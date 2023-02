CNN

Goed nieuws voor de koeien van de zee.

Een coalitie in Florida van overheidsinstanties, rehabilitatiegroepen voor wilde dieren en natuurbeschermingsorganisaties heeft volgens een persbericht van de Save the Manatee Club op één dag een “ongekende” 12 zeekoeien in het wild vrijgelaten.

Het Manatee Rescue and Rehabilitation Partnership maakte de vrijlating dinsdag bekend. De 12 dieren werden maandag vrijgelaten in het Blue Spring State Park, een van de grootste winterverzamelplaatsen voor de soort in Florida, volgens het persbericht.

“De afgelopen jaren zijn we opgeroepen om een ​​alarmerend groot aantal gewonde, zieke en uitgehongerde zeekoeien te redden voor de kust van Florida”, zegt Monica Ross, voorzitter van het Manatee Rescue and Rehabilitation Partnership en directeur van lamantijnonderzoek en -behoud bij het Clearwater Marine Aquarium Research Institute, in het persbericht. “Door de inspanningen van de MRP-partners ben ik heel blij dat we het grootste aantal lamantijnen in één dag naar hun natuurlijke omgeving hebben kunnen terugbrengen.”

Veel van de vrijgelaten zeekoeien zijn volgens de vrijlating gered als verweesde kalveren. Ze ondergingen allemaal rehabilitatie in deskundige faciliteiten om zich voor te bereiden op hun terugkeer naar het wild.

De zeekoeien waren allemaal uitgerust met GPS-volgapparatuur om “onderzoekers in staat te stellen de bewegingen van de lamantijnen te volgen en ervoor te zorgen dat ze het komende jaar wennen aan hun natuurlijke habitat”, aldus de release. Gegevens verzameld van de volgapparatuur zullen inzicht geven in hoe verweesde zeekoeien zich aanpassen aan het wild zonder de vaardigheden die ze van hun moeder zouden hebben geleerd, zoals migreren naar warmere wateren.

De geliefde zeekoeien van Florida zijn het officiële zeezoogdier van de staat en worden vermeld als “getraumatiseerd” onder de federale Endangered Species Act. Tussen de 7.520 en 10.280 zeekoeien wonen in het water van Florida, volgens de schattingen van de staat voor 2015-2016. Volgens de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission kunnen de zeezoogdieren tot 4 meter lang worden, meer dan 3.500 kilo wegen en tot 60 jaar oud worden.

Sinds 2020 heeft de soort een “ongebruikelijke sterftegebeurtenis” doorgemaakt die wordt gekenmerkt door een hoog aantal sterfgevallen en lamantijnen die moeten worden gered. Sommige sterfgevallen worden in verband gebracht met uithongering als gevolg van het verlies van zeegras in de Indian River Lagoon, een van de belangrijkste habitats van het dier, wat ambtenaren ertoe aanzette sla te gaan uitdelen als aanvulling op het dieet van de zeekoeien.



Volgens het persbericht waren sommige van de vrijgelaten zeekoeien wees geworden toen hun moeders stierven van de honger als onderdeel van de ongewone sterftegebeurtenis.