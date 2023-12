De politie van Virginia onderzoekt een explosie in een huis waar agenten probeerden een huiszoekingsbevel uit te voeren

ARLINGTON, Va. (AP) – Een enorme explosie in een duplexwoning waar de politie onderzoek deed naar berichten over afgevuurde schoten, schudde maandag een buitenwijk van Washington, DC en verwoestte het huis.

Alle agenten ontsnapten aan ernstig letsel, maar het was onduidelijk wat er met de verdachte gebeurde die in het huis was toen het door de explosie met de grond gelijk werd gemaakt, zei politiewoordvoerder Ashley Savage.

Agenten gingen rond 16.45 uur naar de woning nadat ze meldingen hadden ontvangen dat er schoten waren gelost. Later stelden ze vast dat de schoten afkomstig waren van een lichtpistool, zei Savage. Terwijl de politie onderzoek deed, kregen ze een huiszoekingsbevel voor de woning.

Toen de politie later probeerde het bevel uit te voeren, vuurde de verdachte verschillende kogels af in het huis en de explosie vond plaats net voor 20.30 uur, waarbij vlammen en puin in de lucht schoten, aldus de politie.

Savage zei dat het onduidelijk was of de kogels werden afgevuurd met een lichtpistool of met een vuurwapen. De politie heeft geen enkel bewijs dat anderen zich in de duplex bevonden, maar kan de mogelijkheid niet uitsluiten, zei ze.

Carla Rodriguez uit South Arlington zei dat ze de explosie op meer dan 3,2 kilometer afstand kon horen en ter plaatse kwam, maar de politie hield toeschouwers op een steenworp afstand.

‘Ik dacht eigenlijk dat er een vliegtuig ontplofte’, zei ze.

Bob Maynes dacht dat er misschien een boom op zijn huis was gevallen toen hij de explosie hoorde.

“Ik zat in mijn woonkamer televisie te kijken en het hele huis schudde”, zei Maynes. “Het was geen aardbeving, maar het hele huis schudde.”

Arlington ligt aan de overkant van de Potomac-rivier, ten opzichte van Washington, DC. De explosie vond plaats in Bluemont, een wijk in het noorden van Arlington, waar veel van de huizen duplexwoningen zijn.

Brandweerfunctionarissen kennen de oorzaak van de explosie niet, zei kapitein Nate Hiner, een woordvoerder van de brandweer van Arlington.

Het Bureau voor Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven zei dat federale agenten en federale brandonderzoekers ter plaatse waren en assisteerden bij het onderzoek.