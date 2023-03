“Wat een fascinerende kwesties!” verklaarde Friedman wrang terwijl Howell met een versteend gezicht op het podium bleef staan. ‘We zouden allemaal graag haar mening lezen, maar dat kunnen we niet,’ zei hij lachend.

Friedman merkte echter op dat Howell tijdens haar termijn van zeven jaar 100 geheime grand jury-adviezen had uitgebracht.

Een andere collega, rechter Tanya Chutkan, zinspeelde ook op Howells werk bij het oplossen van geschillen met betrekking tot de grote jury’s van de rechtbank in de afgelopen zeven jaar.

‘Er is zoveel werk dat opperrechter Howell heeft gedaan waar we misschien nooit van zullen weten,’ zei Chutkan.

Een ander eerbetoon aan Howell kwam van rechter Ketanji Brown Jackson, die in de districtsrechtbank in DC diende voordat hij werd verheven tot het DC Circuit Court of Appeals en vervolgens tot het Supreme Court. Jackson zei dat Howell van vitaal belang is geweest om de kritieke districtsrechtbank in de hoofdstad door een reeks grote uitdagingen heen te laten werken.

‘Ze is als die stalen balk in een bouwproject die al het andere overeind houdt,’ zei Jackson.

Howell werd vrijdag als chef vervangen door rechter James Boasberg. Beiden zijn aangestelden van president Barack Obama.

Boasberg verwees ook naar Howell’s afhandeling van geheime grand jury-procedures.

“Het meeste werk dat ze heeft gedaan is geheim, dus daar krijgt ze niet eens de eer voor”, zei hij.

Volgens de wet wordt de functie van hoofdrechter bij federale rechtbanken voornamelijk vervuld door anciënniteit, met een maximale termijn van zeven jaar. Howell, een voormalige officier van justitie en assistent van de Senaat die sinds 2010 in de Amerikaanse districtsrechtbank zit, zal zaken in de normale roulatie blijven behandelen.

Er wordt geen grote verschuiving in de richting van de rechtbank of die sondes verwacht als gevolg van de wijziging, maar Boasberg zal nu privilege-gevechten en andere geschillen bij de grand jury moeten oplossen en kan een bevel krijgen van het DC Circuit Court of Appeals, dat overweegt nu verschillende beroepen in verband met de beslissingen van Howell.

Howells werk als toezicht op de spraakmakende Grand Jury-aangelegenheden met betrekking tot het onderzoek van voormalig speciaal aanklager Robert Mueller naar de banden van de Trump-campagne met Rusland, de lopende Trump-onderzoeken en de strafzaken die voortvloeien uit de aanslag op het Capitool op 6 januari 2021 hebben haar een sekte opgeleverd volgen op sociale media.

Chutkan zinspeelde op die bekendheid in haar opmerkingen vrijdag, wijzend op memes over Howell op TikTok en op “stans” die haar uitspraken toejuichten.