De politie zegt dat James Yoo, de man wiens huis in Virginia ontplofte, vermoedelijk dood is

ARLINGTON, Virginia – De man uit Virginia wiens huis in een buitenwijk van Washington DC ontplofte, had een geschiedenis van ongefundeerde klachten dat hij was opgelicht en beweerde slechts enkele dagen voor de explosie op sociale media dat zijn buren spionnen waren.

James Yoo wordt verondersteld dood te zijn nadat de woning in Arlington in een vuurbal terechtkwam toen politieagenten probeerden een huiszoekingsbevel uit te dienen, zeiden de autoriteiten dinsdag.

De politie was maandag naar het huis in North Burlington Street geroepen nadat Yoo naar verluidt een lichtpistool op het pand had geschoten, zeiden ambtenaren.

Hij reageerde niet op verzoeken om naar buiten te komen, wat agenten ertoe aanzette irriterende stoffen in de woning af te vuren, aldus de politie.

James Yoo. via LinkedIn

Het huis zou later ontploffen, waarbij de man daarin om het leven zou komen, zei politiechef Andy Penn van Arlington County.

“Op basis van het voorlopige onderzoek naar het incident denken we dat de bewoner van het huis, James Yoo, 56, uit Arlington, de betrokken verdachte is”, zei Penn.

“De verdachte was op het moment van de explosie in de woning en er wordt aangenomen dat hij op dit moment overleden is. Er zijn menselijke resten ter plaatse gevonden.”

De oorzaak van de explosie is nog onbekend en wordt onderzocht.

Eerder contact met wetshandhaving

Yoo was geen onbekende voor de federale autoriteiten.

Hij “communiceerde voorheen een aantal jaren met de FBI via telefoontjes, online tips en brieven”, zegt Dave Sundberg, adjunct-directeur verantwoordelijk voor het veldkantoor van de FBI in Washington.

“Ik zou deze berichten in de eerste plaats willen karakteriseren als klachten over vermeende fraude die volgens hem tegen hem werd gepleegd”, voegde Sundberg eraan toe. “De aard van deze communicatie heeft er niet toe geleid dat de FBI een onderzoek heeft geopend.”

Penn, de politiechef van Arlington County, zei dat de onderzoekers ook op de hoogte zijn van “betreffende berichten op sociale media die naar verluidt door de verdachte zijn geplaatst.”

In zijn geschriften op sociale media noemde Yoo zichzelf een onafhankelijke en plaatste hij tierende hashtags waarin hij opriep tot het opheffen van de financiering van de FBI, de CIA en de National Security Agency.

In een LinkedIn-post afgelopen vrijdag leek Yoo zijn buren ervan te beschuldigen spionnen te zijn.

Zijn LinkedIn- en YouTube-pagina’s zijn verwijderd.

Kleren en afval liggen buiten verspreid

Buren in North Burlington Street beschreven Yoo als een kluizenaar die uren vóór de explosie van maandag zijn voortuin had vernield en kleren uit het raam had gegooid.

“We hadden vreemde dingen opgemerkt. In de voortuin werd overal afval gegooid en kleding werd uit het raam op de tweede verdieping gegooid, en dat had hij nog nooit eerder gedaan”, zegt Tracy Mitchell, 57, die aan de overkant van Yoo’s huis woont. “Het huis was altijd goed afgesloten en overal stonden bordjes met verboden terrein. Dus alleen al het zien van dat puin buiten was raar.”

Buurvrouw Elizabeth Johnston zei ook dat de staat van Yoo’s eigendommen alarm gaf.

“Omdat zijn huis meestal heel netjes en schoon is, altijd perfect gemaaid, en in de herfst zelfs geen blad op de grond en plotseling overal afval, kleding en dingen op zijn dak”, zei Johnston. “En het was gewoon heel ongebruikelijk. En voordat we zelfs maar de kans kregen om een ​​welzijnscontrole te doen, gingen er fakkels af en was de politie er al.”

Vóór de ontploffing van maandag viel het huis op vanwege de aluminiumfolie die de ramen bedekte en de bewoner geen moeite deed om de buren te ontmoeten, aldus Mitchell.

“Niemand heeft hem ontmoet, hij was te griezelig. Hij deed folie over de ramen, blokkeerde alles en kwam nooit het huis uit”, vertelde ze aan NBC News, waarbij ze schatte dat de man daar minstens vijf jaar had gewoond.

“Door de jaren heen dat hij daar woonde, heb ik hem misschien drie of vier keer gezien en had ik altijd een rugzak bij me.”

Thuis was onderdeel van een bittere scheiding

De woning stond in 2021 kort op de markt, zo bleek uit vastgoedgegevens.

James en Stephanie Yoo zaten midden in een bittere scheiding, volgens de plaatselijke makelaar Daniel Boris, die werd ingeschakeld om de twee eigendommen van het echtpaar in Arlington en McLean in Noord-Virginia te verkopen.

Maar omdat James Yoo nog steeds in het huis in North Burlington Street woont en niemand binnen wil laten, hebben geen enkele potentiële koper een bod uitgebracht op het onzichtbare pand, zei Boris.

“Hij stond vijandig tegenover de hele zaak, hij had er niets mee te maken”, herinnerde Boris zich dinsdag, niets dat de andere eigendommen van het echtpaar verkochten.

Het paar bereikte uiteindelijk een schikking, waardoor hij volgens Boris in het huis kon blijven.

Zijn ex-vrouw heeft dinsdagmiddag niet onmiddellijk een bericht teruggestuurd waarin om haar commentaar werd verzocht.

Verbrijzeld gevoel van veiligheid en geborgenheid

Terwijl de oorzaak van de explosie nog wordt onderzocht, lijkt het erop dat de explosie sommige buren permanent heeft geschud.

‘Je voelt je er onveilig. Dit is meestal een vrij rustige buurt’, zei Kathleen Boyle. “Ik en wij hadden eigenlijk het geluk dat de brandweer daar op de hoek zat. Ze kwamen dus meteen. Maar het geeft je wel een gevoel van: wat is er in hemelsnaam aan de hand, het geeft je een beetje een onveilig gevoel, want normaal gesproken het is een veilige buurt.”

Buurman Davin Mitchell zei dat hij dankbaar was dat niemand anders gewond leek te zijn.

‘Het leven is kostbaar. Je weet maar nooit,’ zei Mitchell. “De mensen die hiernaast wonen, hadden het niet kunnen redden. En het zou een heel slechte dag voor hen kunnen zijn. Maar ze hebben het overleefd. Daarom zeg ik dat het leven kostbaar is. Als ze daarbinnen waren geweest, zouden ze dat wel hebben gedaan.” hebben het nooit overleefd.”

Tom Costello rapporteerde vanuit Arlington en David K. Li uit New York City.