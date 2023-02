CNN

De rechter die toezicht hield op een speciale grand jury die onderzoek deed naar pogingen van voormalig president Donald Trump en zijn bondgenoten om de verkiezingen van 2020 in Georgië ongedaan te maken, zegt dat hij de juryleden had opgedragen dat ze niet mochten discussiëren, maar dat ze geen beperkingen tegenkwamen bij het praten over het eindrapport van het panel.

“De inhoud van het rapport is geen beraadslaging”, zei rechter Robert McBurney van het Hooggerechtshof van Fulton County tegen CNN.

McBurney zei ook dat de speciale grand jury, die kritiek kreeg van Trump en zijn juridische team, haar werk deed in overeenstemming met de regels die gelden voor speciale grand jury’s in de staat.

“Ze hebben hun charter nageleefd”, zei hij.

De rechter heeft bevolen dat de inhoud van het eindrapport van het panel, inclusief aanbevelingen over de vraag of iemand moet worden aangeklaagd, geheim moet blijven. Maar hij erkende dat speciale grote juryleden niet worden belet om hun werkproduct te bespreken.

“Wat getuigen hebben gezegd, wat u in uw rapport hebt vermeld, dat is niet verboden terrein”, voegde hij eraan toe.

Het rapport bevat aanbevelingen van de speciale grand jury over de vraag of Trump of een van zijn medewerkers strafrechtelijk moet worden vervolgd. De voorman van het panel, Emily Kohrs, ging deze week op mediablitz en suggereerde in interviews met CNN en andere verkooppunten dat de speciale grand jury meer dan een dozijn aanklachten had aanbevolen.

McBurney weigerde commentaar te geven op de vraag of hij geloofde dat Kohrs een grens had overschreden over wat speciale grote juryleden mochten onthullen tijdens haar optredens in de media.

“Het is niet aan mij om te beoordelen”, zei de rechter.

McBurney, die eerder met de Atlanta Journal-Constitution sprak over de instructies voor speciale grote juryleden, ging in op wat beraadslagingen zijn. Hij merkte op dat als een getuige of officier van justitie aanwezig was bij de speciale grand jury, die discussies een eerlijk spel zouden zijn voor speciale grand juryleden om in het openbaar te bespreken.

“Als iemand zich presenteert of als een getuige getuigt in antwoord op vragen van een officier van justitie, of de officier van justitie in gesprek is met de grand jury, dan is dat geen beraadslaging”, zei McBurney.

Hoewel de speciale grand jury geen aanklachten kan uitbrengen – en het uiteindelijk aan officier van justitie Fani Willis van Fulton County zal zijn om te bepalen of iemand moet worden aangeklaagd – veroorzaakte de mediatour van Kohrs enige ophef over het proces, met name van de advocaten van Trump.

“Wat we de afgelopen 48 uur hebben gezien, bewijst dat de conclusies die werden getrokken niet het resultaat waren van een analytisch, betrouwbaar of geloofwaardig onderzoek, zoals men zou verwachten in een kwestie van historische proporties als deze”, aldus Trump-advocaat Drew Findling. Jennifer Little en Marissa Goldberg zeiden deze week in een verklaring.