

De regering verdedigde haar beslissing als een juridische noodzaak en zei dat een weigering van de huurcontracten die Conoco al tientallen jaren in de National Petroleum Reserve-Alaska heeft gehouden, haar tot een rechtszaal zou hebben gedwongen. Het verkleinen van het project tot 40 procent van wat Conoco oorspronkelijk had gevraagd, was de beste optie voor het Witte Huis, zo betoogde de regering.

“De beheeropties waren beperkt vanwege wettelijke beperkingen – veel huurovereenkomsten waren tientallen jaren oud, waardoor het bedrijf bepaalde geldige, bestaande rechten kreeg”, zei de ambtenaar vóór de aankondiging. “De wettelijke bepaling was dat rechtbanken geen regelrechte afwijzing zouden hebben toegestaan ​​en zelfs boetes konden opleggen aan de overheid.”

De regering kondigde in het weekend aan dat het zou stoppen met het aanbieden van nieuwe olieleaseovereenkomsten in de Amerikaanse wateren van de Noordelijke IJszee en 13 miljoen acres van de NPR-A zou verwijderen voor toekomstige leaseoverwegingen.