Het zonnetechnologiebedrijf volgenderacker prijsde zijn beursintroductie net boven de vermelde $ 20 tot $ 23 per aandeel, vertelden mensen met kennis van de transactie aan CNBC.

Het orderboek voor het in Fremont, Californië gevestigde Nextracker was “goed onderschreven”, wat betekent dat de vraag het bedrijf in staat stelde de verwachtingen over de prijsstelling te overtreffen, vertelden bronnen die niet wilden worden geïdentificeerd over het proces eerder woensdag aan CNBC.

De IPO zal naar verwachting ongeveer $ 638 miljoen opbrengen door 26,6 miljoen aandelen te verkopen voor $ 24 per stuk, wat ruim boven de bovengrens van $ 535 miljoen ligt die het bedrijf vorige week zei te zoeken in een aanvraag. Dat is ook vóór de zogenaamde greenshoe-optie waarmee bankiers meer aandelen kunnen verkopen, zeiden de mensen.

De ontwikkeling is een goed teken voor de stervende IPO-markt. De opbrengsten van openbare noteringen daalden vorig jaar met 94% nadat de Federal Reserve haar meest agressieve renteverhogingscampagne in decennia begon. Beleggers verzuurden vooral op de aandelen van onrendabele technologiebedrijven, waarvan er veel nog steeds onder water staan ​​na de beursnotering in 2020 en 2021.

De beursgang van Nextracker is waarschijnlijk de eerste beursgang van betekenis dit jaar, aangezien het de grootste beursgang in de VS wordt sinds het autonoom rijdende bedrijf Mobielje haalde in oktober 990 miljoen dollar op.