MEXICO CITY (AP) – De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador hield zaterdag een massale bijeenkomst op het belangrijkste plein van Mexico-Stad, bijgewoond door tienduizenden mensen.

Hoewel het werd uitgeroepen ter herdenking van Mexico’s onteigening van de olie-industrie in 1938, waren veel van de deelnemers aan de rally zaterdag het erover eens dat het de facto het openingssalvo was voor de verkiezingen van 2024 dat de opvolger van de president zal kiezen.

López Obrador was zich misschien bewust van de recente spanningen met de Verenigde Staten over het aantal sterfgevallen door een overdosis in de VS door fentanyl dat vanuit Mexico was binnengesmokkeld, en bracht een deel van zijn toespraak door met het prijzen van de voormalige VS Franklin Delano Roosevelt, die zich niet actief verzette tegen de onteigening van olie in 1938, ondanks het feit dat veel van de bedrijven waren Amerikaans.

“”Het beste voorbeeld van de authenticiteit van zijn ‘goede buur’-beleid was zijn respect voor de soevereiniteit van onze natie’, zei López Obrador over Roosevelt.

Het kan een van de laatste rally’s zijn die zal worden geleid door López Obrador, die bekend staat om zijn volkse stijl en charisma. Het proces om een ​​presidentskandidaat voor zijn Morena-partij voor te dragen, begint later dit jaar. Daarna zal de kandidaat van de partij waarschijnlijk centraal staan.

Maar de meesten zijn het erover eens dat maar weinig presidentskandidaten de populariteit kunnen evenaren van een president wiens goedkeuringspercentage routinematig boven de 60% ligt. Dat geldt vooral voor het Morena-feest, dat grotendeels rond López Obrador is gebouwd.

De 59-jarige Alberto Martínez zei dat hij hoopte dat de burgemeester van Mexico-Stad, Claudia Sheinbaum, de kandidaat van de partij zou zijn. “We houden van haar opleiding, haar voorzichtigheid,” zei Martinez. Maar hij zou genoegen nemen met iedereen die Morena kiest.

Volgens de meeste peilingen is Sheinbaum de koploper in de race, gevolgd door minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard.

“Het belangrijkste is dat de ideologie van López Obrador wordt voortgezet”, zei Martínez. “Deze trein is al in beweging, iemand moet gewoon instappen en ermee rijden.”

Voormalig president Lázaro Cárdenas, een van de helden van López Obrador, bracht de Mexicanen in verrukking toen hij op 18 maart 1938 de grotendeels in buitenlandse handen zijnde, particuliere olie-industrie onteigende.

Een van de belangrijkste beleidsinitiatieven van López Obrador was het redden van het door Cárdenas opgerichte staatsoliebedrijf van de verpletterende schuldenlast en de lage olieproductie.

De aanwezigen bij de bijeenkomst in de Zocalo waren het volledig eens met López Obrador, die een nationalistisch standpunt heeft ingenomen, waardoor het vermogen van Amerikaanse antidrugsagenten om in Mexico te opereren drastisch is verminderd.

Blas Ramos, 69, een elektrotechnisch ingenieur, hield een bord omhoog met de tekst “Get out of Mexico, FBI, CIA, Gringos!”

Hij zei dat de president gelijk had toen hij zich verzette tegen Amerikaanse oproepen om Mexicaanse drugskartels aan te wijzen als terroristische organisaties of om het Amerikaanse leger in te zetten om de bendes hard aan te pakken.

“Het zijn hypocrieten”, zei hij over Amerikaanse politici die om dergelijke maatregelen vroegen, “omdat ze niets doen om het drugsgebruik terug te dringen” in de Verenigde Staten.

De synthetische opioïde fentanyl, die ongeveer 70.000 Amerikanen per jaar doodt, wordt voornamelijk in Mexico vervaardigd met chemische voorlopers die vanuit China zijn binnengesmokkeld.

López Obrador heeft beweerd dat Mexico geen fentanyl produceert – iets waar de meeste experts het niet mee eens zijn – en dat de VS een fentanylprobleem hebben omdat Amerikaanse gezinnen hun kinderen niet genoeg knuffelen.

López Obrador donderde tegen de Amerikaanse voorstellen. “Mexico is een vrij en onafhankelijk land, geen kolonie of protectoraat van de Verenigde Staten”, zei hij terwijl hij riep: “Samenwerking, ja, onderwerping, nee!”

Ramos was ervan overtuigd dat de beweging van de president, die hij ‘de vierde transformatie van Mexico’ noemt, niet zou eindigen als hij in september 2024 zijn ambt verlaat.

“Dit is een beweging die lang geleden is begonnen”, zei hij. “We hebben ons hele leven op deze beweging gewacht.”

“Deze beweging is niet over zes jaar voorbij”, zei Ramos, verwijzend naar de duur van de presidentiële termijnen in Mexico. “Dit is een proces dat 30, 40 jaar zal duren.”

