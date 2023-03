DETROIT – Ford-motor is van plan om de productie van zijn elektrische F-150 Lightning pick-up op 13 maart te hervatten – meer dan een maand nadat een van de voertuigen door een batterijprobleem in brand vloog.

De autofabrikant vertelde donderdag aan CNBC dat de productietijdlijn zijn batterijleverancier, SK On, in staat zal stellen de productie op te bouwen en batterijpakketten te leveren aan de fabriek in Michigan waar de vrachtwagen wordt geproduceerd.

De brand vond plaats op 4 februari in een parkeerterrein tijdens een kwaliteitscontrole voorafgaand aan de levering terwijl het voertuig aan het opladen was. Ford schortte de productie van de voertuigen op en gaf een stop-verzending aan dealers. Ford weigerde details bekend te maken over het probleem waardoor het voertuig in brand vloog of over de geïmplementeerde oplossing. Het bedrijf zei eerder dat ingenieurs hadden vastgesteld dat er geen bewijs was van een oplaadfout.

“In de komende weken zullen we onze lessen blijven toepassen en samenwerken met het team van SK On om ervoor te zorgen dat we batterijpakketten van hoge kwaliteit blijven leveren – tot aan de batterijcellen. Terwijl REVC de productie opvoert, zullen we reeds geproduceerde voertuigen behouden terwijl we werken aan technische en onderdelenupdates”, zei Ford in een verklaring aan CNBC.

Ford kondigde vorige week aan dat SK weer was begonnen met het bouwen van batterijcellen in een fabriek in Georgia, maar zei dat de autofabrikant de downtime in zijn Rouge Electric Vehicle Center, waar de F-150 Lightning wordt gebouwd, ten minste deze week zou verlengen.

De F-150 Lightning wordt nauwlettend in de gaten gehouden door investeerders, aangezien het de eerste reguliere elektrische pick-up op de markt is en een belangrijke lancering voor Ford. Het probleem met de batterij draagt ​​bij aan de aanhoudende “executieproblemen” die vorige maand door Ford-CEO Jim Farley aan beleggers werden beschreven en die de winst van de automaker in het vierde kwartaal verlamden.

Ford opende aanvankelijk klantreserveringen voor de F-150 Lightning toen deze in mei 2021 werd onthuld. Meer dan 200.000 reserveringen werden geplaatst voordat Ford het proces tijdelijk stopte om te proberen de productie af te stemmen op de verwachte vraag.

Veel eigenaren van reserveringen wachten nog steeds op hun voertuigen, zoals Ford eerder donderdag zei dat het minder dan 20.000 van de volledig elektrische vrachtwagens heeft verkocht sinds ze vorig jaar in de verkoop gingen.