CNN

—



Een man werd maandagavond dodelijk neergeschoten in de buurt van het Lucas Oil Stadium in Indianapolis en het congrescentrum in het centrum, waardoor het congrescentrum werd afgesloten toen agenten naar een verdachte zochten, aldus de politie.

Agenten die reageerden op meldingen van de schietpartij, vonden de man gewond op een trottoir buiten het stadion – de thuisbasis van de Indianapolis Colts van de NFL – en hij werd later dood verklaard, Indianapolis Police gezegd.

Onderzoekers hadden reden om aan te nemen dat een verdachte het nabijgelegen Indiana Convention Center binnenging, dus het centrum werd afgesloten en de politie begon maandagavond het centrum te doorzoeken. Dat heeft de politiewoordvoerder van Indianapolis, William Young, gezegd.

Volgens Young was er de afgelopen maandag geen verdachte in hechtenis.

“Degenen die zich in het congrescentrum bevonden, werd gevraagd om op hun plaats te schuilen”, vertelde Young kort na 23.00 uur ET aan verslaggevers.

“Op dit moment bereiden agenten zich voor om het congrescentrum te ontruimen om ervoor te zorgen dat het veilig is en dat niemand anders gewond raakt”, voegde Young eraan toe.

Alle straten rond het stadion waren afgesloten voor onderzoek, meldt de politie gezegd. Bewoners werd verzocht de omgeving te mijden.

De naam van de omgekomen man en details over de aanleiding van de schietpartij waren niet onmiddellijk beschikbaar.

De politie zei niet precies waar de schietpartij plaatsvond, maar Young benadrukte dat het niet in het stadion of het congrescentrum gebeurde.