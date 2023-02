Ed Quigley alias ‘Longshot Ted’ blikt terug op recente gebeurtenissen, haalt het een en ander uit de kast en werpt een blik op de toekomst in zijn nieuwste Review-column.

Ga voor goud met Shishkin!

Nicky Henderson was bijna in tranen toen zijn stabiele ster SHISHKIN brullend terugkeerde naar succes om de Grade 1 Ascot Chase in sensationele stijl te landen. De 9-jarige ging nooit een meter verder in de Champion Chase van vorig seizoen en werd vervolgens met 15 lengtes verslagen in de Tingle Creek van dit seizoen, wat grote vragen opriep of het paard een uitgeputte kracht was op het hoogste niveau.

Een botprobleem en een probleem met zijn gehemelte werden gediagnosticeerd en verholpen, en met die problemen waarvan werd aangenomen dat ze waren opgelost, was het een stap omhoog in de reis naar onbekend terrein qua uithoudingsvermogen, aangezien hij 2m5f voor het eerst onder regels aanpakte. Al met al was het een kippenvelmoment toen hij met zelfvertrouwen sprong en reisde. Dit liet de eerder genoemde meester van Seven Barrows vol “opluchting” achter in de nasleep.

Bookmakers reageerden door hem terug te brengen tot een best geprijsde 6/4f om de Ryanair Chase te winnen – een race die een voor de hand liggend doelwit voor hem lijkt en waarvan het niet moeilijk is om je voor te stellen dat hij er als odds-on-favoriet vandoor gaat. hoewel het in een klein veld zal snijden. Hij komt slechts 8/1 te kort voor de Cheltenham Gold Cup, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat hij die route zou inslaan.

Ik zou absoluut graag zien dat hij een crack heeft op het Blue Riband-evenement – naar mijn mening zag Shishkin er beter uit naarmate hij verder ging, maar hij raakte de lijn vol pit. Nicky Henderson sloot het niet helemaal uit en beschreef het idee van een Gold Cup-bod als “dom”, maar voegde eraan toe: “Ik heb al eerder domme dingen gedaan.” Er blijft een sprankje hoop op dat gebied, want het lijkt een beetje een utopie.

Realistisch gezien is Shishkin echter 9 – hij heeft niet echt veel tijd aan zijn zijde als ze denken aan de Gold Cup-glorie – hij probeert de reis voor het eerst, aangezien een tienjarige hem kon zien gaan in de grootste race uit zijn carrière als hij over zijn hoogtepunt heen is. Gezien het feit dat hij een veelbewogen geschiedenis heeft met betrekking tot gezond blijven, zou ik van mening zijn dat het tijd is om te slaan terwijl het strijkijzer heet is. Je zou kunnen stellen dat Galopin Des Champs net zoveel vragen te beantwoorden heeft met betrekking tot de harde werven, en het feit dat bewonderenswaardige paarden zoals Noble Yeats en Stattler ongeveer 8/1 zijn om een ​​Gold Cup te winnen, vertelt je dat hoewel het een wedstrijd is- uitziende race, het is niet een gestapeld met supersterren.

Piek Shishkin heeft waarschijnlijk meer vaardigheid dan wie dan ook in het veld, met de mogelijke uitzondering van de favoriet en zijn hoogtepunt lijkt nu te zijn – zorg dat hij op de vrijdag van het festival in de grote komt!

Pathetische poster – Een storm veroorzaakt

Het is goed gedocumenteerd en tot op het punt van uitputting besproken, maar het fiasco van de Cheltenham Festival Poster vat echt de zwakke ruggengraat van Racing samen. In reactie op de poster die de zweep van Rachael Blackmore uit haar hand had gewist, beschreef commentator Richard Hoiles de dingen veel welsprekender dan ik in een interview op ITV zou kunnen. kwesties die onrust kunnen veroorzaken onder mensen, vooral in de categorie ‘Gen Z’, ingediend onder de naam ‘perceptie’.

In de casestudy in opdracht van de BHA antwoordde 45% van de ondervraagden dat ze ‘zich niet actief zouden bezighouden met paardenraces vanwege de zweep’. Dat is een cijfer dat een alarmerend percentage is, en zelfs als je de vrij kleine resultaatsteekproef met een korreltje zout neemt, kun je er eigenlijk niet omheen. Je hebt dus drie reacties; Richard Hoiles raakte de snaar prachtig en zei dat de figuren niet kunnen worden genegeerd, maar dat je de jongere generatie moet leren over de onschadelijkheid van vluchtdieren die worden geslagen door een met schuim beklede zweep of ‘pro-cush’.

Per saldo is dit volkomen logisch, maar de alternatieve opvatting is waarom je je zou moeten bezighouden met de reacties van mensen die hoe dan ook niet van de sport houden, aan hen toegeven en proberen een duidelijke utopie te creëren voor een factie die gewoon wil de sport verboden.

Dus de tweede kijk, en een die beroemd werd verteld door Ted Walsh live op televisie, is veel meer een draconische houding van ‘voldoen aan’. Als je het niet leuk vindt, stop het dan – of in zijn woorden “ga in plaats daarvan naar Peppa Pig kijken.” Ik heb veel tijd en sympathie voor dit standpunt, want waarom maakt racen zich zo zorgen over wat als gebreken kan worden gezien, dat het zichzelf in een bocht moet terugtrekken? Maakt F1 zich onnodig zorgen over autovervuiling? Nee, ze breiden gewoon hun marketingbudget uit om meer advertenties van uitlaatgassen te laten zien.

Kijk, dat is overdrijving, maar het sentiment blijft, en er is veel van dit gevoel en deze retoriek in handen van de oudere generaties binnen Racing en het heeft veel geldigheid – waarom zou je een fout kiezen als het algemene beeld dat van een positief is? sport die duizenden banen voor de economie oplevert? Het gevaar is echter, vooral nu de bezoekersaantallen op renbanen dalen en de ‘jongere generaties’ er niet in slagen betrokken te raken bij de sport, zoals wordt ondersteund door de statistieken, dat je er gewoon een oogje voor dichtknijpt in naam van trots en anachronisme? Als de sport over 10 jaar op zijn sterfbed ligt, zou je je dan niet als een dwaas voelen als je terugkijkt op de gegevens van tien jaar eerder en het met een arrogante grijns terzijde had geschoven?

Dus dat leidt ons naar de derde reactie, namelijk het verwijderen van een airbrush-zweep van een advertentieposter van het Cheltenham Festival. De slechtst mogelijke reactie – het is laf en reactief op de ‘Gen Z’-gegevens zonder enig gevoel voor perspectief of om de bovengenoemde redenering te gebruiken die wordt gesuggereerd door mensen als Hoiles. In plaats daarvan is het de defaitistische mentaliteit, wanneer Racing echt zijn voet op de grond zou moeten zetten om te leren dat de waargenomen tekortkomingen niet zo erg zijn, dus stop met zoeken naar die utopie die niet bestaat. Geef niet toe aan de anti-sportfanaten die een miljard redenen zullen vinden om de sport te haten en in plaats daarvan je borst vooruit te steken en er trots op te zijn. Het laatste posterdebacle is op zichzelf een triviale kwestie, maar schept een breder precedent dat degenen die de sport leiden alles doen wat ze niet kunnen verdedigen – of in ieder geval doen ze, alleen op de verkeerde manier en voor een minderheid die er kritiek op heeft. Waarom zou u zich geen zorgen maken over de meerderheid – de mensen die ervan houden, en in plaats daarvan hun steun masseren?

