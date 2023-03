CNN

De raad van toezichthouders van San Francisco keurde unaniem wetgeving goed die non-profitorganisaties toestaat sites voor het voorkomen van overdoses te openen en te exploiteren met particuliere financiering, kondigde burgemeester London Breed aan in een persbericht.

De wetgeving verwijderde “een recent geïdentificeerde vergunningsbarrière” die was opgenomen in wetgeving uit 2020 die niet toestond dat programma’s voor het voorkomen van overdoses werden geopend totdat de staat de stad toestemming had gegeven om dit te doen, ongeacht of ze publiek of privaat werden gefinancierd, aldus de release.

“Deze wetgeving maakt deel uit van ons werk om het aantal dodelijke overdoses terug te dringen en de uitdagingen van fentanyl frontaal aan te pakken”, aldus Breed. “We zullen blijven samenwerken met onze non-profitpartners die sites voor het voorkomen van overdoses proberen te openen, onze gezondheidsstrategieën volledig implementeren om degenen die worstelen met verslaving in onze straten te helpen, en samenwerken met wetshandhavers om de drugsmarkten in de open lucht te sluiten. ”

San Francisco registreerde 620 sterfgevallen door een overdosis drugs in 2022, 640 in 2021 en 725 in 2020, volgens voorlopige gegevens van San Francisco’s Office of the Chief Medical Examiner en gepresenteerd door het kantoor van de burgemeester.

Federale en Californische staatswetten verbieden momenteel zogenaamde gecontroleerde injectieplaatsen om overheidsgelden te gebruiken om te werken. De verordening van San Francisco uit 2020 zou hen in staat stellen te opereren, maar alleen met goedkeuring van de staat, die was gekoppeld aan een wetsvoorstel dat die zomer stierf in een staatsvergaderingscomité. De nieuwe verordening stelt non-profitorganisaties in staat om verder te gaan met het programma door te werken met particuliere fondsen “terwijl de stad wacht op federale richtlijnen over de vraag of het dergelijke programma’s met publieke dollars kan financieren”, aldus het persbericht.

Overdosispreventiesites stellen gebruikers in staat om eerder verkregen drugs, zoals heroïne en fentanyl, mee te nemen en deze te gebruiken onder toezicht van personeel dat is opgeleid om te reageren in het geval van een overdosis of ander medisch noodgeval. Ze geven ook advies en verwijzen door naar andere sociale en gezondheidsdiensten. Tegenstanders zijn echter bezorgd dat dergelijke sites drugsgebruik zouden bevorderen en normaliseren en criminaliteit zouden aantrekken.

De democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, sprak vorig jaar zijn veto uit over een wetsvoorstel dat dergelijke sites in San Francisco, Los Angeles en Oakland zou hebben gecreëerd. Hoewel hij de mogelijke voordelen van het programma erkende, waarschuwde hij dat er een sterk plan nodig was om ‘onbedoelde gevolgen’ te voorkomen.

New York werd de eerste staat die in 2021 sites voor het voorkomen van overdoses oprichtte, die worden beheerd door non-profitorganisaties zonder overheidsfinanciering en die model stonden voor de verordening van San Francisco, aldus de release.