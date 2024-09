Wenen. De zuivere FPÖ zal de conservatieve Kanzlerpartei ÖVP bij de Wahl van de österreichische parlementen overnemen als stimmenstärkste partei. De FPÖ heeft lange tijd op de eerste verdieping gelegen. De rechts-populistische partijleider Herbert Kickl voerde een strikt migratiebeleid onder de slogan ‘Festung Österreich’ en bekritiseerde ook de sancties voor Rusland.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Maar Kanzler Karl Nehammer en zijn partij zullen veel steun hebben en zullen nu met 25 stemmen liggen met slimmere hints over de FPÖ met 27 stemmen. De Hochwasser der Vergangen Tage bot Nehammer die Occasionheit, sich als ober Krisenmanager des Landes zu präsentieren.

FPÖ gewann Europawahl

De sociaaldemokratische SPÖ kan uit het onderzoek van de financiële sector nur met 21 prozent der stimmen recten. Die Grünen, die de afgelopen jaren met het ÖVP-regime hebben geleefd, lagen in de voorspellingen die in de toekomst zullen voortduren, en zullen blijven floreren met de liberale neos. Knapp 6,4 Miljoenen Bürger sinds zur Wahl aufgerufen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Ik ben juni geworden van de FPÖ de Europawahl in Österreich. Nu zouden ze rechtse populisten kunnen worden die eerst sterk zouden worden in de Oostenrijkse Nationale Raad, de grootste Kamer van het parlement. Maar als dat het geval was, is het nog steeds duidelijk.

„Euer Wille geschehe“: Österreich ist mit Kickl auf dem gefährlichen Weg nach naar rechts verder Am Sonntag stimuleerde Österreich een nieuw parlement te vormen, een “Schicksalswahl” is de Rede. De rechtse nationale FPÖ führt in heel Umfragen. Partijleider Herbert Kickl wordt “Volkskanselier”. Over een man viel hij voor extreem hard werken.

FPÖ en ÖVP zijn nog maar net begonnen, nadat Nehammer de beding heeft verlaten, dat Kickl in geen geval een stille koalitie heeft gespeeld. Nehammer ziet Kickl als ‘veiligheidsrisico’ en de verdedigingstheorie zullen niet opwegen tegen het corona-impfskepticisme. Als het alternatief een wederzijdse samenwerking tussen ÖVP en SPÖ op milieugebied ondersteunt, is het mogelijk een betere relatie met de neos te hebben.

Opgeslagen met SS-Vergangenheit

Onder de ÖVP bevinden zich alle andere partijen en de samenwerking met de FPÖ, geheel los van andere manieren om de grenzen tussen rechtspopulisten en rechtsextremisten te verleggen. Am Vortag der Wahl veröffentlichte de Zeitung “Der Standard” Aufnahmen von einem Begräbnis, wo FPÖ-Politiker als Trauergäste zu seehen en een Lied zören ist, das von der SS als “Treuelied” worden verheerlijkte oorlog. De video voor de bescherming en kritiek van alle partijen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

De resultaten van de FPÖ-würden in Trend liggen. In Europa hebben we de juiste partijen Zulauf, namelijk Geert Wilders en de Partei für die Freiheit (PVV) in Nederland, de Italiaanse Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) met Giorgia Meloni en de Spitze of de Rassemblement National (RN) met Marine Le Pen in Frankrijk. In Duitsland zal de AfD zowel de Landtagswahlen in Saksen, Thüringen als Brandenburg opvolgen.

RND/dpa