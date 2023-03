CNN

Volgens CBS komt er na 17 jaar een einde aan de talkshow van sterrenkok Rachael Ray.

“In mijn meer dan 20 jaar bij de televisie heb ik 17 prachtige seizoenen gehad met Rachael op de dagtelevisie. Maar ik heb de beslissing genomen dat het tijd is voor mij om door te gaan naar het volgende spannende hoofdstuk in mijn uitzendcarrière”, zei Ray in een persbericht van CBS. “Mijn passies zijn geëvolueerd van het productie- en syndicatiemodel van talkshows naar een platform dat niet gehinderd wordt door de traditionele distributieregels.”

De show zal eindigen na het huidige seizoen, volgens de nieuwe release. Ray zei dat ze met het einde van het programma van plan is haar inspanningen om te leiden naar haar nieuw gelanceerde productiebedrijf, Free Food Studios.

“Ik ben echt verheugd om nieuw en opkomend levensgenietertalent op alle platforms te kunnen introduceren en ontwikkelen”, zei ze. “Bedankt aan al onze Rachael-showpartners, crew en partners, en de geweldige jaren dat we allemaal hebben samengewerkt.”

De talkshow debuteerde in september 2006 om “onmiddellijk kijkcijfers te behalen”, aldus de release. Het programma werd genomineerd voor 37 Daytime Emmy’s en won drie keer voor Outstanding Talk Show.

De show bevatte kooksegmenten en interviews met beroemdheden, waarbij Ray gasten uitnodigde, waaronder John McCain, Lindsay Lohan en Bill Clinton in de keuken.

Op de website van Free Food Studios, de nieuwe onderneming van Ray, staat dat “het een samenwerking is tussen superster-foodpersoonlijkheid Rachael Ray en haar langdurige producerende partners Brian Flanagan, Anthony Amoia en Sean Lee.”

In het persbericht noemde Steve LoCascio, president van CBS Media Ventures, Ray een “gamechanger in de ruimte overdag”.

“Ze maakte koken toegankelijk voor de massa, leerde kijkers eenvoudige oplossingen om hun leven te verbeteren en haalde geweldige verhalen uit beroemde gasten met haar herkenbare nuchtere houding,” zei hij. succesvolle show met Rachael en haar team gedurende zoveel jaren. We zullen Rachael elke dag in de ether missen, maar we zullen altijd familie blijven.”